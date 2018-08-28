Tatlı canavarlarının imdadına yetişen 7 kolay tarif

Şekersiz çikolatasız mutsuz olan, tatlısız günü geçmeyen, “haftada bir o da sütlü tatlı” diyen diyetisyenlere içten içe kinlenen tatlı canavarları buraya!

Ne kan şekeriniz düşsün ne de enerjiniz, siz her halinizle güzelsiniz. Çok vaktinizi almayacak ama tatlı ihtiyacınızı giderecek muhteşem ötesi

tariflerimize hazır mısınız? İşte maksimum yarım saatte hazır ne nazır olacak birbirinden değişik, birbirinden tatlı 7 tarif.

1. İki dakikada Tiramisu

1 paket labne peyniri, 2 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay kaşığı espresso sosu ve 1 yemek kaşığı kahve likörünü karıştırıp küçük kaselere koyun. Üzerinde kakao ve damla çikolata serpiştirin.

2. Bursa’nın meşhur süt helvası

60 gram tereyağını tavada eritin ve yarım su bardağı unu 15 dakika kavurun. Ayrı bir tencerede 2 su bardağı süt ile yarım su bardağı şekeri şeker eriyene kadar pişirin, kaynamaya başlamadan ocaktan alın. İki karışımı birleştirerek 2-3 dakika daha kısık ateşte pişirin ve fırın kaplarına dökün. 180 derece fırında 10’ar dakika pişirin.

3. Çikolataya bulanmış Hindistan cevizli pratik küpler

Yarım su bardağı krema, 5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1.5 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizini karıştırıp yoğurduktan sonra pişirme kağıdı serdiğiniz bir kapta düzleyerek yayın ve yarım saat kadar buzlukta bekletin. Buzluktan çıkardığınız donmuş karışımı küp küp kesip çikolata sosuna bulayıp 15-20 dakika daha buzlukta bekletin.

4. Çikolatalı ve tahinliye ezeli rakip fıstık ezmeli sufle

2 yumurta beyazını katı kıvam alana kadar çırpın. Ayrı bir yerde 4 yemek kaşığı fıstık ezmesi ile 2 yemek kaşığı balı karıştırdıktan sonra yumurta akını ekleyin ve köpüğünü söndürmeden karıştırın. Sufle kaplarını hafifçe yağlayıp kakaoyla kapladıktan sonra karışımı kaplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

5. Protein severlere özel muzlu chia tohumlu puding

2 su bardağı badem sütü ile 6 yemek kaşığı chia tohumunu karıştırıp ağzını kapatın ve jel kıvamı alana kadar (en az yarım saat) dolapta bekletin. Dolaptan çıkardıktan sonra 1 yemek kaşığı bal, 1 tüp vanilya özütü ve 1 adet ezilmiş muzu da ilave edin.

6. Farklılık arayanlara ananaslı turta

2 paket vanilyalı pudingi hazırlayın. 500 gram ezilmiş ananas, 1 fincan ekşi krema ve 2 paket vanilyalı pudingi karıştırıp hazır kek kalıbına dökün. 1 paket kremşantiyle üzerini süsleyebilirsiniz.

7. Fit kalmakta ısrarcılar için unsuz şekersiz pişmeyen kek

5 kayısı, 1 su bardağı dut kurusu, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 su bardağı fındık, 2 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesini mutfak robotunda karıştırın. Ardından 1 yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı süt ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizini de ekleyip biraz daha karıştırın. Bir kaba yayıp buzdolabında bekletin.