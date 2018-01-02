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Dolgun Dudaklar İçin 2 Maske Tarifi

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Güzellik, çekici olmak biz kadınların vazgeçilmezleri. Özellikle seksi ve dolgun dudaklar her kadının hayali. İnce dudaklara sahipseniz, üzülmeyin daha dolgun göstermek için birkaç taktiğimiz var.

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Dolgun Dudaklar İçin 2 Maske Tarifi
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Ballı Maske

Malzemeler:

-1 tatlı kaşığı bal
-2-3 damla zeytin yağı

Hazırlanışı:

Malzemeleri karıştırın. Diş fırçası yardımıyla dudaklarınıza masaj yaparak yuvarlak hareketlerle sürün. Dudaklarınızın kuruluğu gidecek ve parlayacak.

Yulaflı-Yumurtalı Maske

Malzemeler:

1 yumurta sarısı
5 gr yulaf

Hazırlanışı:

Yumurta sarısını bir kaseye koyun ve yulafla karıştırarak macun kıvamına getirin. Karışımı dudaklara ve dudak kenarlarındaki cilde sürün. 10 dk sonra suyla durulayarak çıkarın. Bu maske dudaklarınızdaki ölü deriyi çıkaracak, kuruluğu alacak, kırışıklıkları yok edecek, yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

 

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