Daha Genç ve Güzel Bir Cilde Sahip Olmak İçin Güzellik Uzmanlarından 9 İpucu

Hepimiz her yaşta güzel görünmek isteriz tabii. Ünlülerin fotoğraflarına baktğımızda da aslında bunun mümkün olduğunu görüyoruz. İlk ve en önemli kural sağlıklı bir cilde sahip olmak bunun için. Herkes kişisel bir güzellik uzmanı edinemez tabii, bu yüzden biz de sizin için evinizde deneyebileceğiniz, sizi daha güzel bir görünüme kavuşturacak ipuçlarını güzellik uzmanlarından aldık.

1. Kahveyi sadece öğleden önce için



Hollywood güzellik uzmanı Joanna Vargas, kahve severlerin saat 2’den sonra kahve içmemelerini tavsiye ediyor. Kafein, cilt üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ancak sabahları metabolizmamız daha hızlı çalıştığı için kafein daha iyi sindirilir. Kahve; su, bitki çayı, meyve suyu veya maden suyu ile değiştirilebilir. Bu değişikliğin cildinizin durumu üzerinde büyük bir etkisi olacağını fark edeceksiniz.

2. Havlularınızı her gün değiştirin



Jennifer Garner ve Reese Witherspoon için çalışan Nerida Joy, cilt sağlığının sadece bakıma değil, çarşaflarınızı ve havlularınızı ne sıklıkta değiştirdiğinize de bağlı olduğunu düşünüyor. Bunlar ölü deri hücrelerini yiyen ve farklı cilt iltihaplarına neden olan bakteriler için mükemmel ortamlar.

Doktorların tavsiyelerine göre havlularımızı her gün; yastık kılıflarını eğer yağlı bir cildimiz varsa 3 günde bir, kuru veya normal bir cildimiz varsa haftada bir değiştirmeliyiz.

3. Sorunlu ciltler için hassas bakım



Ünlü güzellik uzmanı Christie Kidd, cilt veya sivilce sorunu olanların peeling kullanmaması gerektiğini söylüyor. Bunun yerine, alkol veya sabun içermeyen hafif ürünler kullanmalıyız. Bu tür hassas bakım, akne ve kızarıklıkları hızlıca giderir.

4.Asya’nın kozmetik ürünleri beyazlatmak için, Avrupa’nın kozmetik ürünleri sıkılaştırmak için iyidir



Tiina Orasmae, Japonya ve Güney Kore’den gelen çoğu kozmetik ürünün cildi beyazlatmak için harika olduğuna ve bu ülkelerden gelen nemlendirici kremlerin dünyanın en iyisi olduğuna inanıyor. Asya ülkelerinde, her zaman açık tenler güzel sayılır ve dehidrasyon problemleri yaşarlar, bu yüzden Asyalılar bu kremleri herkesten daha iyi yaparlar. Kırışıklıkları gidermek ve cildi sıkılaştırmak söz konusu olduğunda, Avrupa ve Amerikan kozmetikleri en iyisidir. Ölü Deniz’den gelen tuzlara dayanan İsrail kozmetikleri ise akne sorunu yaşayanlar için en iyisidir.

5. Farklı ürünleri peş peşe kullanmayın



Kozmetolog ve makyaj sanatçısı Nissi McCoy, bir kozmetik ürününün ardından başkasını hemen kullanmamayı önerir. Farklı ürünler kullanırken kısa molalar (5-10 dakika) vermenin iyi olduğunu düşünüyor çünkü cildin her ürünü emmek için zamana ihtiyacı var.Kahvaltı yapmak, kıyafet seçmek veya yapılacaklar listesi yapmak için bu dakikaları kullanabilirsiniz.

6.Göz kreminizi günlük krem olarak olarak kullanın



L’Oréal makyaj sanatçısı John Barnet, gündüz ve gece kremi için göz kremi kullanmanızı öneriyor. Mesele şu ki, göz kremi cildin daha derin katmanlarına nüfuz edebilen birçok besin içerir. Bu besinler kan akışını artırır, cildi nemlendirir ve küçük kırışıklıkları giderir. Ancak, bunu yapmadan önce siz yine de bir kendi uzmanınıza danışın. Ayrıcs yüz kremi, boyun, bacak ve kollardaki bölgelrti nemlendirmek için harika bir alternatif olabilir.

7.Yatağa her gün, bir önceki günden daha erken gitmeye çalışın



Ünlü kozmetelog Fredruck Brandt, her gün yatağa bir önceki günden 10 dakika daha erken giderek, kendi uyku saatinizi çözmeniz gerektiğini söylüyor. Bunu uyandığınızda kendinizi dinlenmiş hissedinceye kadar yapabilirsiniz.

8. Cildinizi iki aşamada temizleyin



Cilt uzmanı Ellen Marmur, cildi 2 aşama olarak temizlememiz gerektiğini öneriyor. İlk olarak – yağ bazlı bir ürün kullanarak: bu ciltteki sebumu çözecek ve kiri temizleyecektir. İkinci aşamada, cildi temizlemek için düzenli bir ürün kullanacaksınız. Bu iki aşamalı temizleme akne ve yağlı ciltler ve büyük şehirlerde yaşayan insanlar için mükemmeldir.

9. Gözeneklerinizi küçültmek için lavanta kullanın



Cameron Diaz ve Gwyneth Paltrow’un güzellik uzmanı Anastasia Achilleus, büyük gözenekleri küçültmenin sırrını verdi. Sıcak bir havluya birkaç damla lavanta yağı damlatıp çok bastırmadan yüzünüze tutun. Bunu düzenli olarak yaparsanız (haftada en az birkaç kez), gözenekleriniz önemli ölçüde küçülecek ve cildiniz daha pürüzsüz olacaktır.

Bonus: Tırnaklarınızı daha da parlak hale getirmek için diş macunu kullanabilirsiniz

Her tırnağınıza biraz diş macunu sürüp 10-15 dakika kadar bekleyin. Sonrasında da bir diş fırçasıyla ovalayın. Tırnaklarınızın daha beyaz ve parlak göründüğünü siz de fark edeceksiniz.