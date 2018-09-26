Şeftali kebabına Gaziantep’te yoğun ilgi

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne şef Zihni Türksel ile katılan Lefkoşa Belediyesi, şeftali kebabı ve ekmek kadayıfı yapımını canlı performansla sergiledi ve Gazianteplilere ikram etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne katıldı.

Harmancı, Gaziantep'e özgü lezzetlerin yorumlandığı festival çerçevesinde çalıştaylar ve sergilere katılıp temaslar yaptı.

Harmancı festival süresince, kardeş şehir belediye başkanlarının yanı sıra, Fas, Ukrayna, Sırbistan, Slovenya, Ürdün ve Belarus’tan gelen kardeş şehir temsilcileri ile beledi konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

LTB açıklamasında, görüşmelerde ayrıca ileride karşılıklı olarak ilişkilerin başlatılması konusunda olumlu adımlar atıldığı belirtildi.

Harmancı Gaziantep’te bulunduğu sürede Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve kardeş şehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’i de ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne şef Zihni Türksel ile katılan Lefkoşa Türk Belediyesi festival etkinliklerinde şeftali kebabı ve ekmek kadayıfı yapımını canlı performansla sergileyerek Gazianteplilere ikram etti.

Açıklamada, Şef Zihni Türksel’in hazırladığı sunum festivale katılanlar tarafından beğenilirken katılımcıların gerek Şeftali Kebabını gerekse de ekmek kadayıfını tatmak için uzun uyruklar oluşturduğu belirtildi.