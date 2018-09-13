banner107
Kahvede de fırsatçılık!
Kahvede de fırsatçılık!
87 0
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
16 0
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
97 0
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
74 0
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
12 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
223 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
64 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
100 0
banner82
banner147

Bu kez sadece erkeklere özel

banner27

Son dönemlerde moda ve güzellik sektörü, odağını erkeklere kaydırmaya başladı. Şimdi de Chanel erkeklere özel bir makyaj koleksiyonu çıkardı...

Bu kez sadece erkeklere özel
banner137

 

Erkekler son 10 yıldır bakımlarına daha fazla önem vermeye, gözlerine sürme çekmeye, rimel sürmeye hatta dudaklarına parlatıcı kullanmaya başladıklarından bu yana güzellik sektörü de atağa geçti.

chanel-boy-collection1

Dünyaca ünlü markalar erkeklere özel kozmetik ürünleri çıkarmaya başladı. Hatta bazıları piyasaya makyaj malzemeleri sürdü. Şimdi de Chanel, cinsiyet sınırlarını kaldırmayı amaçlayan yeni bir makyaj ve bakım serisi çıkardı.

chanel-boy-collection

Chanel's Boy adı verilen seride, fondöten, göz kalemi ve mat dudak balmı gibi makyaj ürünleri bulunuyor. Koleksiyon 1 Eylül'de önce Güney Kore'de, kasımdan itibaren ise online mecralarda tüm dünyada satışa çıkacak.

chanel-erkek-makyaj

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.