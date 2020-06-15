Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri

Her kültürün kendine özel bir mutfağı, dolayısıyla da kendine has kahvaltıları var. Dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli kahvaltı menülerini keşfetmeye ne dersiniz?

Brandlifemag.com ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürlerini derledi.

Türk Kahvaltısı

Tabii dünyanın en lezzetli kahvaltısının Türk kahvaltısı olduğunda hemfikiriz, yine de belki bu listeleyeceğimiz değişik kahvaltılardan bazıları size evde hazırladığınız kahvaltılar için yeni ilham kaynakları olabilir…

Fransız Kahvaltısı

Tabii ki tipik bir Fransız kahvaltısı dendiğinde gözümüzün önünde fırından yeni çıkmış çıtır çıtır bir croissant, yanında taze meyvelerden yapılmış bir reçel ve mis gibi kokan bir kahve canlanıyor. Fransız kahvaltısının en güzel tarafı da eğer güzel croissant yapan bir fırın bulursanız bunu evde, kendinizi Eiffel manzaralı minik bir kafede hayal ederek de tekrarlayabilme şansınızın olması.

İngiliz Kahvaltısı

Geleneksel İngiliz kahvaltısı, sabahları büyük ve doyurucu bir öğün yemeyi tercih edenler için. Kızarmış yumurta, sote mantar, ızgara domates ve domates sosunda pişmiş fasulye bu kahvaltı tabağının olmazsa olmazlarından. Tabi yanında çıtır çıtır kızarmış ekmekle birlikte. İngilizler bu kahvaltıda bacon ve sosis de tercih ediyorlar. Siz bu kahvaltıyı evde hazırlamak isterseniz yanında bir fincan Earl Grey çayı ile menüyü tamamlayabilirsiniz.

Amerikan Kahvaltısı

Aslında Amerika epey büyük bir kıtaya yayılmış olduğundan kahvaltı menüleri de ülkenin bir ucundan diğerine göre değişkenlik gösteriyor. Fakat filmlerde gördüğümüz en klasik kahvaltı için ülkenin genelindeki en tipik kahvaltı diyebiliriz. Onlar yumurta ve kızarmış pastırma ile yanında tatlı niyetine pankek yeseler de, siz bu tatlı-tuzlu karışımı tercih etmezseniz sadece akçaağaç şuruplu pankek ile Amerikan kahvaltısı hazırlayabilirsiniz. Büyük bir fincan kahve ve portakal suyu da bu menünün yanında çok iyi gidecek.

Meksika Kahvaltısı

Meksika kahvaltısının en popüler lezzetlerinden biri Chilaquiles denen, üçgenlere bölünmüş gevrek mısır tortillası parçalarının üzerine yeşil ya da kırmızı salsa sosu dökülerek yapılan bir yemek. Ardından bu karışım tortillalar yumuşamaya başlayana kadar hafifçe kaynatılıyor.

Genellikle ekşi krema, avokado dilimleri ya da kızarmış yumurta ile servis edilen bu tarifin bu kadar popüler olmasının bir nedeni de bir önceki günden kalma malzemelerle hazırlanabilmesi.

Venezuela Kahvaltısı

Venezuela kahvaltısının olmazsa olmazı, sadece bu ülkeye değil komşularına da özgü bir ekmek türü olan ve mısırdan yapılan “Arepa”. Arepa başta kahvaltı olmak üzere günün her öğününde tüketiliyor. Lavaştan daha kalın olan arepalar, peynir, tavuk, kırmızı et, avokado salatası, fasulye ya da yumurta ile sandviç gibi dolduruluyor. Ülkeye özgü bir başka kahvaltılık lezzetse perico isimli, bizdeki menemeni çok andıran soğanlı, domatesli ve tereyağlı çırpılmış yumurta.

Japonya Kahvaltısı

Geleneksel Japonya kahvaltıları yukarıda saydığımız tüm kahvaltılardan farklı ve bizim için öğle ya da akşam yemeğini çağrıştırabilir. Çünkü bu kahvaltıda buharda pişirilmiş pirinç, miso çorbası, genellikle balık olan bir protein kaynağı mutlaka yer alıyor. Bunların yanında genellikle Japon turşuları, nori yani kurutulmuş yosun ve fermente edilmiş soya fasulyeleri de servis ediliyor. Japonların yaptığı geleneksel kahvaltı bizim damak tadımıza uzak olsa da güne başlamak için son derece sağlıklı ve aynı zamanda hafif de bir öğün.