Sibya Salatası ve Tereyağlı Karides

Bu hafta Gurme köşemizde Gazimağusa Limanı’nda bulunan Denizciler Birliği Lokali Taşkın’ın Yeri Restoran’ın şefi Ahmet Özcan bize meze yaptı. Şef Ahmet Özcan bize Sibya Salatası ve tere yağda Karides tariflerini verdi.
SİBYA SALATASI için
Malzemeler
1 porsiyon
Sibya
Kapya kırmızı biber
Çarliston yeşil biber
Sarımsak
Zeytinyağı ve ayçiçek yağı
Salata sosu
Kornişon turşu
Yapılışı: Tüm malzemeler doğranır ve karıştırılır. Servise hazır.
TEREYAĞLI KARİDES için
Malzemeler
Büyük karides
Tereyağı
Sarımsak
Kırmızı tatlı biber
Tuzotu
Yapılışı: Karidesler önce tavada suyu çıkana kadar çevrile çevrile pişirilir. Daha sonra tereyağ eklenir. Tereyağ eridikten sonra sarımsak eklenir. Bu işlemlere müteakip kırmızı biber ve tuzotu da eklendikten sonra 5 dakika daha pişirilir. Tabağa alınan karideslerin üzerine tavadaki sosu dökülür.
Afiyet olsun.
TURİZM İLE GEÇEN BİR ÖMÜR
Denizciler Birliği Lokalinin işletmecisi Taşkın Ataoğlu, 28 yıldır turizm ile uğraşıyor. Otem mezunu olan Ataoğlu, İngiltre’de otel işletmeciliği üzerine okudu. Aşçılıktan başladığı mesleğine otel genel müdürlüğüne kadar bir çok alanda çalıştı. Hala mutfağa girip yemek yapan Taşkın Ataoğlu, 6 yıldır limandaki lokali işletiyor. Tekneleri bulunan Ataoğlu balığa çıkıyor, balıkları günlük tutuluyor ve aynı gün tükeniyor.
Pazar hariç her gün 08.00-00.00 arası açık olan restoranda 6 kişilik ekiple çalışıyorlar. Her akşam canlı keman ziyafeti yanında ful kebap, ful meze ve balık çeşitleri ile Mağusa Limanının tadını çıkarmak isteyenlere hizmet veriyorlar.
“DUVARLARIN YIKILMASI GÜZEL AMA KAPI DA AÇIK OLMALI”
Taşkın Ataoğlu duvarların yıkılıp denizin görünmesinin güzel olduğunu belirtirken halkın limanla buluşmasını sağlamak için limana girişteki kapının da açık kalması gerektiğini söyledi.
Öte yandan Şef Ahmet Özcan ise kendisinin aslında fırıncı olduğunu ancak 2000 yılından beri aşçılık yaptığını söyledi.