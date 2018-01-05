Bakımlı ellerin sırrı akrilik tırnak

Güzellik sektörü her geçen gün yeni bir teknoloji ile karşımıza çıkıyor. Kirpikler, kaşlar derken güzelliğinizi tamamlayacak olan tırnaklar için şimdi akrilik tırnak modası var. Peki akrilik tırnak nedir? Akrilik tırnak nasıl yapılır? İşte cevabı...

Akrilik tırnak nedir?

Bir çeşit protez tırnak uygulamasıdır. Genellikle güzellik salonlarında bir profesyonel yardımıyla uygulansa da biraz sabır ve özveri ile evde kendi kendinize de uygulayabileceğiniz bir işlem. Takma tırnaklar günübirlik kullaılabilirken protez tırnaklar düzenli bakıldığında altı aya kadar kalıcılık gösterebilir. Uygulama sırasında özel bir toz ve sıvı kullanılır. Bu protezi tercih etme sebebi genellikle diğer protez tırnaklara göre daha uzun dayanmasından kaynaklanır. Sürülen ojelerin daha kalıcı olması da akrilik tırnağın artılarından. Kolay kolay kırılmayan istediğiniz uzunlukta tırnaklar elde edebilirsiniz.

Akrilik tırnak nasıl uygulanır?

Akrilik tırnak için gereken malzemeler:

Plastik tırnak ucu

Tırnak yapıştırıcı

Tırnak makası ve törpü

Likit akrilik

Toz akrilik

Kütikül yağı

Akrilik tırnak fırçası

Tırnak temizleyici

Öncelikle tırnakların işlem için hazır hale getirilmesi gerekir. Eğer tırnaklarda oje varsa mutlaka temizlenmeli ve bir törpü ile matlaştırılmalı ve tırnaklar mümkünse kısacık kesilmeli. Kütikül yağı ile yumuşatılan tırnaklar itilerek tırnak kenarlarında temiz bir görüntü sağlanır. Tırnaklarını uzun kullanmak isteyenler için plastik tırnak ucu şablonları tırnak altına yerleştirilir ve karıştırılan akrilik toz ve sıvı yavaşça tırnağa uygulanır. Uygulama tamamlandıktan sonra tırnak steril bir sıvı ile temizlenir, alkol en etkili çözümü verecektir. Daha kalıcı ve uzun ömürlü olması için üzerine şeffaf oje sürülür. Uygulama bitikten sonra akriliğin kuruması ve yerleşmesini beklemek gerekir. Ortalama 3 haftada bir bakım gerektiren bir işlemdir.

Akrilik tırnak nasıl çıkarılır?

Eğer bir salonda uygulamayı yaptırdıysanız mümkünse çıkarma işlemi için gene uygulamanın yapıldığı salona gidip tırnaklarınızı çıkarttırabilirsiniz. Eğer evde kendiniz yaptıysanız tırnağın üzerindeki parlaklık gidene kadar akrilik törpüsü ile törpüleyin. Aseton oranı yüksek olan oje çıkarıcınızı parça parça pamuklara dökdükten sonra tırnaklarınızın üzerine tek tek kapatıp folyo ile sarın ve ortalama yarım saat kadar bekletin. Pamukları çıkardığınızda hala akrilik çıkmadıysa aynı işlemleri tekrar uygulayın. Akrilikten tamamen kurtulduktan sonra tırnaklarınızın nemlendiriciler ve oje sertleştiriciler ile 1-2 hafta içinde kendine geldiğini göreceksiniz.