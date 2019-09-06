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Doğanın Büyüleyici Tonlarını Saçınıza Yansıtın

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Doğadan hangi parçayı saçlarınızda taşımak isterdiniz? Sıcacık tonlarıyla ayçiçeği, kusursuz renk geçişleriyle gökkuşağı veya büyüleyici Kutup ışıkları… Evet, bu manzaraların hepsi Amerikan Tasarımcı Ursula Goff’un doğayı resmettiği renkli saç tasarımlarında buluşuyor. Cesur ve iddialı renkleriyle büyüleyecek tasarımlar için sizi hemen yazımıza alalım.

Doğanın Büyüleyici Tonlarını Saçınıza Yansıtın
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 Bakalım sizin renginiz hangisi? 

1. Biraz sarı, biraz mavi, aralara da çok az kızıllık. İşte oldu!

 

2. Ayçiçeğinin güneşle dansı

3. Tüm evreni saçlarına sığdırmak isteyenlere gelsin

4. Gri, bulutlu bir havada çıkan gökkuşağı kadar pozitif insanlar için

 

5. Gitmesek de görmesek de Kutup ışıklarının başımızın üstünde yeri var

6. Akşamüstü güneş henüz batmamışken

7. Yine bir ayçiçeği fakat bu kez yalnızca gövde renkleri

8. Bu renk de tüm tatilseverler için

  

9. Tam mısır örgüsü yapmalık

10. Eğer çiçekleri koklamak size yetmiyorsa rengini saçlarınıza uygulayın

11. Ahşabın sıcak dokunuşları

12. Kutup ışıklarından vazgeçemeyenlere bir öneri daha

 

13. Mavi ve yeşil sizin renginizse mutlaka denemelisiniz

14. Kırmızı çiçeğin büyüsüne kapılmamak elde değil

15. Bu tasarım da mor rengi sevenlere gelsin

Daha fazla saç tasarımı görmek için Ursula Goff‘un sayfasına bakabilirsiniz.

 

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