Sizi Yıldızı Yapacak Pratik Lezzetli Aperatifler

İşte aperatif yiyecek düşkünlerinin yüzünü güldürecek, partinin yıldızı olacak birbirinden lezzetli aperatif tarifleri!

1. Mini peynir topları



Geniş bir kasenin içerisinde 1.5 su bardağı rendelenmiş cheddar peynirini, 250 gram krem peyniri, 2 dal incecik kıyılmış taze soğanı, 1 çay kaşığı paprikayı ve bir çimdik pul biberi güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımdan 1 yemek kaşığı kadar alarak top şeklini verin. Ayrı ayrı tabakların içerisine 3 yemek kaşığı ezilmiş yer fıstığı, 3 yemek kaşığı kızarmış soğan kırıntıları, 3 yemek kaşığı ay çekirdeği içi ve 3 yemek kaşığı incecik kıyılmış frenk soğanı ekleyin. Elinizdeki malzemelere göre dış kaplamayı dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Peynir toplarını fıstık, soğan kırıntısı, ay çekirdeği ya da frenk soğanına bulayarak renklendirin ve bir servis tabağına alın. Kraker ve ekmek dilimleriyle birlikte sevdiklerinizle paylaşın!

2. Köz biberli ve keçi peynirli bruschetta

Fırını 200 dereceye ayarlayın. 1 adet baget ekmeği ince ince dilimleyin ve bir fırça yardımıyla her bir dilimi yağlayın. Zeytinyağıyla yağladığınız ekmek dilimlerini tuz ve karabiber ilavesiyle çeşnilendirin ardından yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirerek 8 dakika kadar fırınlayın. Bu esnada bir kasenin içerisinde 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1.5 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Ardından bir çimdik pul biber, bir çimdik kekik, 1 su bardağı közlenmiş biber, 1 adet incecik kıyılmış arpacık soğan ve 2 yemek kaşığı incecik kıyılmış maydanoz ekleyin; karıştırmaya devam edin. Sosunuz güzelce karıştığında 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Fırından çıkardığınız ekmek dilimlerinin her birinin üzerine 1 tatlı kaşığı keçi peyniri ve 1 tatlı kaşığı biberli karışımdan ekleyin. İşte bu kadar kolay!

3. Salatalıklı kanepe

Blender’ın içerisine 1 su bardağı mayonez, 85 gram krem peynir, 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan, 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış dereotu, 1/2 çay kaşığı elma sirkesi, 1/2 çay kaşığı Worcestershire sos, 1 adet rendelenmiş sarımsak, bir çimdik paprika, bir çimdik köri ve bir çimdik kekik ekleyin; güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı kapaklı bir kaba alın ve 24 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Bir adet baget ekmeği ince ince dilimleyin, her bir dilimin üzerine mayonez karışımından sürün ve ardından bir dilim salatalıkla süsleyin. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

4. Pesto soslu çubuklar

En kolay aperatif tarifleri ile devam edelim! Fırını 200 dereceye ayarlayın. 1 paket milföyü oda sıcaklığında bekleterek yumuşamasını sağlayın. Yumuşayan milföyleri düz bir zemin üzerinde açın ve her bir parçanın üzerine 3 yemek kaşığı pesto sos sürün. Ardından her bir parçanın üzerine 3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peynirini güzelce yayın. Bir bıçak yardımıyla milföylerden ince uzun şeritler kesin ve şeritleri döndürerek yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Pesto soslu çubuklarınızı 15 dakika kadar fırınladıktan sonra afiyetle tüketin!

5. Peynirli çıtır çubuklar

Fırını 200 dereceye ayarlayın. 1 paket milföyü oda sıcaklığında bekleterek yumuşamasını sağlayın. Yumuşayan milföyleri düz bir zemin üzerinde açın ve her bir parçanın üzerine 3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan, 2 yemek kaşığı rendelenmiş cheddar ve 3 yemek kaşığı rendelenmiş mozzarella ekleyin. Peynirlerin milföy hamuruna iyice işlemesi için hamurların her birini tekrar açın. Bir bıçak yardımıyla milföylerden ince uzun şeritler kesin ve şeritleri döndürerek yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürdüğünüz peynirli çubukları 15 dakika kadar fırınladıktan sonra afiyetle tüketin!

6. Hamburger lokmaları

En lezzetli aperatif tarifleri arasında gösterdiğimiz hamburger lokmaları! Geniş bir kasenin içerisinde 600 gram dana kıymayı, 1/2 su bardağı galeta ununu, 1 yumurtayı, 2 diş rendelenmiş sarımsağı, 1 yemek kaşığı Worcestershire sosu, 1 yemek kaşığı hardalı ve dilediğiniz kadar tuz-karabiberi güzelce yoğurun. Hazırladığınız kıymadan minik parçalar alarak köfte şekli verin ve köftelerin her bir yüzünü döküm tavada 6-8 dakika kızartın. Köfteleri tavadan almadan önce her birinin üzerine minik cheddar parçaları yerleştirin ve erimeleri için 2 dakika kadar bekleyin. Uzun çöp şişlere sırasıyla köfte, marul, turşu dilimi ve cherry domates yerleştirin. İşte nefis bir atıştırmalık!

7. Sosisli milföy

8 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında 10 dakika bekletin. Elinizle açarak hafifçe büyüttüğünüz kare hamurları ortadan ikiye kesin. Her bir hamur parçasının üzerine az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ardından bir adet kokteyl sosis yerleştirin. Milföy hamurlarını rulo şeklinde sarın ve keskin bir bıçak yardımıyla üzerlerini hafifçe çizin. Çizdiğiniz milföyleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. 15-20 dakika kadar fırınladığınız milföyleri hala ılıkken sevdiklerinizle paylaşın!

8. Brokoli ve cheddar lokmaları

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Geniş bir tencereye su doldurun, kaynatın ve 1 çay kaşığı tuz ekledikten sonra 6 su bardağı yani 2 büyük baş brokoliyi güzelce haşlayın. İyice haşlanan brokolileri bir mutfak robotuna alın ve parçalayın. Parçalanan brokolileri geniş bir kaseye aktarın; ardından 1 yumurta, 2 su bardağı rendelenmiş cheddar, 3/4 su bardağı panko, 1/2 su bardağı kıyılmış taze soğan ve dilediğiniz kadar tuz-karabiber ekleyerek güzelce yoğurun. Hazırladığınız karışımdan 1 yemek kaşığı kadar alın ve dilediğiniz gibi şekil verdikten sonra yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Brokoli lokmalarını 30 dakika kadar fırınladıktan sonra afiyetle tüketin!

9. Caprese şiş



1 su bardağı balzamik sirkeyi geniş bir sos tavasında ısıtın ve kıvamının koyulaşmasını sağlayın. Minik kürdanlara sırasıyla domates, fesleğen yaprağı ve mozzarella peyniri geçirin. Koyu bir kıvam alan balzamik sirkeyi, servis tabağına aldığınız şişlerin üzerine gezdirin. İşte bu kadar kolay!

10. Kolay pizza dilimleri

Herkesin bayılacağı aperatif tarifleri ile devam ediyoruz! Fırını 180 dereceye ayarlayın. 1 adet baget ekmeği ince ince dilimleyin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Her bir ekmek diliminin üzerini zeytinyağıyla yağlayın ardından 2 diş sarımsağı ekmeklere sürterek güzelce yedirin. Geniş bir kasenin içerisinde 2 adet incecik doğranmış domates, 1/3 su bardağı incecik doğranmış İtalyan salamı ve 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış soğanı karıştırın. Karışımı ekmek dilimlerinin üzerine paylaştırın. Ardından her bir dilimin üzerine birkaç parça siyah zeytin ve fesleğen yaprağı ekleyin. Bir tutam mozzarella peyniriyle tamamladığınız pizzalarınızı 10 dakika kadar fırınlayın ve hala sıcakken sevdiklerinizle paylaşın!

11. Ispanaklı ve enginarlı dip sos



Fırını 170 dereceye ayarlayın. Geniş bir kasenin içerisinde 250 gram krem peyniri, 1/4 su bardağı mayonezi, 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peynirini, 1 diş rendelenmiş sarımsağı, 1/2 çay kaşığı kurutulmuş fesleğeni ve dilediğiniz kadar tuz-karabiberi karıştırın. Hazırladığınız karışıma 400 gram enginar kalbi ve 2 su bardağı doğranmış ıspanak ekleyin, yavaşça karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı bir borcama aktarın ve üzerine 1/4 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri ilave ettikten sonra 25 dakika kadar fırınlayın. Kraker ilavesiyle birlikte servis edin, afiyet olsun!

12. Cheddarlı ve mısırlı dip sos

Geniş bir kasenin içerisinde 80 gram krem peynir, 1 su bardağı konserve mısır, 3 yemek kaşığı ranch sos ve 1/2 su bardağı rendelenmiş cheddar peynirini bir mikser yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir borcama aktarın ve 10 dakika kadar 180 derecelik fırında pişirin. Fırından çıkardığınız dip sosunuzu hala sıcakken tortilla cipsle birlikte servis edin, afiyet olsun!

13. Köz biberli humus dip sos



Bir blender’ın içerisine 2 su bardağı haşlanmış nohut ekleyin ve güzelce karıştırın. Ardından 1 adet közlenmiş kırmızı biber, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1/2 su bardağı tahin, bir çimdik kimyon, 4 yemek kaşığı limon suyu, bir çimdik pul biber ve dilediğiniz kadar tuz-karabiber ilave edin; karıştırmaya devam edin. Servis kasesine aldığınız humusları kraker ve sebze çubuklarıyla birlikte servis edin, afiyet olsun!

14. Salsa dip sos

Elektrikli ızgarayı orta ateşe getirerek ısıtın. Yarım kilo domatesi, 1 adet kabuğu soyulmamış ancak ortadan kesilmiş soğanı, 1 adet kabuğu soyulmamış sarımsağı ve 1 adet acı biberi güzelce közleyin. Közlediğiniz malzemeleri 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Ardından soğanın ve sarımsağın kabuklarını soyun, tüm malzemeleri bir blender’a alın ve karıştırın. Tuz-karabiber ilave ettiğiniz sosa dilerseniz 1 yemek kaşığı kişniş de ekleyebilirsiniz. Servis kasesine aldığınız salsa sosu nachos ile birlikte servis edin, afiyet olsun!

15. Karnabahar popcorn

1 adet orta boy karnabaharı güzelce rendeleyin. Geniş bir kasenin içerisine aldığınız rendelenmiş karnabahara 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1/2 çay kaşığı zerdeçal ve 1/2 çay kaşığı tuz ekleyin; güzelce karıştırın. Fırını 220 dereceye ayarlayın ve çeşnilendirdiğiniz karnabaharları yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine aktarın, 30 dakika kadar fırınlayın. Hala sıcakken sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!

16. Kabak cips ve avokadolu dip sos

Fırını 200 dereceye ayarlayın. 3 adet kabağı ince halkalar şeklinde dilimleyin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. 1 yemek kaşığı zeytinyağını kabakların üzerine gezdirin ve üzerlerini tekrardan yağlı kağıtla kapatın, bu şekilde 15 dakika kadar fırınlayın. 1 adet avokadoyu ortadan ikiye kesin, çekirdeğini çıkarın ve kabuğunu soyun. Blender’a aldığınız avokadonun üzerine 2-3 yaprak fesleğen, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 3 yemek kaşığı misket limonu suyu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin; güzelce karıştırın. Tuz ve karabiber ilave etmeyi unutmayın. Hazırladığınız sosu bir kaseye alın ve kabak cipsleriyle birlikte servis edin, afiyet olsun!

17. Krema dolgulu çilekler



1 kilo çileği saplarını dikkatli bir şekilde kopararak temizleyin. Her bir çileğin ucuna X şeklinde delikler açın. Küçük bir kasenin içerisinde 300 gram labne peyniri, 1/2 su bardağı pudra şekerini ve 1/4 çay kaşığı badem aromasını çırpın. Puf puf bir karışım elde ettiğinizde karışımdan birer kaşık alarak çileklerin içine doldurun. Dilerseniz çikolata rendesiyle süsledikten sonra buzdolabına kaldırın ve yarım saat kadar dinlendirin. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!