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Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata

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Tavuk göğsü kuru ve sert olduğunda siz de yemekten zevk almıyor musunuz? Öyleyse tavuk göğsünü lezzetli ve sulu hale getirecek teknikleri uygulamalısınız. Detaylar için sizi şöyle alalım.

Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
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Tavuk göğsü çok yönlü ve uygun fiyatlı bir gıdadır. Aynı zamanda sağlıklı olan tavuk göğsünü kimse sert ve kuru bir şekilde tüketmek istemez. İçi sulu ve lezzetli tavuk hazırlamak istiyorsanız bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz ve aynı zamanda uygulamanız gereken bazı yöntemleri öğrenmelisiniz. İşte en lezzetli tavuk pişirme yöntemleri;

Tavuk göğsü pişirirken hemen hemen herkesin düştüğü 5 hata

Tavuk göğsünün derisini atmayın

Tavuk derisinin her zaman sağlıksız olduğunu duyduk. Evet, son derece doğru bir söylem. Ancak tavuk göğsünü pişirirken derisini sıyırmayın. Derisiz pişen tavuk göğsü kuruyarak taş gibi olacaktır. Deri, tavuğun çok daha fazla nemli kalmasına yardımcı olur.

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Marine etmek her zaman iyidir

Yağsız olan tavuk göğsü güçlü bir protein kaynağıdır. Kuru olmasından dolayı lezzetsiz gelebilir. Bunu önüne geçmek için pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Ete lezzet katmak için pişirmeden bir gece önce tuz, karabiber ve az miktar zeytinyağı ile ovabilir ardından fesleğen ekleyebilirsiniz. Böylelikle etiniz hem daha lezzetli ve aromatik hem de nemli olacaktır.

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Tavuk göğsünü dövdürün

Tıpkı biftek parçaları gibi tavuk göğsünü de şeritler halinde kestirip, etinizi dövdürebilirsiniz. Bu şekilde etin daha yumuşak olmasına yardımcı olursunuz. Aynı zamanda bu sayede çok daha hızlı pişirebilirsiniz.

Tavuk gÃ¶ÄsÃ¼nÃ¼ dÃ¶vdÃ¼rÃ¼n ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Tavuk göğsünü çok fazla pişirmeyin

Eti ne kadar fazla pişirirseniz o kadar çok kurur. Bunun için nasıl bir ateşte ve ne kadar sürede pişirdiğiniz çok önemli. İç kısımlarının pişmeyeceği endişesine kapılıyorsanız bunun için göğüs etini ince-orta kalınlıkta kestirebilirsiniz.

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Etin dinlenmesine izin verin

Fırında, ızgarada ya da tavada pişirdiğiniz göğüs etini yemeden önce dinlendirin. Pişirir pişirmez yemeye kalktığınızda tavuğu kestiğiniz an suyunu dışa bıraktığını göreceksiniz. Ardından göğüs, içindeki sudan arınmış ve kurumaya başlayacaktır. Bunun önüne geçmek için eti pişirdikten sonra 10 dakika boyunca üzeri folyolu bir şekilde bekletin.

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