Tek Başına Yendiğinde Bile Tıka Basa Doyuran 20 Farklı Salata Tarifi

Salata denince çoğumuzun aklına yemeklerin eşlikçisi ya da diyetlerin bir numaralı dostu gibi geliyor. Diyette olanların da en büyük korkusu "Ben otla, yeşillikle nasıl doyacağım, nasıl dayanacağım?" oluyor. Haksız mıyız?

Ancak öyle doyurucu salata tarifleri var ki tek başına bir öğün olabiliyor, yanında hiçbir şey yemenize gerek kalmadan sizi günün büyük bölümü tok tutabiliyor. Üstelik hepsi çok farklı, hepsi çok çok leziz.

Bu doyurucu salata tarifleri gününüzü kurtarmak için hazırda bekliyor.

Son yılların gözde ismi: Bezelyeli kinoa salatası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa

1 su bardağı bezelye

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 demet fesleğen

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1-2 yaprak taze nane

Formuna dikkat edenlerin, sağlıklı yaşamaya özen gösterenlerin mutfaklarından eksik etmediği kinoayı aldık, bol proteinli ve doyurucu bezelyelerle bir araya getirdik. Sonları şenlik, sonrası alabildiğine lezzet oldu.

Nasıl Yapılır?

2 su bardağı su ve tuzu bir tencereye aktarın, kinoaları da ekleyip güzelce haşlayın. Ayrı bir tencerede de bezelyeleri haşlanmaya bırakın. Hepsi haşlanınca oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Ilıyan bezelye ve kinoaları salata kasesine aktarıp içine ince ince kıydığınız fesleğenleri ekleyin. Ayrı bir kasede nar ekşisiyle zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerinde gezdirin ve son bir kez karıştırın.

Ana yemeklerle kapışacak güçte: Havuçlu mercimek salatası tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı yeşil mercimek

2 adet büyük boy havuç

1 adet orta boy kırmızı soğan

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

2 çay kaşığı balzamik sirke

1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi

İçindeki proteinle tıka basa doyuran, lezzetiyle "Ben et yemeden doymam." diyenleri bile mutlu edecek bir salata o.

Nasıl Yapılır?

Mercimekleri haşlayıp fazla sularını süzdürün, oda sıcaklığında ılıtın. Havuçların ve soğanların kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Ilıyan mercimeklerin içine önce tuz ve baharatları, ardından da küp küp doğradığınız sebzeleri ilave edin. Sos malzemelerini de ayrı bir kapta güzelce karıştırıp mercimek salatasının üzerinde gezdirin.

Doyuruculuğunu yumurtaya borçlu: Kaşarlı yumurta salatası tarifi

Malzemeler:

6 adet yumurta

1/2 adet soğan

4 dal taze soğan

5-6 dal maydanoz

5-6 dal dereotu

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

Yumurtanın doyuruculuğunu uzun uzun anlatacak değiliz, zira bilmeyen kalmadı ama... Hala bu salatayı denemeyen varsa hemen bu akşam denemeli.

Nasıl Yapılır?

Yumurtaları 10 dakika, katı bir kıvam alana dek haşlayıp kabuklarını soyun ve soğumaya bırakın. Ilımaya başlayınca küp küp doğrayıp bir kaseye alın. Soğanları ince ince doğrayın, yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu da güzelce kıyın. Tüm malzemeleri yumurtaların üzerine ekleyin. Sos için gerekli malzemeleri de ayrı bir kasede karıştırıp üzerlerine gezdirin ve karıştırın. Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve işte bu kadar!

Hep klasik salatalarla olmaz: Kerevizli yeşil salata tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kereviz

1 adet sıkma portakal

1/2 adet limon

1/2 çay kaşığı tuz

8 adet marul yaprağı

4-5 dal dereotu

Sosu için:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı hardal

1 çay kaşığı tuz

Göbek marulun hüküm sürdüğü klasik salatalardan çok daha doyurucu, besleyici ve yine alabildiğine yeşil bir salata istiyorsanız sizi hemen böyle alalım.

Nasıl Yapılır?

Kerevizleri kibrit çöpü şeklinde ince ince doğrayın. Bir tava çıkarıp zeytinyağı koyun ve kerevizleri yaklaşık 5 dakika kavurun. Kavurduğunuz kerevizlere portakal ve limon suyu sıkıp karıştırın. Tuzunu da ekleyip 10 dakika daha pişirin ve bir kenara alıp ılıtın. O sırada marul ve dereotunu ince ince doğrayıp bir kaseye alın, üzerine ılıyan kerevizleri ilave edin. Son olarak sosu için gerekli olan yoğurt, hardal ve tuzu ayrı bir kasede karıştırın ve kerevizli karışımın üzerine ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.

Faydası say say bitmez: Buğdaylı enginar kalbi salatası tarifi

Malzemeler:

5 adet salamura enginar kalbi

6 adet kurutulmuş domates

5 adet biber dolgulu yeşil zeytin

2 çay bardağı

haşlanmış buğday (dilerseniz karabuğday da kullanabilrisiniz)

2 yemek kaşığı taze keçi peyniri

Sosu için:

1,5 yemek kaşığı nar sirkesi

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı toz kişniş

Enginarın sağlığa faydaları bir yana onu ağzına sürmekten kaçınanları çok pişman edeceğimiz bir tarifimiz var. Kendisi besleyici ve doyuruculuğuyla kalpleri kazanan buğdaylı enginar kalbi salatasından başkası değil.

Nasıl Yapılır?

Nar ekşisi ve nar sirkesini bir kapta karıştırın ve sonra diğer sos malzemelerini ekleyerek karıştırmaya devam edin. Peynir harici diğer salata malzemelerini bir araya getirin ve üzerine hazırladığınız sosu dökün. En son taze keçi peynirini ufalayarak salataya ekleyin.

Yoğurttan da destek almak isterseniz: Yoğurtlu enginar kalbi salatası tarifi

Malzemeler:

1 kutu salamura enginar kalbi (200-240 gram)

150 gram mısır konservesi

4-5 dal dereotu

1 kase yoğurt (koyu kıvamlı)

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi

Doyuruculukta üstüne tanımayan, diyette olanların, sağlıklı beslenenlerin evlerinden eksik etmediği yoğurtla da nefis bir enginar kalbi salatasına imza atabilirsiniz. Bakınız tam olarak şöyle...

Nasıl Yapılır?

Enginarları ve mısırları güzelce yıkayıp süzün. Ardından enginarları doğrayın. Dereotunu da ince ince kıyıp enginar, mısır ve dereotunu bir kasenin içinde güzelce karıştırın. Ayrı bir kasede sarımsakları tuzla ezip içine yoğurt, mayonez ve cevizi ilave edin ve karıştırın. Yoğurtlu karışımı enginarlı karışımın üzerine aktarıp karıştırarak afiyetle yiyin.

Et yerine: Yeşil mercimek salatası tarifi

Malzemeler:

250 gram haşlanmış yeşil mercimek /li>

1 demet semizotu

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

6 adet salatalık turşusu

1/4 demet taze kişniş

1/2 tatlı kaşığı kimyon

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1/2 çay kaşığı tuz

Servisi için:

2 adet haşlanmış yumurta

İhtiyacınız olan proteini et yerine mercimekten almaya ve yeşil mercimeğin başrolde olduğu enfes bir salatayla tüm öğünü atlatmaya hazır mısınız?

Nasıl Yapılır?

Yeşil mercimeği haşlayarak derin bir kaba alın. Üzerine kırmızı biber, kişniş, salatalık turşusu ve semizotu yapraklarını ekleyin. Kimyon, sızma zeytinyağı, tuz ve sirkeyi karıştırarak salata sosunu hazırlayarak salatanıza ekleyin. En son üstüne dörde böldüğünüz haşlanmış yumurtaları koyun ve sunuma hazırlayın.

Ekşi sevenlere: Labada salatası tarifi

Malzemeler:

1/2 bağ labada

1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday

50 gram kaşar peyniri

50 gram iri kırılmış çiğ fındık

Sosu için:

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1/2 adet limon

1/2 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

Salatada maruldan sıkılanlar için farklı bir salata tarifi labada salatası. Sağlıklı beslenenlerin mutlaka denemesi gerek.

Nasıl Yapılır?

Labada yapraklarını çok ince doğrayıp bir kapta tüm salata malzemelerini karıştırın. Sirke, limon suyu ve tuzu karıştırdıktan sonra zeytinyağı ve balı da ekleyerek salata sosunu hazırlayın. Sosu salata malzemelerinin üzerine dökerek afiyetle yiyin.

Sofranın gözdesi o olacak: Şehriyeli tavuk salatası tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı tel şehriye

1/2 adet tavuk göğsü

5 dal taze soğan

2 adet közlenmiş kırmızı biber

10 adet küçük boy salamura mantar

1/3 demet maydanoz

1/2 su bardağı mısır (konserve veya haşlanmış)

4 adet kornişon turşu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sumak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

İster çay saatinde, ister akşam yemeği olarak tek başına tüketebileceğiniz bir tarif bu. Hem leziz, hem de çok doyurucu.

Nasıl Yapılır?

Bir yandan tavuk göğsü tuzlu suda haşlanırken tel şehriyeleri zeytinyağında kavurun. Bir bardak su ekleyerek pilav gibi pişirin. Piştikten sonra tel tel ayırdığınız haşlanmış tavuğu ve diğer salata malzemelerini şehriyeyle karıştırın. Sos malzemelerini de birbirine karıştırarak salatanın üzerine dökün. Afiyet olsun.

Diyeti ciddiye alanlara: Buğday salatası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı buğday (önceden ıslatılmış)

5 su bardağı su

6 adet cherry domates

1/2 su bardağı yeşil zeytin

4 adet salatalık turşusu

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu

1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1/2 demet kıvırcık marul

İçindeki buğday sayesinde sizi neredeyse tüm gün tok tutacak olan buğday salatası besleyiciliğiyle de tüm diyetlerin göz bebeği olacak.

Nasıl Yapılır?

Buğdayı orta derece ateşte yarım saat haşlayın. Haşlandıktan sonra suyunu süzün. Derin bir salata kasesine buğdayı alın ve doğradığınız diğer tüm salata malzemelerini kaseye ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu karıştırarak sosu hazırlayın. En son ceviz içini de ekleyerek marul eşliğinde servis edin.

Protein diyeti yapanlar için ideal: Etli ve peynirli ıspanak salatası tarifi

Malzemeler:

500 gram körpe ıspanak

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet sarı dolmalık biber

100 gram feta peyniri

2 dilim biftek

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Sosu için:

2 yemek kaşığı balsamik sirke

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

Yunanistan'ın feta peyniri lezzet ve doku açısından bizim beyaz peynire çok benziyor. Şimdi peynirimizi alıyor, protein diyetimizin olmazsa olmazı eti de ıspanakların sağlık kattığı salatamızda şova çıkarıyoruz.

Nasıl Yapılır?

Zeytinyağında biftek parçaları ve renkli biberleri soteleyin. Sirke, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp sosu hazırlayın. Salata kasesine et parçalarını, ıspanak yapraklarını ve peynir parçalarını ekleyerek sosu üzerine dökün. Sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin.

İçinde sürprizi var: Tavuk salatası tarifi

Malzemeler:

1 adet haşlanmış kemikli tavuk göğsü

2 adet haşlanmış orta boy patates

1/2 adet orta boy göbek marul

1 adet orta boy ekşi yeşil elma (arzuya göre)

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

4 adet salatalık turşusu

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

İnsanı durduk yerde diyete sokacak bu tarif bildiğiniz tavuk salatalarından biraz farklı. İçine onu farklılaştıracak sürprizler yerleştirdik çünkü.

Nasıl Yapılır?

Tavuk göğsünü haşlayıp ince ince didin. Sarımsakları, tuz ilavesiyle havanda dövüp yoğurtla mayonezi ekleyerek çırpın ve salata sosunuzu hazırlayın. Kesip doğradığınız salata malzemelerini derin bir salata kasesine alıp tavuk parçalarını ekleyin ve sosu da ilave ederek afiyetle yiyin.

O zaman renk: Şalgamlı bulgur salatası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı bulgur

2 su bardağı şalgam suyu

1 tutam maydanoz (kıyılmış)

1 çay bardağı haşlanmış mısır

2 yemek kaşığı pancar turşusu

1 adet limon suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

Rengini şalgamın şifasından alan bu bulgur satalası, bugüne dek yediğiniz tüm bulgurlu tarifleri unutturur, bizden söylemesi.

Nasıl Yapılır?

Bulgurları bir tencereye aktarın, üzerine şalgam suyunu ilave edip kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ardından soğumaya bırakın. O soğurken siz de bir kasede limon suyu, tuz ve zeytinyağını karıştırıp sosunuzu hazırlayın. Ilıyan bulgurun içine maydanoz, doğranmış pancar turşusu ve mısırları ilave edin. Son olarak hazırladığınız sosu da üzerine gezdirip karıştırın. Afiyetler.

Piyaz kusura bakmasın: Üç fasulye salatası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı meksika fasulyesi

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı barbunya

1 çorba kaşığı nar ekşisi

1 adet kırmızı soğan

1 çorba kaşığızeytinyağı

1 tatlı kaşığıtuz

2 yemek kaşığı mısır (haşlanmış)

1 yemek kaşığı nohut

1/2 demet maydanoz

1 adet limon suyu

Şeker fasulye, Meksika fasulyesi ve barbunya bir araya gelir de ortaya kötü bir şey çıkar mı hiç? Yediğiniz en farklı salata tarifi bu olacak.

Nasıl Yapılır?

Meksika fasulyesi, barbunya, kuru fasulye ve nohutu haşladıktan sonra suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Nar ekşisi, limon suyu ve zeytinyağından sosunuzu hazırlayın. Haşlanmış fasulyeleri bu sosla karıştırın. İri iri doğradığınız soğanları ve maydanozları da ekleyerek sofranızı renklendirin.

Farklılığın yeni adı: Maş fasulyesi salatası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı maş fasulyesi (bir gece önceden ıslatılmış)

2 yemek kaşığı nar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 adet limonun suyu

1/2 demet dereotu

Klasik fasulye de neymiş, bana daha farklı tatlar lazım derseniz maş fasulyesine başrolü verebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

1 gece önceden ıslattığınız maş fasulyelerini 15 dakika haşlayıp soğumaya bırakın. Soğuyan fasulyeleri nar taneleriyle karıştırın. Ayrı bir kasede sos malzemelerini karıştırıp fasulyeli karışıma aktarın ve son bir kez karıştırın. Son olarak dereotunu ince ince kıyıp üzerine serpiştirin. Afiyet olsun.

Sunumu bile havalı: Avokado salatası tarifi





Malzemeler:

1 adet olgun avokado

1/2 adet küçük boy kapya biber

1/2 adet küçük boy yeşil biber

1 dal yeşil soğan

5 dal maydanoz

1 adet küçük boy salatalık

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı haşlanmış mısır

3 adet cherry domates

4 adet siyah zeytin

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Sunumunu içini kullandığınız avokado kabuklarıyla yapıp salataya sınıf atlatabileceğiniz nefis bir tarif bu.

Nasıl Yapılır?

Biberleri küp küp, domatesleri küçük küçük doğrayın. Taze soğan ve dereotunu kıyın, zeytinlerin de çekirdeklerini çıkarıp doğrayın. Ardından tüm malzemeleri bir kasenin içinde karıştırın. Mısırları da ilave edin.

Avokadoyu dikkatlice ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın ve içini küp küp doğrayarak kasedeki salata karışımının içine aktarın. Limon suyuyla lezzetlendirdiğiniz salatanızı sunumu için yeniden avokado kabuklarının içine aktarın. İşte bu kadar!

Peynirle de nefis olur: Peynirli avokado salatası tarifi

Malzemeler:

1 adet avokado

2 adet küçük boy salatalık

20 adet cherry domates

100 gram beyaz peynir

1 adet küçük boy soğan

5-6 dal maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Peynir ve avokadonun birbirlerine ne kadar çok yakıştıklarını henüz keşfetmediyseniz bu salatayla nefis bir başlangıç yapabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkardıktan sonra iç kısmını güzelce çıkarın. Salatalık, peynir ve avokadoyu küp küp doğrayın. Soğan ve maydanozu kıyıp domatesleri de 4 parçaya böldükten sonra tüm malzemeleri aynı kaseye alıp karıştırın. Sos için gerekli malzemeleri ayrı bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

Yaz geliyor: İç baklalı yaz salatası tarifi

Malzemeler:

6-7 yaprak marul

2 adet fındık turp

1/2 su bardağı iç bakla (haşlanmış)

1 adet kayısı

1/2 adet kırmızı biber

Sosu için:

1 yemek kaşığı nar sirkesi

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1/2 çay kaşığı beyaz biber

1/2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

Yazın en güzel sebzelerinden iç baklanın hafif mi hafif, renkli mi renkli bir salataya dönüştüğü bu tarifte adeta mutluluk saklı.

Nasıl Yapılır?

Sos malzemelerini karıştırarak salata sosunu hazırlayın. Sosun yarısını marul yapraklarıyla harmanlayın. Diğer salata malzemelerini marulların üzerine yerleştirin, sosun geri kalanını da onların üzerine döküp salatanızı ferah ferah tüketin.

Bakliyatlar göreve: Nohut salatası tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet büyük boy domates

1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

1 adet jalapeno biberi

1 dal kereviz sapı

10 adet yeşil zeytin

Sosu için:

1 adet taze sıkılmış limon suyu

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı tuz

Piyaza rakip olabilecek nohut salatası doyuruculuğuyla da gözdeniz olacak. Yeni favorinize merhaba diyin.

Nasıl Yapılır?

Sebzeleri doğrayarak derin bir salata kasesine alın ve yeşil zeytinleri de ekleyerek karıştırın. Taze sıkılmış limon suyu, tahin, zeytinyağı, kimyon ve tuzu karıştırarak salata sosunuzu hazırlayın. Bir gece önceden suda beklettiğiniz ve haşladığınız nohutları da ekleyin. Sosu tüm malzemelerin üzerine ilave ederek afiyetle yiyin.

Yoğurtlu kabak salatası tarifi

Malzemeler:

4 adet kabak (ince dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (dövülmüş)

1/2 demet dereotu

1 tatlı kaşığı kuru nane

Kabak ve yoğurt buluşuyor, ortaya görüntüsüyle iştah açan bu lezzet çıkıyor.

Nasıl Yapılır?

Kabakları uzun ince doğrayın. Derin bir tencerede su kaynatmaya başlayın. Su kaynayınca tencerenin ağzına süzgeç oturtup kabak dilimlerini süzgecin içine koyun ve tencerenin kapağını kapatın. Bu şekilde kabaları 5 dakika buharla pişirin. Ayrı bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp pişen kabakların üzerine dökün. Bir tutam dereotu da ekleyin.

Ardından yoğurt, sarımsak ve kıyılmış dereotunu karıştırın. Önce kabakları ardından da yoğurtlu karışımı videodaki gibi servis tabağına aktarın. Afiyet olsun.