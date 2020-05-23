Cilt Sağlığı Denilince Akla Gelen Kolajen Nedir? Ne İşe Yarar?

Özellikle cilt bakımı konusunda popülaritesi artan kolajen nedir, ne işe yarar anlattık...

Kolajen, vücudumuzda en çok bulunan proteindir. Bağ dokusunu güçlendirmek gibi birçok görevi olan kolajen, son yıllarda cilt sağlığı konusunda çokça kullanılmaya başlandı. Şampuandan cilt bakım ürünlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Öyle ki, “pürüzsüz ve sağlıklı cilt” denildiğinde ilk akla gelen şey kolajen oluyor. Hal böyle olunca kolajen nedir, kolajen ne işe yarar gibi sorular fazlasıyla soruluyor.

Şu anda “hangi yiyeceklerde kolajen bulunur” diye merak etmiş olmalısınız. Evet, onu da anlatacağız ama önce “kolajen nedir, kolajen ne işe yarar” sorularını cevaplayalım.

Kolajen nedir?



Kolajen, vücudumuzdaki dokularda bulunan hücreler ve fibroblastlar tarafından oluşturulur. İnsan vücudunda en çok bulunan proteindir ve vücuttaki protein yapısının üçte birini meydana getirir. Kolajen, tendonlar, kaslar, kemikler ve bağların yapısının temelidir. Bununla birlikte dişleri, gözleri ve damarları oluşturur. Kolajen nedir öğrendiğimize göre devam edelim.

Kolajen ne işe yarar? Faydaları nelerdir?



Gelelim asıl merak edilen kolajen ne işe yarar sorusuna… Az önce kolajenin vücutta en çok bulunan protein olduğundan bahsetmiştik. E tabii ki de vücutta çokça bulunduğu için birçok görevi ve faydası var. Kolajenin görevleri ve faydaları şunlardır;

– Kıkardak bütünlüğünü korur. Böylece eklem hastalıklarının önlenmesinde etkili olur.

– Kırışıklık oluşumunu önler ve yaşlanmayı geciktirir.

– Vücutta meydana gelen kırık ve çatlaklara iyi gelir.

– Eklem ağrılarını azaltır ve eklem iltihabını önler.

– Cilt sağlığına iyi gelir, kusurları azaltır ve derinin esnekliğini arttırır.

– Kemik hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

– Vücuttaki yağ oranını azaltır.

– Kas kütlesini korur ve arttırılması konusunda etkili bir rol oynar.

– Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

– Saç ve tırnak sağlığına iyi gelir.

– Felç ve kalp krizi gibi ciddi sorunların yaşanma riskini azaltır.

– Göz sağlığı için oldukça faydalıdır.

– Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

– Karaciğeri zararlı maddelerden arındırır.

Kolajen tipleri nelerdir?



Vücudumuzda en az 16 tip kolajen vardır ve en çok bulunan kolajen çeşitleri tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 ve tip 10’dur. Ancak tip 1, tip 2 ve tip 3, vücuttaki kolajenin ortalama %80-90’ını oluşturur. En çok bulunanı ise tip 1’dir. Bu kolajen tiplerinin tamamı farklı dokularda bulunur ve ayrı ayrı görevleri vardır.

Hangi yiyeceklerde kolajen bulunur?



Kolajen nedir, ne işe yarar sorularına cevap verdiğimize göre hangi yiyeceklerde kolajen bulunur anlatalım. İşte kolajen bulunan yiyecekler.

– Yumurta

– Balık

– Yeşil yapraklı sebzeler

– Üzüm çekirdeği

– Soya

– Avokado

– Et ürünleri ve et suyu

– Süt ve süt ürünleri

– Sarımsak ve muz gibi sülfür barındıran besinler

– A vitamini bulunan yiyecekler

– Kırmızı meyveler

Kolajen eksikliği ne zaman yaşanır?



Kolajen eksikliğinin ve azalmasının en büyük sebebi yaşlanmadır. Bununla birlikte sigara ve alkol tüketimi, stres, düzensiz uyku, aşırı şeker ve rafine gıdaların tüketimi, çevre kirliliği, kan şekerinin aniden yükselmesi ve sağlıksız beslenme vücutta kolajen kaybına yol açar. Kolajen kaybını önlemek için bu olumsuz etkenlerden kaçınmalı ve kolajen içeren besinler tüketilmelidir.