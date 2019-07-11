Çilleri Olanların Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken 5 Nokta

Güneş, özellikle beyaz tenlilerde çil ya da kahverengi lekelerin oluşumuna neden olabiliyor.

Çiller, son dönemde popüler hale geldi. Pek çok kişi çil görünümünü estetik bulurken, sevmeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Makyaj trendlerine konu olan çiller, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalındığında ciltte ortaya çıkıyor. Beyaz tenlilerde daha sık görülen çiller, bazı durumlarda hastalık habercisi de olabiliyor. Çilleri olanların dikkat etmesi gereken 5 noktayı sizler için yazdık.

1. Doğru saatlerde güneşe çıkılmalı

Çiller, çoğunlukla ultra viole ışınları sebebiyle oluşsa da, genetik sebeplerle de ortaya çıkabilir. Çocukluk döneminde ortaya çıkan çillerin sebebi genetikken, yetişkinlikte çıkan çillerin nedeni ise çoğunlukla güneş ışınlarıdır. Güneşin zararlı ışınları olan UVB ve UVA, ciltte renk değişimlerine, güneş yanıklarına ve cilt kanserine sebep olabilir. Bu nedenle güneş ışınlarının yoğun olarak geldiği 11.00 – 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamak gerekir. Ultra Viole ışınlarına maruz kalmak çillerin artmasına neden olabilir.

2. Güneş koruyucu kullanılmalı

Güneş koruyucu kremler, yaz aylarında kullanılsa da çilli insanların hem yaz hem de kış aylarında kullanılması önerilir. Güneş kremi seçerken ise, cilt tipinize uygun olmasına ve güneş kreminin geniş spektrumlu olmasına özen göstermelisiniz. Koruma faktörü olarak bilinen SBF değerinin yüksek olması, güneş kreminin daha iyi değil daha uzun süre koruyacağı anlamına gelir. Ayrıca güneş kremi özellikle yaz aylarında kullanıldığında 2 saate bir yenilenmelidir.

3. Solaryuma girmemeye özen gösterilmeli

Ultra Viole ışınları çillerin artmasına sebebiyet verebilir. Herhangi bir cilt hastalığınız varsa, durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle çilleri olanların solaryuma gireceklerse mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir.

4. Günden güne koyulaşıyorsa uzmana başvurulmalı

Çil bir hastalık değildir. Ancak bazı durumlarda hastalık habercisi olabilir. Özellikle ağız, dudak çevresinde oluşan çiller günden güne koyulaşıyorsa hastalık habercisi olabilir. Bu sebeple doktora görünmekte fayda var. Eğer cildinizin güneş görmeyen yerlerinde de lekeler varsa bu durum bir hastalığın habercisi olabilir.

5. Sağlıklı beslenme şekli benimsenmeli

Çil lekesinin rengini açmak içi ise doğal yöntemler kullanılabilir. Limon içeriğindeki asit nedeniyle cilt lekelerinde sıkça kullanılır. Ancak hassas bir cildiniz varsa, doktorunuza danışmadan limon ya da başka bir ürünü kullanmamanızı öneriyoruz. Cilt lekelerine karşı alınacak en önemli tedbirlerden biri de beslenme alışkanlıklarını değiştirmektir. C vitamini bakımından zengin gıdalar ile beslenmek cildin daha sağlıklı bir görünüme ulaşmasını sağlar.