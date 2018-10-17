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Bu kış çarpıcı dudaklar ve gözler öne çıkıyor

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Soft makyaj, kış aylarında yerini daha canlı görünümlere bırakıyor. İşte 2019 kış sezonunda, makyaj trendlerinde öne çıkanlar...

Bu kış çarpıcı dudaklar ve gözler öne çıkıyor
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Moda dünyasında olduğu gibi kozmetikte de yılın trendleri belli oldu. 2019 kış sezonunda dudaklar ve dumanlı gözler öne çıkacak. Soft renkler dışında canlı görünümleri daha çok göreceğiz. Mevsimin kasvetli ve karanlık günlerine inat, daha cesur ve canlı tonlar kullanılacak. Kış sezonunda modern kadının güçlü duruşu çarpıcı kırmızı dudaklar ve dumanlı gözlerle tamamlanacak…

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Güzellik ve makyaj uzmanı Hanife Şahin de kış aylarında kadınları renkli bir trendin beklediğinin altını çiziyor: “Bu yıl gözlerden çok aslında dudaklar öne çıkacak. Renkli rujlar hiç olmadıkları kadar popüler olacak. Özellikle kırmızı ve bordo rujlar kadınların vazgeçilmezi olacak…”

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Son dönemlerde kadınların kontür makyaja yöneldiğini ama bunu çok doğru bulmadığını da belirten Şahin “Ben her zaman doğallıktan yanayım. Kadınlarımızın doğal güzelliklerini bozmadan makyaj yapmalılar. Sonuçta makyajı yüzünüzden sildiğinizde yüz hatlarınız değişmeleli” dedi.

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