Ülke turizmi içinde 28 yılı geçen Taşkın Ataoğlu’na ait Denizciler Birliği Lokali Taşkın’ın Yeri Restorant’ta Sibya Salatası ve Tereyağlı Karides tarifi alarak güzel bir meze masası hazırlandı

Bu hafta Gurme köşemizde Gazimağusa Limanı’nda bulunan Denizciler Birliği Lokali Taşkın’ın Yeri Restoran’ın şefi Ahmet Özcan bize meze yaptı. Şef Ahmet Özcan bize Sibya Salatası ve tere yağda Karides tariflerini verdi.

SİBYA SALATASI için

Malzemeler

1 porsiyon

Sibya

Kapya kırmızı biber

Çarliston yeşil biber

Sarımsak

Zeytinyağı ve ayçiçek yağı

Salata sosu

Kornişon turşu

Yapılışı: Tüm malzemeler doğranır ve karıştırılır. Servise hazır.

TEREYAĞLI KARİDES için

Malzemeler

Büyük karides

Tereyağı

Sarımsak

Kırmızı tatlı biber

Tuzotu

Yapılışı: Karidesler önce tavada suyu çıkana kadar çevrile çevrile pişirilir. Daha sonra tereyağ eklenir. Tereyağ eridikten sonra sarımsak eklenir. Bu işlemlere müteakip kırmızı biber ve tuzotu da eklendikten sonra 5 dakika daha pişirilir. Tabağa alınan karideslerin üzerine tavadaki sosu dökülür.

Afiyet olsun.

TURİZM İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Denizciler Birliği Lokalinin işletmecisi Taşkın Ataoğlu, 28 yıldır turizm ile uğraşıyor. Otem mezunu olan Ataoğlu, İngiltre’de otel işletmeciliği üzerine okudu. Aşçılıktan başladığı mesleğine otel genel müdürlüğüne kadar bir çok alanda çalıştı. Hala mutfağa girip yemek yapan Taşkın Ataoğlu, 6 yıldır limandaki lokali işletiyor. Tekneleri bulunan Ataoğlu balığa çıkıyor, balıkları günlük tutuluyor ve aynı gün tükeniyor.

Pazar hariç her gün 08.00-00.00 arası açık olan restoranda 6 kişilik ekiple çalışıyorlar. Her akşam canlı keman ziyafeti yanında ful kebap, ful meze ve balık çeşitleri ile Mağusa Limanının tadını çıkarmak isteyenlere hizmet veriyorlar.

“DUVARLARIN YIKILMASI GÜZEL AMA KAPI DA AÇIK OLMALI”

Taşkın Ataoğlu duvarların yıkılıp denizin görünmesinin güzel olduğunu belirtirken halkın limanla buluşmasını sağlamak için limana girişteki kapının da açık kalması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Şef Ahmet Özcan ise kendisinin aslında fırıncı olduğunu ancak 2000 yılından beri aşçılık yaptığını söyledi.