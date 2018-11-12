Cildi rahatlatan maskeler

Cildin yorgun görünümünün sebebi çoğunlukla geç saatlere kadar uyumama, az uyuma, çok çalışma, aşırı stres oluyor. Aynaya baktığınızda bu yorgunluk ve stresin cildiniz tarafından yansıtıldığını, cildinizin donuklaşıp cansızlaştığını ve sizi olduğundan daha yaşlı göründüğüne şahit olabilirsiniz.

Eğer cildiniz yorgun ve hasarlıysa cildinizi rahatlatmak için doğal cilt maskelerinden faydalanabilirsiniz.

1. Muz ve Bal maskesi

Muz, A vitamini açısından zengindir ve cildinizdeki su dengesinin korunmasını sağlar. Antioksidanlar açısından zengin olan bal ise sarkmaya başlayan ciltleri sıkılaştırmak için oldukça etkilidir.

Yarım muzu blenderdan geçirin veya çatalla ezerek püre haline getirin. 2 yemek kaşığı balı ekleyerek maske kıvamı alana kadar karıştırın. Bu maskeyi yüzünüze eşit bir şekilde sürün ve 20 dakika bekleyin. Ilık suyla yüzünüzü durulayabilirsiniz. Yorgun cildinizde anında bir canlanma ve parlaklık hissedeceksiniz. Bu maskeyi cildinizi rahatlatmak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

2. Zeytinyağı, Kahve ve Bal maskesi

Kahve, sıkıcı ve cansız ciltlere hayat katmak için oldukça etkili bir seçim. Bu maskeye zeytinyağının besleyici ve nemlendirici özelliklerini de ekleyerek elde edeceğiniz faydayı maksimuma çıkarabilirsiniz.

1 yemek kaşığı bal, 5 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı zeytinyağını karıştırın. Karışımı, göz bölgenizi koruyarak yüzünüze ve boynunuza sürün. 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Cildinizin yenilendiğini ve ışıldamaya başladığını göreceksiniz. Efektif sonuçlar için bu maskeyi haftada 2 kere uygulayın.

3. Çilek ve Gül maskesi

Özellikle güneşe duyarlı ve sıkıntılı ciltleri rahatlatmak için bu maskeyi kullanabilirsiniz.

Bir avuç dolusu gül yaprağını kurutun ve öğüterek toz haline getirin. Bir kaç çileği püre haline getirip içine toz haline getirdiğiniz gül yapraklarını ekleyin ve karıştırın. Daha sonra bu karışımı yüzünüze ve boynunuza sürün. İyice kuruyana kadar bekleyin ve kuruduktan sonra ılık suyla durulayın. Eğer gül yaprağı bulmakta zorluk çekiyorsanız bunun yerine bir kaç damla gül suyu da ekleyebilirsiniz.

4. Yeşil Çay

Tahriş olmuş ve hasarlı ciltleri yatıştırmak için en etkili doğal yöntemlerden birisi de yeşil çaydır. Ayrıca ciltteki yağ düzenini ayarlaması açısından da çok faydalıdır.

2 poşet yeşil çayı 2 bardak kadar olacak şekilde sallayarak hazırlayın. Bu çaylar oda sıcaklığında ılık hale geldikten sonra bir pamuk topu yardımı ile batırarak daha sonra yüzünüze ve boynunuza sürün. 10 – 15 dakika sonra yıkayarak ferahlamayı hissedebilirsiniz.

5. Mango

Tropikal meyve denince akla ilk gelen meyvelerden olan mango antioksidan açısından en zengin meyvelerden birisi olduğu için cildinizi toksinlerden arındırıp canlandırmak için yeterlidir.

Mangoyu püre haline getirerek yüzünüze sürün. 10 dakika sonra ılık suyla durulayın. Cildinizi yumuşatacak ve pürüzsüzleşmesini sağlayacak olan bu maske cildinizin nem ihtiyacını da karşılar ve canlandırarak rahatlama sağlar.

6. Hindistan Cevizi Sütü ve Safran maskesi

Safran yüzyıllardır cildi parlatmak için kullanılan doğal bir yöntemdir. Hindistan cevizi sütü ise cildi yumuşatmak için gereken nemlendirmeyi sağlayacaktır.

Bir tutam safranı Hindistan cevizi sütü içerisinde 5 dakika kaynatın. Soğuyup koyulaşmasını bekleyin. Daha sonra yüzünüze sürün ve anında gelen ferahlamayı hissedin. Yüzünüzde 10 dakika kaldıktan sonra ılık su ile durulayın.

7. Patates Suyu, Limon ve Lor maskesi

Ciltteki lekeleri gidermek için patates suyunda bulunan nişasta son derece etkilidir. Ayrıca patates suyunun cildi yenileyici etkisi vardır. Lor cildinizi nemlendirmeyi sağlarken limon cilt renginizi açıp ferahlık sağlayacaktır.

1 yemek kaşığı patates suyunu 1 yemek kaşığı limon suyu ile karıştırın. 1 yemek kaşığı loru da bu karışıma ekleyerek iyice karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürün ve 15 dakika bekleyin. Sonrasında yüzünüzü bol suyla yıkayarak durulayın. Bu maskeyi uyguladıktan sonra güneşe çıkmamanız gerektiği için bu maskeyi gece uygulamanız daha iyi olacaktır. Bu maskeyi de haftada 1 uygulayarak cildinizi rahatlatabilirsiniz.