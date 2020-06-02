Cilt Sorunlarından Kurtulun: 6 Akne Çeşidi ve Oluşma Nedenleri

Hemen hemen hepimiz cilt sorunları yaşıyoruz. En sık karşılaştığımız problem ise akne.

Özellikle ergenlik döneminde pek çoğumuz akne problemleri ile karşılaştık. Bazılarımız bu problemden kurtuldu, bazılarımız ise zaman zaman akne problemleri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Aknenin beslenmeden, cilt tipine, kullanılan kozmetik ürünlere kadar pek çok sebebi olabiliyor. Bununla birlikte her akne türünün farklı çözüm yolu var. Akne çeşitleri ve aknelerin oluşma nedenlerini yazdık.

1. Beyaz uçlu akne



Bu akne tipi çoğunlukla iltihaplı olmayan ve bir yumru şeklinde görünen akne tipi. Genellikle kırmızı bir yumrunun merkezinde beyaz noktayla kendini gösterir. Bu akneler çoğaldığı takdirde bir dermatologa danışılması öneriliyor. Bunun yanı sıra cilt temizliğine dikkat edilmeli ve akne sıkılmamalı. Bu aknenin oluşma nedenleri arasında; yağ sebumları, kir ve gözenekleri tıkayan ölü cilt hücreleri bulunuyor.

2. Siyah nokta



Siyah noktalar gözenek genişlemesi ve genişleyen gözeneklerde yağ, kir, makyaj kalıntıları birikmesi sonucu oluşuyor. Siyah noktalar genellikle yakından bakıldığında fark edilir.

3. Papül



Papüller; ciltte görülen küçük, kabarık ve hassas çıkıntılardır. Siyah noktalar gibi deri yüzeyinde kolayca görünürler ancak pembe ve küçük bir yapıya sahiptirler. Papüllerin pek çok farklı nedeni olabilir, tedavisi ise normal akne türlerine göre daha zordur. Papüllerin tedavisi için dermatoloji uzmanından detsek alınması tavsiye edilir. Papüllerin nedenleri ise şöyle sıralanabilir;

– Cilt enfeksiyonu (Molluscum contagiosum)

– Küçük kan damarlarının gelişimi (kiraz anjiyomu)

– Siğiller

– Egzama

– Alerjik reaksiyon

4. Püstüller



Püstüller ise; papüllerden daha küçük yapıdadırlar. Çevreleri kırmızıdır ve üstlerinde iltihaplanma vardır. Genellikle kızarık ve hassastırlar. Püstüllerin nedenleri;

– Gıdaya veya çevresel alerjenlere karşı reaksiyon

– Böcek ısırıkları (zehirli)

– Cildin,, ölü hücreler ve yağ ile tıkanması

5. Nodüller



Cildin derinlerinde bulunan iltihaplı, ağrılı ve sert yapılardır. Nodüller, yara izlerine ve cilt lekelerine neden olabilir. Nodüllerin iyileşmeleri zaman alır, mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Nodüllerin nedeni ise; tıkanmış gözeneklerin cilt yüzeyinin altındaki hücrelere ve dokulara zarar vermesidir.

6. Kistler



Küstler, püstüllerin enfekte olmasıyla ağrılı olmaya başlarlar. Derinin oldukça altına işleyen kistler dışarıdan da rahatlıkla belli olur. Büyük ve iltihaplı oluşumlardır. Kistlerin pek çok nedeni olabilir. Bu nedenle doğru tedavi için bir dermatoloji uzmanına danışılması gerekir.