Erkek Parfümü Seçerken ve Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Parfüm seçmek oldukça zor olabiliyor. Çünkü parfümler herkesin teninde farklı durabiliyor.

Bilimsel olarak bir erkeğin kokusu bir kadın için ağrı kesici etkisi gösteriyorken; güzel kokmayı kim istemez ki? Koku hafızamızın görsel hafızamızdan daha kuvvetli olması da cabası. Koku bu kadar önemliyken; yapılan araştırmalara göre erkeklerin parfüm kullanım oranı kadınlara göre bir hayli az. Oysa bir kadın için de bir erkek için de güzel kokmak çok önemli olmalı. Çünkü ancak kokumuzla bir insanın hafızasında yer edebiliriz. Ayrıca erkek parfümü önerilerimiz için En İyi Erkek Parfümleri listemize de göz atmanızı tavsiye ederiz

İşte erkeklerin kendileri için en doğru parfümü bulmaları konusunda yardımcı olabilecek bazı püf noktalar.

Uygun erkek parfümü nasıl seçilmeli?

Burada önem vermeniz gereken asıl nokta nasıl bir günlük yaşantıya sahip olduğunuzdur. Eğer yönetici pozisyonundaysanız; ağaç kavunu, turunç kabuğu gibi maddelerin olduğu parfümler yaptırım gücü daha fazla olan parfümlerdir. Bu tarz parfümleri kullanmalısınız. Hareket halinde olan kişiler ise fresh kokular seçmeliler. Sigara kullanan insanlar ise tatlı koku kullanmamaları gerekmektedir. Aksi taktirde parfüm tenlerinde ekşiyecektir.

Giydiğiniz kıyafetler kokunun yayılımını etkiler

Eğer ofiste çalışıyorsanız ve takım elbise giyiyorsanız, gömleğinizin her zaman bir düğmesini açık bırakmayı deneyin. Bu sayede kokunun dağılımı daha rahat olacaktır. Fakat üzerinizdeki kıyafetlerden taviz veremeyecek durumundaysanız ve kış aylarındaysanız, bu durumda parfümü teninize değil de kıyafetinize sıkmanız daha mantıklı olacaktır.

Koku üstünüzde neden kalıcı olmuyor?



Yapılan büyük yanlışların başında parfümü boşluğa sıktıktan sonra üzerinize sinmesini beklemek geliyor. Parfümü giysilerinize değil cildinizin sıcak ve nem alan bölgelerine sıkmalısınız. Bu bölgeler; bilekler, boyun, kalp çevresi, diz araları, dirsek içi, diz kapak arkası, ayak bilekleri ve kulak arkasıdır. Bu bölgelere parfüm sıkmanız hem parfümün kişiliğini hissetmenize hem de daha üzün süreli kalmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca parfüm sıktığınız bölgenin havayla temasını sağlamanız, parfümün daha kalıcı olmasını sağlar.

Parfüm nasıl uzun süre saklanabilir?



Parfümün kapağını açmanızla beraber geri sayım başlar. Bir parfümü uzun süreli kullanmak istiyorsanız, karanlık yerlerde saklamanız daha sağlıklı olacaktır. Bu arada unutmadan; Sıcağa, ışığa ve neme temas eden parfümlerin kalıcılığı azalır.

Parfüm seçerken minimum 2 dakika bekleyin



Parfüm içerisinde bulunan gaz ve alkol, sıkılma anından hemen sonra parfümün kişiliği hakkında doğru bilgi almanızı etkiler. Bu nedenle sıkma anından 2 dakika sonra koklamak parfüm hakkında daha doğru bilgiye ulaşmanızı sağlar.

Başkasında beğendiğiniz kokular sizde iyi durmayabilir

Beslenme türü, yaşam biçimi ve yaşanılan yere göre, parfümler insanlarda farklı tınlar. Bundan dolayı parfüm alırken başkasında beğendiğiniz parfümü direkt almamalısınız. Parfümü almadan test etmelisiniz.

Banyo yaptıktan sonra sıkılan parfüm daha kalıcıdır

Açılan gözenekler ve nemli ten parfümün daha iyi muhafaza olmasına olanak sağlar. Bu sayede parfümün kokusu, üzerinizde daha uzun süre muhafaza olur