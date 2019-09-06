Doğanın Büyüleyici Tonlarını Saçınıza Yansıtın

Bakalım sizin renginiz hangisi?
1. Biraz sarı, biraz mavi, aralara da çok az kızıllık. İşte oldu!
2. Ayçiçeğinin güneşle dansı
3. Tüm evreni saçlarına sığdırmak isteyenlere gelsin
4. Gri, bulutlu bir havada çıkan gökkuşağı kadar pozitif insanlar için
5. Gitmesek de görmesek de Kutup ışıklarının başımızın üstünde yeri var
6. Akşamüstü güneş henüz batmamışken
7. Yine bir ayçiçeği fakat bu kez yalnızca gövde renkleri
8. Bu renk de tüm tatilseverler için
9. Tam mısır örgüsü yapmalık
10. Eğer çiçekleri koklamak size yetmiyorsa rengini saçlarınıza uygulayın
11. Ahşabın sıcak dokunuşları
12. Kutup ışıklarından vazgeçemeyenlere bir öneri daha
13. Mavi ve yeşil sizin renginizse mutlaka denemelisiniz
14. Kırmızı çiçeğin büyüsüne kapılmamak elde değil
15. Bu tasarım da mor rengi sevenlere gelsin
Daha fazla saç tasarımı görmek için Ursula Goff‘un sayfasına bakabilirsiniz.