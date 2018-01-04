Cildinizi arındıracak maske tarifleri

Hepimiz mümkün olduğunca harika görünmek istiyoruz, ancak yoğun programlarımız her zaman kendimize iyi bakmamıza izin vermiyor. Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak bazı ipuçları vardır. Bizlerde size çok az zaman harcayarak cildinizin mükemmel görünmesini sağlayacak en etkili cilt maskelerini bulduk. İşte o maskeler…



Yeşil çay maskesi



Cildinizi iyileştirmeyi, şişmiş gözleri ve koyu halkaları yok etmeye ne dersiniz? Cildiniz güneş ışığına duyarlıysa ve kırışıklıkları fark etmeye başladıysanız, bu maske sizin için.



Yarım fincan bentonit kil, yarım fincan elma sirkesi ve yarım fincan yeşil çayı karıştırın üzerine 5 damla lavanta yağı ekleyin ve kremsi bir hale gelince maskeyi uygulayın, 20 dakika sonra yüzünüzü yıkayın.

Nemlendirici muz maskesi



Bu doğal yüz maskesi cildinizi yumuşatır, besler ve nemlendirir. Bir muzu dilimleyin ve yüzünüze yapıştırın. 20 dakika sonra yüzünüzü yıkayın. Ayrıca bir çorba kaşığı bal ve 10 damla limon suyunu ezilmiş muza ekleyerek yüzünüzde 15 dakika boyunca bekletebilirsiniz. Cildinizi nemlendirmek için bu maskeyi kullanın.

Peeling maskesi



1 paket jelatin, 2 damla okaliptüs yağı, yarım yemek kaşığı elma sirkesini karıştırın. Karışımı mikrodalga da 15 saniye bekletin. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve 5-10 dakika bekleyin. Daha sonra ılık su ile çıkarın. Uygulandığında biraz korkutucu görünebilir, ancak ilk kullanımdan hemen sonra sonuç fark edeceksiniz. Cildiniz temiz, yumuşak ve parlak olacak!

Volkanik akne maskesi



Cildiniz yağlıysa ve akneniz varsa, bu maske sadece sizin için! Kirleri temizlemek ve kusursuz bir cilt yaratmak için aktif kömür gözeneklerinizi temizleyecek.



1 çorbası kaşığı aktif kömür ve 1 çorba kaşığı bentonit kili birleştirin. Yarım çay bardağı sıcak su dökün. Karışımı ahşap bir kaşıkla karıştırın, birkaç damla çay ağacı yağı ilave edin ve tekrar karıştırın. Karışım kalın bir krema haline gelecek, yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ardından durulayın ve üzerine nemlendirici uygulayın.

Süt ve bal maskesi



Cildiniz kuruysa süt ve bal antibakteriyel maskesi tam size göre. Yüzünüzü pürüzsüzleştirecek ve yumuşatacak olan bu maske tarifi şöyle, 1 çorba kaşığı süt ve 1 çorba kaşığı balı karıştırın ve yıkadığınız yüzünüze uygulayın, 15 dakika bekletip durulayın.

Yulaf ezmesi yüz maskesi



4 yemek kaşığı yulafı ezin, 1 çorba kaşığı bal ve 1 yumurta ekleyin, tüm malzemeleri iyice karıştırın ve birkaç damla limon suyu ekleyin. 15 dakika yüzünüzde bekletin ve ılık suyla çıkarın. Yulaf ezmesi maskesi, cildi pürüzsüzleştirecek ve yumuşatacaktır.

Çilekli yoğurt maskesi



2 tane çileği 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çay kaşığı probiyotik sade yoğurt ile karıştırın. Maskeyi yüzünüzde 15 dakika tutun ve yıkayın. Parlayan ve nemlenen cildinizin tadını çıkarın. Ayrıca bu maske akne ile savaşır.

Limon maskesi



Cildinizi temizlemek, tazelemek ve ölü deri hücrelerini çıkarmak için suyu limondan yararlanabilirsiniz. 1 limonu sıkın ve üzerine yarım yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Maskeyi 10-15 dakika boyunca uygulayın ve durulayın. Zeytinyağı, nemlendirici antioksidanlar açısından zengindir, limon da cildinizi aydınlatacaktır.



İstenmeyen tüyler için maske



Herkesin yüzünde tüyler vardır. Cildiniz ne kadar koyu olursa, tüyler o kadar görünür. Bu maske ile yüz tüylerinizden kurtulacaksınız.



1 çorba kaşığı yulaf ezmesi, 2 çorba kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı limon suyunu karıştırın. Karışımı 15-20 dakika uygulayın ve yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Kabarcık maskesi



Denize girecek zamanınız yoksa kabarcık maskeleri işinizi kolaylaştırır. Oksijen maskesi olarak da adlandırılan kabarcık maskeleri gözenekleri temizler ve teninizdeki lekeleri giderir. Yüzünüzü yıkamadan önce gündüz veya gece maskeyi uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde 5 dakika bekletip durulayın. Ayrıca bu maskeyi makyajınızı temizlemek için de kullanabilirsiniz.