Çok azını biliyoruz! İşte gelmiş geçmiş en iyi güzellik sırları

Hemen hemen her kadın Instagram'da ya da YouTube'da birçok güzellik bloğunu takip ediyor ve eğitici videolardan birçok şey öğreniyor. Kolayca erişilebilen bu bilgilerle, neredeyse her şeyi öğrendiğimizi düşünüyoruz. Ancak aşağıdaki listeyi okuyunca bilmediğiniz birçok şey olduğunu öğreneceksiniz. İşte güzellik rutininizi basitleştirmek için derlediğimiz bazı yararlı ipuçları...

Yaygın güzellik sorunlarını çözmenin az bilinen yolları

JİLET YANIKLARINI TEDAVİ ETMEK İÇİN ÇİLEK EZMESİ

Jilet, ağda gibi ağrılı ve tahriş edici yöntemlerin etkilerini azaltmak için birkaç çileği ekşi kremayla püre haline getirin ve etkilenen bölgede 10-15 dakika bekletin. anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerine sahip olan çilekler içindeki mineral ve C vitamini sayesinde yanma hissini ortadan kaldıracaktır.

SARARMIŞ TIRNAKLAR İÇİN KARBONAT VE LİMON

Oje, sigara, karaciğer hastalığı, kötü yaşam tarzı alışkanlıkları ve hatta mantar enfeksiyonu nedeniyle tırnaklarınız sararabilir. Bu sorunla mücadele etmek için bir uzmana danışmakla birlikte, tırnaklarınızın daha iyi görünmesi için bazı şaşırtıcı ev ilaçları vardır. Bu DIY ilaçlarından biri, ağartma ve soyma özelliklerine sahip olan limon ve karbonat karışımıdır. Bir çorba kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Yumuşak bir diş fırçası kullanarak, karışımı tırnaklarınıza uygulayın ve 5 dakika sonra yıkayın. En iyi sonuç için her 2 haftada bir tekrarlayın.

DİŞ BEYAZLATMA İÇİN AKTİF KÖMÜR

Tek yapmanız gereken, aktif kömürün bir tabletini ezmek, biraz su eklemek ve bir macunla karıştırmak. Macunu nazikçe uygulayın ve 3 dakika sonra durulayın.

SAÇ UÇLARINI ONARMAK İÇİN SİYAH MERCİMEK

Kuaförünüzden randevu için acele etmek yerine, saçlarınız için siyah mercimek kullanmayı deneyin. Maske için, yarım fincan siyah mercimeği ezin, bir çorba kaşığı çemen otu tohumu ekleyin ve karışıma biraz yoğurt ekleyin. Maskeyi saçınıza uygulayın ve bir saat sonra ılık su ile yıkayın.

NASIRLAR İÇİN ASPİRİN

Nasırlar ağrı, iltihap ve kötü kokuya yol açabilir. Aspirin, salisilik asitin ana metaboliti olduğu için, nasır ve ayak mantarı için iyi bir ilaçtır. 4 tablet ezin toz haline getirin. Su ve limon suyu ile karıştırın. Karışımı nasıra uygulayın ve bir havluyla sarın. 20 dakika sonra durulayın. Ayaklarınızı nazilçe ovalayın ve kurutun. Haftada iki kez tekrarlayın.

KIVIRCIK SAÇLARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN AVOKADO

Biraz yoğurt ile bir avokadoyu püre haline getirin haftada iki kez 45 dakika boyunca saçınıza uygulayın. Avokado, saç onarımı ve beslenmesi için faydalı vitaminler içerir, yoğurt saçınızı şekillendirir.

ÇATLAK İZLERİ İÇİN PATATES

Çatlak izleri, gebelikte veya ergenlikte cilt gerilmesi sonucu ortaya çıkan, kadınlar için yaygın bir sorundur. Patates suyu, cilt hücrelerinizin onarımını destekleyen yararlı vitaminler ve mineraller içerir ve sonuç olarak, izlerin solmasına yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey, birkaç dakika için bir dilim patates dilimi ile etkilenen bölgeyi ovalamak. Kurumaya bırakın ve su ile durulayın.

GÖZ TORBALARI İÇİN KAŞIK

Çay poşetlerinin, salatalıkların ve patates dilimlerinin göz torbalarını giderdiğini hepimiz biliyoruz ama hiçbir ürün gerektirmeyen başka bir yol daha var. Şişlikleri gidermek için makyaj yapmadan 10 dakika önce soğuk metal kaşık kullanın.

ÇATLAMIŞ DUDAKLARA BAL

Kuru ve çatlamış dudaklara sahip olma problemi, hepimizin yaşadığı bir şey. Sıcak veya soğuk hava, alerjiler ve sık açık ağız solunumu nedeniyle dudaklar çatlayabilir. Bal, bu problemle mücadele etmek için geleneksel bir yöntemdir ve nemlendirici ve iyileştirici özellikleri nedeniyle Mısır, Çin ve Afrika'nın eski uygarlıklarında kullanılmıştır. Yatmadan önce ham balı limon ya da şekerle karıştırıp dudaklarınıza uygulayın.

AKNE TEDAVİSİ İÇİN BALLI LİMON

Antiseptik özellikleri arttırmak için, limonu bal ile birleştirin ve bu maskeyi haftada iki kez uygulayın. Ayrıca, kırışıklıkların azaldığını cildinizin parlaklaştığını göreceksiniz.