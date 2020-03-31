Ellerinini Yıkarken Cildine Zarar Vermek İstemeyenlere 7 İpucu

Ellerimizi sık sık yıkamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Fakat sürekli el yıkama, el sağlığı açısından cildimizde tahrişe ve kuruluğa sebep olabilir.

Aralık 2019’dan beri dünyayı etkisiyle sarsan corona virüsü salgını sebebiyle, ülkeler ve uzmanlar halklarına el yıkama konusunda teşvik edici çağrılar yolluyorlar. Enfeksiyonun en etkili bulaşma yolu olan ellerinizi ağzınıza ve yüzünüze kesinlikle götürmeyip, sık sık yıkamak ya da dezenfekte etmek gerekiyor. El yıkama söz konusu olunca; cildinizin kuruyup çatlamaması için yapmanız ve yapmamanız gereken bazı yöntemlere dikkat etmenizde fayda var.

1. Sabun kullanımında tercih etmeniz gerekenler

El yıkamak için düz kalıp sabun kullanımı, cilt sağlığı açısından bazı yanlışlar doğurabiliyor. Örneğin, Renee Rouleau adlı cilt uzmanının söylemine göre, kalıp sabun yüksek pH seviyesi yüzünden ellerde inanılmaz bir kuruluğa sebep olabiliyor. Bu yüzden düz kalıp sabunlar yerine, nemlendirici bazlı sabunlar tercih edilmeli. Ayrıca elleri gliserin ve lanolin içeren sabunlar yarıdımıyla yıkamak da, el üzerindeki tahriş oluşumunu önlemektedir.

2. Çatlak ve egzamada vazelin kullanımı

Cilt uzmanı Lucy Xu’nun önerdiği üzere, el üzerinde fazla yıkama yüzünden çatlaklara sahip olan, egzama ve sedef hastalığı bulunan insanların vazelin kullanması gerekiyor. Vazelin kullanımı el üzerindeki çatlamış ve kurumuş bölgelere iyi gelerek, sürekli yıkamak zorunda kaldığınız için ellerinizin zarar görmemesini sağlayacak.

Ayrıca, tırnak etleri ve parmak aralıklarında sıklıkla ortaya çıkan derin çatlaklarınız varsa, sıvı yara bandı da tercih edebilirsiniz. Sıvı yara bandı, yaranın iyileşmesini sağlamak için birebirdir.

3. El dezenfektanı çözümü

Ellerinizi sürekli sabunla yıkama durumunu yaşıyorsanız, bunun yerine geçici olarak el dezenfektanı kullanabilirsiniz. Sabunun yarattığı kuruluk ve çatlatlık durumundan bir nebze kurtulmak adına, sürekli olmamak üzere ellerinizi el dezenfektanı yardımı ile geçici olarak yıkama mantıklı olacaktır.

4. Nemlendiricinin önemi

El yıkadıktan sonra kalan suyun da ellerinizi kuruttuğu gibi bir gerçek var. Bu yüzden, yıkadıktan sonra süreceğiniz bir katman merhem ya da el nemlendiricisi ellerinizin kurumasını önler. Dr. Adam Friedman’ın söylediğine göre, “nemlendirici” kelimesi bilimsel bir anlam içermemesine karşın cilt katmanında ortaya çıkan bozukluklar için kullanılması gerekiyor. Friedman, el yıkama sonrası ve genel kullanımdaki nemlendiricinin önemini şöyle vurguluyor:

1. El üzerinde koruyucu tabaka görevi görür.

2. Cildi yatıştırır.

3. Cildin görünümünü ve dokusunu olumlu yönde değiştirir.

4. Epidermis (derimizin ilk katmanı) üzerindeki su içeriğini arttırır.

5. Nemlendirici sonrası eldiven giyin

Uzmanlar ayrıca, ellerinizi yıkadıktan sonra nemlendirici uygulayıp 1-2 saat boyunca eldiven giymenin de faydalı olacağını söylüyorlar. Zarar görmüş, çatlamış ya da kurumaya yüz tutmuş ellere sahipseniz fakat yine de kendinizi sürekli el yıkamaktan alıkoyamıyorsanız, mutlaka denemeniz gereken bir yöntem. El yıkama işleminden sonra veya yatmadan önce ellerinize süreceğiniz nemlendirici ve giyeceğiniz pamuk bazlı eldivenler oldukça işe yarayacaktır.

6. Ellerinizi sıcak su yerine ılık su ile yıkayın

Dünyadan birçok sağlık bakanı ve sağlık uzmanının çağrısına göre, elleri en az 20 saniye yıkamak gerekiyor. Bunu yaparken de sıcak ya da kaynar su yerine, sıcağa çalan ılık su kullanmak daha yararlı. Bunun sebebi, çok sıcak su kullanımının el üzerindeki koruyucu katmana zarar vererek bakterilerin artmasına sebep olması.

Ellerimizi yıkarken avuç içi, dışı, parmak araları, bilekler ve tırnak aralarını ovalayarak yıkamayı unutmayalım.

7. Ellerinizi kurularken dikkat etmeniz gerekenler

El yıkama sonrası, deride oluşan ve cildinize zarar verebilecek aşınmalara yol açmamak için havlu yerine kağıt havlu ile ellerinizi kurulayabilirsiniz. Kağıt havlular bu konuda en temizi ve yararlısı olacaktır. Ancak yine de havlu kullanımını tercih edecek olursanız, sağlığınız için havlunuzu 2-3 günde bir değiştirmeniz gerekecektir. Ellerinizin ıslak kalmamdığına ve iyice kuruladığınıza emin olun, çünkü ıslak kalan el daha çok mikrop barındırır.