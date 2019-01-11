Cildi canlandıran formüller

İşte, cildinizin canlı ve genç görünüme kavuşması için mutlaka yapmanız gerekenler:2
* Günde 2 litre su için.
* Aşırı güneşlenmeyin.
* Makyajınızı temizlemeden uyumayın.
* Cildinizi her gün nemlendirin
* Haftada bir peeling ile yüzünüzü ölü hücrelerden arındırın.
* Ayda bir cilt bakımı yaptırın.
İŞTE EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ MASKELER
ÖNCE BESLEYİP NEMLENDİRİN
Malzemeler:
1 çorba kaşığı kakao.
1 tatlı kaşığı bal.
1 çay kaşığı yaş maya.
1 tatlı kaşığı süt.
Yapılışı:
Hepsini karıştırıp yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletip, ılık su ile durulayın. Cildiniz hem beslenir, hem de dinlenir.
KURU CİLTLERE
Malzemeler:
1 olgun muz.
1 tatlı kaşığı bal.
1 çorba kaşığı yoğurt.
1 çorbakaşığı mısır nişastası.
Yapılışı:
Bütün malzemeleri karıştırıp, yüzünüze sürün 20 dakika bekleyip, ılık su ile yıkayın. Ardından cildinize uygun nemlendirici uygulayın.
KIRIŞIKLIKLARA SAVAŞ AÇIN
Malzemeler:
5-6 adet yaban mersini.
3-4 adet üzüm.
1 tatlı kaşığı yaş maya.
Yarım elma.
Yarım kivi.
Yapılışı:
Hepsini blendırdan geçirin. Boyundan başlayarak tüm yüzünüze sürüp 20 dakika bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayıp, kurulayın.
LEKELERDEN KURTULUN
Malzemeler:
1 yemek kaşığı yoğurt.
1 tatlı kaşığı karbonat.
Yapılışı:
Malzemeleri yüzünüze sürüp kurumasını bekleyin. Sonra ılık sile yıkayın. Haftada 2 kez uygulayın. (Not: Hassas ciltlere uygun değildir.)