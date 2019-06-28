Trendler biz farkında olmasak da tüm görünümünüzü ve satın aldığımız her şeyi etkiliyor. Gelin birlikte 2019 yaz makyaj trendlerine göz atalım...

Bazılarının iple çektiği bazılarının ise nefret ettiği mevsim yani yaz mevsimi geldi çattı. Hava sıcaklığının giderek arttığı bu günlerde elbette kıyafetler gibi cildimiz için kullandığımız malzemeler de değişiyor. Birçok kadının vazgeçilmezi olan makyajda da büyük değişimler yaşanıyor. Ağır ürünler rafa kalkarken yerini hafif ve güneş korumalı ürünler alıyor. Sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm ise önem kazanıyor. Gelin birlikte 2019 yaz makyaj trendleri ve günlük yorumlarına göz atalım…

1. Doğal ya da yapay: Çilli görünüm

Çillerin seveni kadar nefret edeni de çok. Ancak bu yaz doğal görünümün bir parçası olan çillerin oldukça moda olacağını söyleyebiliriz. Birçok kişi farklı tekniklerle yapay çiller yapmayı deniyor. Doğal görünmesi konusunda dikkatli davranırsanız bu yazın trendine siz de ayak uydurabilirsiniz.

2. Rengini sen seç: Karakteristik dudaklar

Yazın karakteristik bir görünüm elde etmek istiyorsanız ilk adresiniz dudaklar olmalı. Kalemle çerçevelenmiş, pembenin ve kırmızının iddialı tonlarından oluşan rujlar 2019 yaz makyaj trendleri arasında yer alıyor. Elbette bu tonların tamamlayıcısı yalnızca rimel olmalı. Genel olarak tüm yılın gündeminde doğallık var.

3. Arka planda kalan gözler ve parlak ciltler

2019 yaz trendleri arasında sağlıklı ve parlak görünen ciltler var. Makyajsız görünen makyaj yine en çok tercih edilen görünümlerden biri. Bu görünüme eklenen parlaklık daha sağlıklı ve ışıltılı bir cilt elde etmenizi sağlıyor. Tüm bu süreçte gözler ise arka planda kalarak cilt güzelliğine gölge düşürmüyor.

4. Keskin parlaklık

2019 yazında göreceğimiz bir başka trend de geometrik şekiller ve parıltılı farlar. Sadece gözlerde toplanan bu parıltıyı sade bir cilt makyajı tamamlıyor.

5. Doğal, taranmış kaşlar

Eğer kaşlarınız boyalı ve kalemle çizilmiş gibiyse bu yaz tarzınızı değiştirmeniz gerekecek. Çünkü 2019 yazının trendi doğal kaşlar.

6. Bronzer’ın dönüşü

Bronzer uzun bir süredir yerini allıklara bırakmış olsa da bu yaz geri dönüyor. Kontür makyajın yerini doğal görünümlü bronzluk alıyor. Bronzer’ın tamamlayıcısı ise sıcak tonlardaki farlar oluyor.

7. Gloss ile parlak gözler

Dudaklardaki şeffaf gloss görünüm artık gözlerde. 2019 yaz trendleri arasında yerini alan gloss görünümünü gözlerde elde edebilmek için fara doğal yağlar karıştırmanız yeterli.