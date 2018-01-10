Bitkisel banyolarla gençleşin

Kleopatra’nın dillere destan güzelliğini düzenli olarak yaptığı sütlü ve ballı banyolara borçlu olduğu söylenir... Çok eski çağlardan beri insanlar, banyo suyuna karıştırdıkları çeşitli şifalı malzemelerle rahatlamanın ve gençleşmenin birçok yolunu keşfetmişlerdir. Siz de bu şifalı banyolarla gençleşip güzelleşebilir, tüm vücudunuzu ve ruhunuzu suyun gücü ile dinlendirebilirsiniz. Banyonuza katacağınız bitkilerin suya dağılmasını istemiyorsanız, tariflerdeki bitkileri bir tülbentin ya da kesenin içinde olacak şekilde suya ilave edebilirsiniz. Ya da bitkileri demlikte ya da tencerede 1 litre kaynamış suyun içerisine ekleyip 15 dakika demledikten sonra süzerek de banyo suyuna katabilirsiniz.

Mikropların azılı düşmanı: Zencefil banyosu

Zencefil, içimizi olduğu gibi dışımızı da temizliyor. Özellikle soğuk algınlığı, grip gibi mikrobik hastalıklar sırasında veya sonrasında, vücudun toksin ve bakterilerden temizlenmesine yardımcı oluyor. Vücudu ısıtıyor ve enerjinizi yükseltiyor. Fakat cildiniz çok hassas, alerjik, hemen tepki veren bir cilt ise bu banyoyu yapmayın.

İşaret parmağınız büyüklüğünde bir parça taze zencefili kabuklarını soyup, dilimleyerek ya da 2 yemek kaşığı toz zencefili sıcak suya atarak yapabilirsiniz. İçine dilerseniz esans yağlardan 3-4 damla da karıştırabilirsiniz.

Yok öyle enerjisiz kalmak: Tarçın banyosu

Tarçın banyosu da, zencefille aynı işlevi görüyor. Vücudu ısıtıyor ve canlandırıyor. Yetmiyor, mikrop düşmanı olduğundan hastalıklar sırasında ve sonrasında vücudu temizlemek için ideal bir banyo oluyor.

1 çubuk tarçını veya 2 yemek kaşığı toz tarçını sıcak suda bekleterek, demlenmesini sağlayın. Sonrasında dilerseniz esans yağlardan 3-4 damla katabilir (limon veya portakal çok yakışıyor) ve son banyo suyunuz olarak kullanabilirsiniz.

Sıkılaşayım diyene: Limon banyosu

Zencefil ve tarçın gibi limon da mikrop kırmakta çok iyi. Ayrıca gözenekleri ve dolayısıyla cildi sıkılaştırma, içerdiği C vitamini sayesinde de besleme özelliği var. Limon kokusuna bayılanlardansanız, bu banyoyu seçin. İsterseniz bu tarife zencefil ve tarçın da ekleyebilirsiniz.

4-5 lt sıcak su alan bir kaba veya küvete, 4-5 limon suyunu sıkıp atın. Üşenmezseniz, birkaç kabuğu da rendeleyerek veya parçalara bölerek atabilirsiniz. İyice demlendiğinde son banyo suyunuz olarak kullanabilirsiniz.

Binbir maharet: Nane, biberiye ve kekik banyosu

Nane, biberiye ve kekik... Gerek çayı içildiğinde gerekse yağları cilde uygulandığında ağrıları oldukça azaltan bitkiler. Sıcak suda, bu 3 bitkinin kurutulmuşunda 1’er tatlı kaşığını demleyebileceğiniz gibi 3’er damla yağını da ekleyebilirsiniz.

Sıcak sudan yükselen rayihaları banyoyu sardığında kaslarınız gevşeyecek ve ağrılarınız azalacak. Dilerseniz, yukarıda adı geçen tuzlardan birini de, 1 yemek kaşığı kadar suyunuza ekleyebilirsiniz.

Vücut aknelerini azaltır: Papatya, adaçayı ve aynısefa banyosu

Bazılarımızın omuz, ense, sırt, bel ve kalçalarında akneler veya küçük sivilceler olur. Antibakteriyel kremler kullanmak sorunu bir parça azaltsa da, her zaman kesin sonuçlar vermeyebilir. Papatya, adaçayı ve aynısefa bitkilerinin karışımıyla yapılan bir banyo ise bu aknelerin kuruma ve kaybolma sürecini hızlandırabiliyor.

Bu 3 bitkinin kurusundan 1’er tatlı kaşığı veya yağlarından 3’er damlayı sıcak suda bekletin. Dilerseniz, yukarıda adı geçen tuzlardan birinden 1 yemek kaşığı da ekleyin. Son banyo suyunuz olarak kullanın.

Ödem atar: Tuzlu banyolar

Tuzlu banyolar, vücudun tuttuğu fazla suyun atılmasına ve selülitli görünümün azaltılmasına yardımcı olurken, vücudu mükemmel şekilde dinlendiriyor. Temel formülümüz şu: İngiliz Tuzu + deniz tuzu + karbonat + esans yağlar. Bu tuzların en az 1’i, dilerseniz tümünden 1’er yemek kaşığını bir kapta karıştırın. İçine 5 damla seçeceğiniz esans yağlardan ekleyin. Sıcak suda çözün ve vücudunuzu bir süre bu karışımla ovalayın. Ardından, son banyo suyunuz olarak kullanılan.

Seçebileceğiniz esans yağlar: Lavanta, nane, jojoba, tatlı badem, Hindistan cevizi yağı, limon, portakal ve greyfurt yağları.

Adeta bir Kleopatra: Süt ve bal banyosu

Akla hemen bir küvet dolusu süt içinde boylu boyunca uzanmış bir Kleopatra geliyor değil mi? Halbuki litrelerce süte gerek yok. 4-5 lt sıcak su dolu bir kaba 2 bardak süt dökün ve 2 yemek kaşığı bal da ekleyip iyice karıştırıp son banyo suyu olarak kullanın. Her iki malzeme de cildi besliyor, yumuşatıyor.