Doğanın Büyüleyici Tonlarını Saçınıza Yansıtın

Doğadan hangi parçayı saçlarınızda taşımak isterdiniz? Sıcacık tonlarıyla ayçiçeği, kusursuz renk geçişleriyle gökkuşağı veya büyüleyici Kutup ışıkları… Evet, bu manzaraların hepsi Amerikan Tasarımcı Ursula Goff’un doğayı resmettiği renkli saç tasarımlarında buluşuyor. Cesur ve iddialı renkleriyle büyüleyecek tasarımlar için sizi hemen yazımıza alalım.

Bakalım sizin renginiz hangisi? 1. Biraz sarı, biraz mavi, aralara da çok az kızıllık. İşte oldu! 2. Ayçiçeğinin güneşle dansı 3. Tüm evreni saçlarına sığdırmak isteyenlere gelsin 4. Gri, bulutlu bir havada çıkan gökkuşağı kadar pozitif insanlar için 5. Gitmesek de görmesek de Kutup ışıklarının başımızın üstünde yeri var 6. Akşamüstü güneş henüz batmamışken 7. Yine bir ayçiçeği fakat bu kez yalnızca gövde renkleri 8. Bu renk de tüm tatilseverler için 9. Tam mısır örgüsü yapmalık 10. Eğer çiçekleri koklamak size yetmiyorsa rengini saçlarınıza uygulayın 11. Ahşabın sıcak dokunuşları 12. Kutup ışıklarından vazgeçemeyenlere bir öneri daha 13. Mavi ve yeşil sizin renginizse mutlaka denemelisiniz 14. Kırmızı çiçeğin büyüsüne kapılmamak elde değil 15. Bu tasarım da mor rengi sevenlere gelsin Daha fazla saç tasarımı görmek için Ursula Goff‘un sayfasına bakabilirsiniz.