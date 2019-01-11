Cildi canlandıran formüller

Düzenli cilt bakımının ilerleyen yaşla birlikte kendini gösteren kırışıklık ve deformasyon gibi problemleri önlediğini belirten Fitoterapistler , önerdikleri doğal reçeteler var.

İşte, cildinizin canlı ve genç görünüme kavuşması için mutlaka yapmanız gerekenler:2

* Günde 2 litre su için.

* Aşırı güneşlenmeyin.

* Makyajınızı temizlemeden uyumayın.

* Cildinizi her gün nemlendirin

* Haftada bir peeling ile yüzünüzü ölü hücrelerden arındırın.

* Ayda bir cilt bakımı yaptırın.

İŞTE EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ MASKELER



ÖNCE BESLEYİP NEMLENDİRİN



Malzemeler:

1 çorba kaşığı kakao.

1 tatlı kaşığı bal.

1 çay kaşığı yaş maya.

1 tatlı kaşığı süt.



Yapılışı:

Hepsini karıştırıp yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletip, ılık su ile durulayın. Cildiniz hem beslenir, hem de dinlenir.

KURU CİLTLERE

Malzemeler:

1 olgun muz.

1 tatlı kaşığı bal.

1 çorba kaşığı yoğurt.

1 çorbakaşığı mısır nişastası.

Yapılışı:

Bütün malzemeleri karıştırıp, yüzünüze sürün 20 dakika bekleyip, ılık su ile yıkayın. Ardından cildinize uygun nemlendirici uygulayın.

KIRIŞIKLIKLARA SAVAŞ AÇIN

Malzemeler:

5-6 adet yaban mersini.

3-4 adet üzüm.

1 tatlı kaşığı yaş maya.

Yarım elma.

Yarım kivi.



Yapılışı:

Hepsini blendırdan geçirin. Boyundan başlayarak tüm yüzünüze sürüp 20 dakika bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayıp, kurulayın.

LEKELERDEN KURTULUN



Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt.

1 tatlı kaşığı karbonat.



Yapılışı:

Malzemeleri yüzünüze sürüp kurumasını bekleyin. Sonra ılık sile yıkayın. Haftada 2 kez uygulayın. (Not: Hassas ciltlere uygun değildir.)