Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!

Birçok kişi, beslenme alışkanlıklarına ve bütçesine göre yeni yıl gecesine özel menüler hazırlıyor. Yılbaşında beslenme konusu yetişkinler için olduğu gibi çocuklar için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle beslenme uzmanları, yılbaşı sofraları hazırlanırken çocukların unutulmaması gerektiğini söylüyor.

Çocukların yemek yerken önlerine konulan tabağın hem keyifli görünmesi hem de besleyici özellik taşıması çok önemli. Bu nedenle çocuklar için menü hazırlamanın, çocuk beslenmesinin en zor yanı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, “Bu menü, bir de yılbaşı gecesi için planlanacaksa, durum daha da zorlu bir hal alır” diyor ve ekliyor:

“Çünkü yılbaşı gecesinde sofrada kaç çocuğun bulunacağı ve bu çocukların ortak zevklerinin neler olduğu, menünün şekillenmesinde önemli rol oynar. Çocuklara uygun yılbaşı sofrası hazırlarken bazı beslenme ilkelerine dikkat edilmeli, renkli ve göz alıcı gıdalar yerine, besleyici yanı yüksek besinler seçilmelidir.”

Ana yemek öncesi ikram edilecek soğuk başlangıçlar arasına çocukların da severek tüketebileceği alternatiflerin eklenmesini öneren Diyetisyen Şafak’ın tavsiyeleri şöyle:

SOĞUK MEZELERE ÇOCUKLAR İÇİN ALTERNATİF EKLENMELİ

“Meze önerisi olarak çocukların menüsüne yoğurt soslu sebzeler dahil edilebilir. Çocuklar genel olarak kızartma türü gıdaları sevse de, sebzelerin fırınlanması daha uygun olacaktır. Çünkü besinler, kızartma işleminde ciddi bir vitamin kaybına uğrar ve besin değerlerini yitirirler. Bir diğer meze önerisi olarak da zeytinyağlı barbunya tercih edilebilir. Ayrıca mutlaka bir çeşit salata hazırlanmalıdır. Çocuklar genel olarak domates, salatalık, göbek, havuç ve mısır gibi salata malzemelerini sevdiğinden, bu malzemelerden oluşan bir salatayı da severek tüketecektir. Rus salatası da iyi bir meze alternatifi olabilir. Fakat bu salata dışarıdan satın alınmamalı, evde hazırlanmalıdır. Salata içeriğinde ise az yağlı mayonez kullanılmalıdır.

ÇOCUKLAR, SOSLARDAN HOŞLANMAYABİLİR!

Çocuklara özgü menü hazırlarken dikkat edilecek en önemli nokta; ana yemektir. Genellikle çocukların yemek masalarındaki öncelikli tercihi köfte olur. Fakat köfte ana yemek değil, ana yemeğin alternatifi olarak planlanmalıdır. Çünkü yılbaşında mutlaka et, hindi ya da tavuk tercih edilir ve bunlar genelde çeşitli soslarla hazırlanır. Çocuklarsa çoğunlukla aşırı baharat ve krema içeren soslardan haz etmez. Bu nedenle onların menüsündeki etlerin sos içermemesine dikkat edilmelidir. Bu etler pişirilirken de fırınlama yöntemi kullanılmalı, etler tam pişmiş olmalıdır. Ana yemeği desteklemek için yanına çocukların zevkine göre havuç, bezelye veya patates gibi sebzeler eklenebilir. Sebzeler etle birlikte fırınlanabilir, ayrıca az yağda sotelenebilir. Bunların yanı sıra etler için iç pilav hazırlığı düşünülüyorsa, az miktarda sade pilav yapılabilir. Çünkü çocukların birçoğu iç pilavdan hoşlanmaz.

İÇECEKLER EVDE HAZIRLANMALI

Yılbaşı sofrasında tüketilen içecekler de en az yiyecekler kadar büyük önem taşır. Yeni yıl gecesi yemeklerin yanında sağlıklı içecekler tercih edilmeli, asitli içecek ve konsantre meyve sularının tüketiminden kaçınılmalıdır. Taze sıkılmış meyve suları herkes için en sağlıklı alternatif olacaktır. Meyve suyu içeceği zevke göre tercih edilebilir. Ayrıca yine evde hazırlanacak limonata ve ayran da sağlıklı içeceklere bir diğer örnekler olabilir.

KURUYEMİŞLER ABARTILMAMALI!

Yılbaşı geceleri yalnızca akşam yemeğinden ibaret olmaz ve atıştırmalar gece boyunca sürer. Atıştırmalık seçeneklerini sınırlandırmak çocukların yaşayabileceği uyku problemlerinin önüne geçebilir. Bu atıştırmalıklar, ceviz, badem, fındık, fıstık, kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru dut gibi alternatiflerden oluşabilir. Bu kuruyemişler hem besin değeri bakımından yüksektir hem de daha düşük kalorilere sahiptir. Çocuklar sizden mutlaka cips çeşitleri bekleyecektir. Fakat paketlenmiş ürünlerden uzak durmalı, çok isteniyorsa cipsleri evde kendiniz hazırlamalısınız. Bunu; evde ince ince doğrayacağınız patatesleri çeşitli baharatlarla tatlandırıp fırına vererek yapabilirsiniz. Fakat aşırı miktarda tüketilmemesine dikkat edilmelidir.

AĞIR TATLILAR YERİNE, SÜTLÜ VE MEYVELİ TATLILAR SEÇİLMELİ!

Yılbaşı gecesinin tatlısız geçmesi neredeyse imkansızdır. Bu gecede ağır, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Örneğin; hafif, az kremalı, bol meyveli bir pasta hazırlanabilir. Bunun dışında kuplarda hazırlanacak sütlü tatlılar, muhallebiler ya da cevizle süslenecek bir kabak tatlısı çocukların ilgisini çekecek alternatifler olabilir.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL YILBAŞI MENÜLERİ:

Menü 1 :Fırında Hindi

Sade pirinç veya bulgur pilavı

Yeşil salata

Ayran

Kuruyemiş, meyve

Meyveli pasta.

Menü 2 : Fırında Köfte - Patates

Yoğurtlu sebzeler

Rus salatası

Taze meyve suyu

Kuruyemiş – meyve

Meyveli Muhallebi.

Menü 3 : Fırında tavuk baget – patatesli

Zeytinyağlı barbunya

Yoğurtlu salatalık dilimleri

Limonata

Kuruyemiş - meyve

Kabak tatlısı.