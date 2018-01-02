Dolgun Dudaklar İçin 2 Maske Tarifi

Ballı Maske
Malzemeler:
-1 tatlı kaşığı bal
-2-3 damla zeytin yağı
Hazırlanışı:
Malzemeleri karıştırın. Diş fırçası yardımıyla dudaklarınıza masaj yaparak yuvarlak hareketlerle sürün. Dudaklarınızın kuruluğu gidecek ve parlayacak.
Yulaflı-Yumurtalı Maske
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
5 gr yulaf
Hazırlanışı:
Yumurta sarısını bir kaseye koyun ve yulafla karıştırarak macun kıvamına getirin. Karışımı dudaklara ve dudak kenarlarındaki cilde sürün. 10 dk sonra suyla durulayarak çıkarın. Bu maske dudaklarınızdaki ölü deriyi çıkaracak, kuruluğu alacak, kırışıklıkları yok edecek, yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.