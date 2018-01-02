Dolgun Dudaklar İçin 2 Maske Tarifi

Güzellik, çekici olmak biz kadınların vazgeçilmezleri. Özellikle seksi ve dolgun dudaklar her kadının hayali. İnce dudaklara sahipseniz, üzülmeyin daha dolgun göstermek için birkaç taktiğimiz var.

Ballı Maske Malzemeler: -1 tatlı kaşığı bal

-2-3 damla zeytin yağı Hazırlanışı: Malzemeleri karıştırın. Diş fırçası yardımıyla dudaklarınıza masaj yaparak yuvarlak hareketlerle sürün. Dudaklarınızın kuruluğu gidecek ve parlayacak. Yulaflı-Yumurtalı Maske Malzemeler: 1 yumurta sarısı

5 gr yulaf Hazırlanışı: Yumurta sarısını bir kaseye koyun ve yulafla karıştırarak macun kıvamına getirin. Karışımı dudaklara ve dudak kenarlarındaki cilde sürün. 10 dk sonra suyla durulayarak çıkarın. Bu maske dudaklarınızdaki ölü deriyi çıkaracak, kuruluğu alacak, kırışıklıkları yok edecek, yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.