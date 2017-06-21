Bulaşan Saç Boyası Lekelerini Temizlemenin Kolay Yolu

Saçınızı boyarken bulaşan boyaları temizlerken cildinize bazen zarar verebilirsiniz. Fakat boyamaya başlamadan önce yapacağınız küçük uygulamalar ile bulaşan boyaları cildinizden daha kolay çıkarmanız mümkün.

Vazelin

Saçlarınızı boyamadan önce vazelin yardımı ile küçük bir hazırlık yapın. Vazelini saç çizginize, ense ve kulak bölgenize uygulayın. Ancak bebek saçlarınıza vazelin sürmemeye dikkat edin. Çünkü bu boyanın saç diplerinize nüfus etmesine engel olur. Vazelinden bu şekilde yararlanmak, saçlarınızı boyayıp temizledikten sonra cildinize bulaşan lekelerin daha kolay çıkmasını sağlayacaktır.

Yüz Temizleme Jeli ve Islak Havlu

Boyadan sonra oluşan lekeleri kısa süre içinde temizlemenizde fayda var. Bunun için boyanız tamamlandıktan sonra yüz temizleme jeli veya şampuan yardımı ile sıcak suyla ıslattığınız yumuşak bir havlu ile boyaların olduğu bölgeleri hafif hareketlerle temizleyin.

