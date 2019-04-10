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2019 gelin makyajı trendleri

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Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sayısında da artışlar olmaya başladı. Düğün gününe az bir süre kalan gelin adayları da, Pinterest'te ilham verecek makyaj trendlerini aramaya başladı. İşte en çok aranan detaylar...

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2019 gelin makyajı trendleri
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 Glitter makyaj

Pinterest arama analizlerine göre gelinler düğün makyajlarında, özellikle de gözlerinde ‘Glitter’ dediğimiz ışıltılı göz makyajı arıyor…

 Pembe göz farı

Bir diğer arama ise pastel tonlar, özellikle de pembe göz farı. Bu rengin bir düğün için görünüme çok daha fazla romantizm garantisi sağladığı ortada.

 Kırmızı dudaklar

Pinterest verilerine göre, ‘Berry’ de en çok araması yapılan trendlerden. Yeni kırmızı olarak adlandırılan berry, özellikle ilkbahar, yaz aylarında evlenecek gelin adaylarının tercihleri arasında. Gelinler her ne kadar nude ya da pastel tonlarında rujlar tercih etse de, kırmızı ruj araması da oldukça fazla…

 Dudak parlatıcısı

Kırmızıdan sonra en çok araması yapılan ise dudak parlatıcıları… Uzun süre kalıcılık ve çıplak bir parlaklık vaad eden dudak parlatıcıları gelinlerin vazgeçilmezleri arasında…

 Parlak ciltler

Son dönemin öne çıkan trendi Highlighter, gelinlerin de radarında. Işıl ışıl bir cilt isteyen gelinler, bu yıl bol bol parlayacak gibi…

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