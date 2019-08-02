Yemek yapmanın ufak sırları

Yemek yapmak, bu işin sırlarını bilenler için çok keyiflidir. Onları uzaktan seyrederken dans eder gibi akıcı hareketlerle mutfağın içinde dolandıklarını görürsünüz. Ne soğan doğrarken gözleri yaşarır, ne de kaynayan tencereleri taşar. Peki bunu nasıl başarıyorlar dersiniz?

İşte cevabı…

Soğan doğramak gözlerinizi yaşarttığı için yemek yapmaktan soğuduysanız, soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. Çıkardığınızda hem kabuklarının daha kolay soyulduğunu hem de gözünüzün yanmadığını fark edeceksiniz.

Sürekli başında dursanız bir türlü, bırakıp gitseniz bir türlü. Başında beklediğiniz müddetçe bırakın taşmayı kabarmayan tencere arkanızı döndüğünüz anda ocağı batırıverir. Buna karşı yapmanız gereken çok basit: Kaynayan tencerenin üzerine bir tahta kaşık koymanız yeterli.

Yumurtanın tazeliğini test etmek için bir bardak suyun içine bırakın. Batmıyorsa o yumurta bayat demektir çünkü bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeye başlar.

Biberin acılığını tadına bakmadan anlamak için en kolay yol boyutlarına bakmak. Biber küçükse acı olma ihtimali artar. Bir de biberin tohumlarının olduğu kısmın da ucundan daha acı olduğunu unutmayın.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırmanın en kolay yolu, bir plastik şişe kullanmaktır. Yumurtayı bir kaseye kırın. Şişeyi sıkarak yumurta sarısını vakum etkisiyle şişenin içine alın. Ardından başka bir kaseye aktarın.

Muzların kararmasını önlemek için hevenginden ayırıp tek tek saklamalısınız. Hatta sapını streç filmle sardığınızda muzunuzun rengini daha da uzun süre koruyabilirsiniz. Bu arada muzu buzdolabına koymayın. Kararmasını yavaşlatacağım derken lezzetini kaybedersiniz.

Ekmeği dilimlerken parçalanmasını önlemek için ekmeği ters çevirip kesmelisiniz. Böylece çok daha muntazam dilimler elde edebilirsiniz.

Bulgur, un gibi tahıl türevi malzemeleri mutfağınızda bozulmadan korumak istiyorsanız, kavanozun içine bir adet defne yaprağı yerleştirin. Defne yaprağı böceklenmeyi önleyecektir.

Benzer bir işlemi kuru baklagiller için de yapabilirsiniz. Ancak bu kez kavanozun içine defne yaprağı yerine bir diş sarımsak koyun. Çok işe yaradığını göreceksiniz.

Çileklerin sap ve yapraklarını kolayca ayıklamak için üretilmiş mutfak aletleri var ama siz aynı şeyi bir pipetle de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken pipeti çileğin sivri ucundan yukarı doğru saplamak. Sap ve yapraklar çubuğun ucunda kalacak.

Yeşil sebzeleri pişirdiğinizde renklerini kaybetmelerinden hoşlanmıyorsanız yapabileceğiniz en kolay şey sebzelerinizi bol tuzlu soğuk suda 10-15 dakika kadar bekletmek.

Çorbanız sulu olduğunda biraz unu yağda kavurup çorbanın içine ekleyin ve karıştırın. Kolayca kıvam kazanacaktır. Tuzu fazla olan çorbaya ise birkaç patates parçası atın. Patates tuzu içine çekecektir.

Fırından yeni çıkardığınız keki çok sıcak olduğu için kalıptan çıkaramıyorsanız yapabileceğiniz en kolay şey kalıbın altına ıslak bir bez koyup biraz beklemek. Böylece kekiniz kolayca kalıptan ayrılacaktır.

Haşlanmış yumurtayı kolayca soymak için suya koymadan önce altını iğne ile delin. Diğer bir yöntem ise yumurtanın haşlama suyuna kabartma tozu atmaktır. Kabuklar sizi zorlamadan soyulacaktır.

Mikrodalgada ısınan yemeğin kurumaması için yanına bir bardak su koyun. Özellikle makarna, pilav, pizza gibi yemeklerde suyun buharlaşması sayesinde yemeğiniz taze gibi olur.

Buzdolabınız nemlendiyse bir çay tabağına biraz tuz koyup bir gece bekleyin. Buzdolabınız eğer kötü kokuyorsa tuz yerine bir tabak kahve veya kabartma tozu koyun. Bir parça pamuğu vanilyaya batırıp buzdolabınıza koymak da kokuyu önler.