Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi Hindi Eti İçin 8 Özel Marine

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı, fırında nar gibi kızarmış derisi ve içinde tüm nemini barındıran yumuşacık eti ile elbette fırında hindi! Besin değerleri ve faydalarıyla aslında yalnızca yılbaşı akşamını değil protein ağırlıklı tüm beslenme programlarını da destekleyen hindi eti, protein deposu olarak beslenme uzmanları tarafından sıkça öneriliyor.

Kabul edelim, hindi salt olarak pişirildiğinde ağız sulandıran bir aromaya sahip değil. Peki, besleyici vitamin ve minerallerle dolu bu eti daha sık tüketmek adına neler yapılabilir? Hindi etinin lezzetini ikiye üçe katlayabileceğiniz birkaç özel püf noktası ve gizli malzemelerle en az tavuk eti kadar hoşunuza gidebilecek tarifler oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? İşte, en özel hindi marine alternatifleri lezzet garantili tarifleriyle sizler için bir araya getirildi!

Hindi Eti Nasıl Marine Edilir?

Marinasyonun temel mantığı pişirme işlemi öncesi ete bir miktar lezzet aşısı uygulayarak yumuşamasını ve aroma kazanmasını sağlamaktır. Aşağıda sıralayacağımız hindi eti terbiyesi önerilerinden damak zevkinize en uygun olanını seçerek aslında hindiyi doğru pişirdiğinizde ne kadar nefis sonuçlar alabileceğinizi deneyimlemeniz an meselesi!

Hindi Marinesi Püf Noktaları – Aklınızda Bulunsun

Marinasyonlarınıza tuz eklemeniz mühim. Neden? Fazla tuz tüketimi nasıl ki ödeme sebep oluyorsa ete eklenen tuz da etin suyunu salmasını engelleyeceğinden pişirme sırasındaki kuruluğu önleyecektir. Aşırıya kaçmadan bir miktar tuz marinasyon için gerekli.

Etinizin yumuşak olmasını istiyorsanız önemli bir diğer nokta marinasyon sosunun asit dengesi. Özellikle limon suyu, sirke veya yoğurt bu aşamada işinize yarayacak. Sirkeden yana endişeniz olmasın kokusu uçup gidecektir. Aşağıdaki tariflere de bu yüzden muhakkak limon, sirke veya yoğurt eklemesi yaptık.

Sıvı – likit bir yağ ile bu yağın kalitesi et marinasyonunda çok önemli diğer nokta. Likit olan yağ tüm lezzetleri harmanlayarak birbirine bağlayacak aynı zamanda etinizin daha parlak ve yumuşak olmasına katkı sağlayacaktır.

Marinasyon sosunun içerisine baharat eklemekten kaçınmayın. Bu aşamada ete en çok yakışan kekik, kimyon, köri, defne yaprağı ve adaçayı gibi taze ya da kuru alternatifler ile lezzeti bir üst noktaya taşıyabilirsiniz.

Marinasyon hazırlamak kadar eti dinlendirmek de fark yaratan bir detay. Marinasyonunuz ne kadar aromatik olursa olsun ete o lezzet geçmediği takdirde bir işe yaramayacak; bu sebeple en 1 saat veya mümkünse 1 gece etlerinizi bu sosun içinde dinlendirin.

1) Limon – Sarımsak Aromalı Hindi Marinesi

Malzemeler:

2 diş ezilmiş sarımsak

2 adet limonun suyu

2 adet limon kabuğu rendesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kekik

Kimyon

Hazırlanışı:

Alışılmış tatlara damağı daha yatkın olanlar için en klasik hindi marine sosu tarifi ile başlıyoruz. Çoğu mutfakta hali hazırda bulunan limon, sarımsak, zeytinyağı ve baharatlar ile hazırlanan bu sos için tüm malzemeleri kapalı küçük bir kavanoz içerisinde birleştirip iyice çalkalarsanız tüm lezzetler daha iyi harmanlanacaktır. Hindinizin boyutuna göre malzemelerin miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa hindi etini bu sos ile bir gece dinlendirmeniz alacağınız sonucu garantileyecektir. Vaktiniz yoksa en az 30 dakika öncesinden eti bu marinasyon ile kaplamalısınız.

2) Biberiyeli ve Kekikli Hindi Marinasyonu

Malzemeler:

2 dal biberiyenin yaprakları

2 diş ezilmiş sarımsak

Taze veya kuru kekik

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Hazırlanışı:

Et tariflerinde sıkça kullanılan ve oldukça tazeleyici bir aroma kazandıran taze biberiye ile hindi etinize farklı bir nota kazandırabilirsiniz. Bu aşamada etinize fazla derin olmayan çizikler atarak sosun daha derinlere işlemesine yardımcı olabilirsiniz. Yapmanız gereken malzemeleri bir kasede harmanlayıp etinizin tüm kısımlarına iyice yedirmek ve mümkünse en az yarım saat dinlendirmek. Servis esnasında hindi dilimlerini biberiye yapraklarıyla da süsleyebilirsiniz.

3) Adaçayı ile İz Bırakan Hindi Eti Terbiyesi

Malzemeler:

4 dal taze adaçayı

2 adet limonun suyu

2 adet limon kabuğu rendesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Malzemeler:

Adaçayının kendine has kokusu ve aromasıyla hindi etine takviye bir marinasyon hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir kasede bir araya getirin, adaçayı yapraklarını da ince ince kıyıp bu karışıma ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra etinizin tüm kısımlarına yayın. Taze adaçayı temin edemediğiniz durumda 1 tepeleme yemek kaşığı kuru adaçayı da ekleyebilirsiniz; bu aşamada miktar damak zevkinize göre değişebilir. Sos ile kaplanmış eti 3-4 saat dinlendirdiğinizde en iyi sonucu alabileceksiniz.

4) Acı – Tatlı Zengin Hindi Marinesi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı süzme bal veya aynı oranda pekmez

1 adet küçük boy şili (chili) biberi veya 1 dolu tatlı kaşığı acı sos

1 iri diş ezilmiş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Hazırlanışı:

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz madem biz de buna uygun bir marinasyon hazırlayalım istedik. Acı ve tatlı dengesini yakalayabileceğiniz, hafiften damağınızı yakarken sonrasında tatlı aromasıyla farklı bir deneyim yaşatacak bu sos için şili biberini çok ince kıyıp diğer malzemelerle birlikte iyice karıştırdıktan sonra etinize sürün. Bu sos için arzu ederseniz 2 yemek kaşığı kadar beyaz veya kırmızı şarap takviyesi de yapabilirsiniz. Fırından çıktığında parlak ve kızarmış bir et ziyafeti sizleri bekliyor olacak.

5) Soğan ve Süt Karışımı ile Lokum Hindi Eti

Malzemeler:

1 büyük adet rendelenmiş soğan

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kekik

Hazırlanışı:

Soğanın zengin aroması ve eti yumuşatıp lokum kıvamına getiren süt ile kırmızı etler için de uygulayabileceğiniz bir marinasyon hazırlıyoruz şimdi. Büyükçe bir adet soğanı rendeleyip içerisine süt, yağ ve baharatları da ekledikten sonra etinize güzelce yedirip en az 1 saat dinlendirin. Baharat miktarlarını damak zevkinize göre değiştirebileceğiniz gibi soğanın rendesini sıkıp yalnızca suyunu da kullanabilirsiniz. Daha yoğun bir aroma arzu edenler 1 diş ezilmiş sarımsak ilave edebilir, süt yerine aynı ölçüde yoğurt da kullanabilirsiniz.

6) Domates Soslu Kırmızı Hindi Terbiyesi

Malzemeler:

2 tepeleme yemek kaşığı domates salçası veya 1 yk domates – 1 yk biber salçası

1 tutam toz şeker

2 yemek kaşığı sirke

6-7 yaprak taze fesleğen veya 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

2 diş ezilmiş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Kekik

Nane

Hazırlanışı:

Türk mutfağının en sevilen yardımcı malzemelerinden salça ve domates aroması ile hindi eti terbiyesi hazırlamak çok kolay. Dilerseniz yalnızca domates salçası veya biber ve domates salçası karışımından yararlanabilirsiniz. Bu aşamada salçanın ekşiliğini alıp asit dengesini sağlamak için içine şeker ve sirke eklemeniz mühim. Salçanın tuzunu hesaba katarak fazla tuz eklememenizi tavsiye ediyoruz. Tüm malzemeleri bir kasede harmanladıktan sonra etinize eşit miktarda yayarak elinizle her yerine yedirin ve eti dinlendirin.

7) Defne Yaprağı, Maydanoz ve Kekik ile Tazeleyici Hindi Marinesi

Malzemeler:

3 adet defne yaprağı

1 demet maydanoz

3 dal taze kekik

1 adet limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Nane

Hazırlanışı:

Yeşil ve tazeleyici hindi eti marine tavsiyemiz bu kez oldukça hafif. Defne yaprağı, maydanoz ve taze kekiği ince ince kıyıp zeytinyağı, limon ve baharatlarla güzelce harmanlayın. Taze kekik temin edemediğiniz durumda 1 tatlı kaşığı kuru kekik de kullanabilirsiniz. Maydanoz yerine aynı miktarda kişniş de tercih edebilirsiniz. Tüm karışımı her yerine eşit olarak dağılacak şekilde yedirip en az 1 saat veya ideali 1 gece dinlendirin. Kuru defne yaprağı kullanacaksanız et dinlendikten sonra yaprakları ayıklayabilirsiniz, aroması ete geçecektir.

8) Yoğurtlu Baharat Sosuyla Hindi Nasıl Marine Edilir?

Malzemeler:

1 küçük çay bardağı yoğurt

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Köri

Kimyon

Kekik

Hazırlanışı:

Hindi eti nasıl marine edilir? Sorusuna en lezzetli cevabı arayanlar için bir diğer hindi marinesi tavsiyemiz ise yoğurt ve baharatlı sos. Yoğurda limon suyu ve baharatları ekleyip hepsini iyice karıştırın ve etinize yayarak en az 2-3 saat veya 1 gece dinlendirin. Baharat miktarlarını 1 silme çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz veya hangi baharatın daha vurgulu olmasını istiyorsanız onun miktarını arttırabilirsiniz; tavsiyemiz tüm tatların dengeli olması yönünde. Dilerseniz 2 diş ezilmiş sarımsak veya küçük bir soğan rendesi de ilave edebilirsiniz.