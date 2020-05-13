Defilelerden yansıyan 7 güzellik trendi

Ünlü moda defileleri, kıyafette olduğu gibi makyaj ve güzellikte de gelecek sezonların trendlerini yansıtır.

Karantina günleri sonrası için moda ve güzellik dünyası yeni trendleri uygulamaya hazır. İşte İngiliz Vogue dergisinin hazırladığı, salgın öncesi yapılan 2020 sonbahar kış defilelerinden öne çıkan güzellik 7 trendi...

Koyu mavi gözler

Vivienne Westwood, Tadashi Shoji, Prabal Gurung, Moncler ve Miu Miu defilelerinde 'elektrik mavisi' denilen vurgulu göz makyajı öne çıktı.

Kakül

Yaştan bağımsız olarak herkesin uygulayabileceği, elmacık kemiklerini vurgulayan kahküller trend. Audrey Tautou, Jane Birkin, Françoise Hardy'nin saç modelleri ilham verici olabilir.

Kırmızı ruj

Sadece herhangi bir kırmızı değil, özellikle eski dönem Hollywood kırmızısı öne çıkıyor. Oscar de la Renta, Jil Sander ve Givenchy defilelerinden yansıyan mat renkler gözde.

Altın göz makyajı

Tom Ford'un tercih ettiği dumanlı altın rengi göz makyajı yeni dönemde tercih edilen makyaj tiplerinden.

Renkli saç

Billie Eilish nesli için günlük saç rutini olan renkli saç, yeni dönemin modası olacak. En son Dua Lipa da bu akıma katılmıştı.

Klasik kuyruklu eye liner

Marc Jacobs, Moschino, Valentino defilelerinde klasik kuyruklu eye liner makyajı geri döndü.

Toplu saç

Saçların düzleştiriciden, fönden uzak kalmak zorunda olduğu zamanlar için Star Wars'tan ilham alan Fendi defilesi örgüleri, Badgley Mischka'daki bükülmüş ve tepede toplanmış saçlar yeni dönemin öne çıkan pratik modelleri olacak.