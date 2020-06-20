Pratik Yaz Tatlıları

Büyük bir özlemle beklediğimiz yaz ayları sonunda geldi çattı Havaların ısınmasıyla birlikte birçoğumuz daha hafif tatlı tariflerine yönelmeye başladık. Özellikle son günlerde yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte mutfakta uzun saatler geçirmek bir hayli zorlaştı.

İşte böyle anlarda kolay hazırlanabilir pratik tarifler imdadımıza koşuyor! Sizler için yaz aylarına uygun en pratik tarifleri seçtik. Hem hafif hem kolay hem de bir o kadar lezzetli bu tariflere bayılacaksınız! İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz en kolay yaz tatlıları…

1. Meyveli ve dondurmalı cheesecake

2 paket yulaflı bisküviyi küçük parçalar halinde kırın, oda sıcaklığında beklettiğiniz 1 tatlı kaşığı tereyağıyla hamur haline gelene kadar karıştırın. 500 gram sütlü kesme dondurmayı birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin. 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve 250 gram labne peynirini çırpın. Ardından dondurmayı, 1 adet limon kabuğu rendesini ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu ekleyin. Bardakların içerisine önce bisküvi karışımını ardından krema karışımını ekleyin. En az 5 saat buzdolabında dinlendirin. Taze meyvelerle süslediğiniz cheesecake’i sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!

2. Karpuz pasta

Yaz tatlıları arasında en kolayı! 1 adet orta boy karpuzu yıkayın, kabuklarını alın ve küp haline getirin. Karpuzun beyaz kısımlarını güzelce temizlemeyi unutmayın. 2 paket toz krem şantiyi 3 çay bardağı soğuk sütle çırpın. Hazırladığınız kremayı buzdolabında dinlendirin. Ardından karpuzu servis tabağına alın, fazla suyunu kağıt havluyla kurulayın. Buzdolabından çıkardığınız kremayla karpuzun alt yüzeyi hariç tüm yüzeylerini kaplayın. Bu aşamada hızlı hareket etmeye özen gösterin. Karpuzu dilediğiniz gibi, çeşitli meyvelerle ve file bademle süsleyin. Dilerseniz fındık, ceviz, pasta süsü ve antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Hazırladığınız pastayı 6-8 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun!

3. Çilekli buz



Konu yaz tatlıları olduğunda farklı bir tarif arayanlara! 600 gram çileği bol suda yıkayın, saplarını ayıklayın. Küçük parçalara bölün ve bir tencerenin içerisine alın. Üzerine ½ su bardağı toz şeker ilave edin, bu şekilde 20 dakika bekletin. Suyunu salan çilekleri 1 adet rendelenmiş limon kabuğu ve ½ su bardağı su ilavesiyle pişirin. 10-15 dakika pişen çilekleri ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Karışım ılındığında içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Karışımı mutfak robotuna aktarın ve güzelce çekin. Ardından özel dondurma kalıplarına ya da kağıt bardaklara paylaştırın. Her birinin ortasına dondurma çubuğu saplayın ve 3-4 saat kadar dondurucuya kaldırın. İşte bu kadar!

4. Çikolatalı parfe



2 paket toz krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü mikserle çırpın. Ayrı bir kasede 2 adet yumurtayı, 3 yemek kaşığı toz şekeri, 1 paket vanilyayı ve 2 yemek kaşığı kakaoyu çırpın. Kakaolu karışıma çırptığınız kremayı ekleyin ve güzelce karıştırın. Ardından 1 paket petibör bisküviyi ellerinizle kırarak karışıma ekleyin. Baton bir kek kalıbının içini streç filme kaplayın. Hazırladığınız parfe karışımını içerisine ilave edin, üzerini streç filmle kaplayarak en az bir gece buzluğa kaldırın. Çikolata sosuyla birlikte servis edin, afiyet olsun!

5. Avokadolu puding



Yaz tatlıları arasında sağlıklı bir alternatif! 2 adet avokadonun kabuğunu soyun, çekirdeğini çıkarın ve iri parçalar halinde doğrayın. 3 adet muzun kabuğunu soyun ve avokadolarla birlikte blenderda çekin. Pürüzsüz bir hale gelen karışımı bir kaseye aktarın ve üzerine 4 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı vanilya özütü ekleyin. Karışımı servis kaselerine paylaştırın ve buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!

6. Kahveli parfe



200 gram yulaflı bisküviyi küçük parçalara ayırın. 100 gram fındığı blenderda toz haline getirin. 1/2 su bardağı soğuk sütle 1 tatlı kaşığı granül kahveyi karıştırın ve kenara alın. 2 paket toz krem şantiyi 1.5 su bardağı soğuk sütle beraber geniş bir kasede çırpın. Kahveyi ve kremayı buzdolabına kaldırın. Cam bir kasenin içerisine 1 adet yumurta ve 4 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin, benmari usulü eritirken bir yandan çırpmaya özen gösterin. Hazırladığınız yumurta karışımını iyice çırptıktan sonra soğuması için ayrı bir kasenin içerisine alın ve üzerine bisküvilerle fındıkları ekleyin. Ardından buzdolabında beklettiğiniz krem şantiyi ve sütlü kahveyi de ilave edin, karıştırmaya devam edin. Porsiyonluk muffin kalıplarının iç kısımlarını streç filmle kaplayın. Hazırladığınız karışımı kalıplara paylaştırın ve üzerlerini streçledikten sonra derin dondurucuda 3 saat kadar dinlendirin. İşte bu kadar!

7. Banana split



Yaz tatlıları arasında en kolayı! 2 adet muzun kabuğunu soyun, uzunlamasına olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Muzları servis tabağına alın ve ortasına dilediğiniz dondurmadan 3 top yerleştirin. Dilerseniz pasta süsü, file badem, ceviz, fındık ya da antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. Hatta çikolata sosu, karamel sosu ya da çeşitli meyveler eklemeniz de mümkün! Afiyet olsun!

8. Böğürtlen soslu panna cotta



3 adet yaprak jelatini yumuşaması için soğuk su dolu bir kasede 5 dakika kadar bekletin. 400 ml krema, 200 ml süt, yarım çay kaşığı vanilya aroması ve 1/2 su bardağı toz şekeri küçük bir tencereye aktarın, kısık ateşte pişirin. Soğuk suda yumuşayan yaprak jelatinleri, suyunu sıktıktan sonra karışıma ekleyin ve tatlıyı ocaktan alın. Harcı karıştırarak jelatinlerin erimesini sağlayın. Tatlı karışımını pürüzsüz bir kıvam alması için süzgeçten geçirdikten sonra porsiyonluk kalıplara paylaştırın. Kıvam alması için buzdolabında en az 2 saat kadar bekletin. Tatlının sosu için; 1 tatlı kaşığı nişastayı suyla karıştırdıktan sonra 1 su bardağı böğürtlenle birlikte, koyu bir kıvam alıncaya dek pişirin. Böğürtlenli sosla tatlandırdığınız panna cottalar’ı sevdiklerinizle paylaşın!

9. Cheesecake lokmaları



Bir kilo çileğin sap kısımlarını kesin ve iç kısımlarını dikkatli bir şekilde oyun. Geniş bir karıştırma kabının içerisine 200 gram labne peyniri, yarım su bardağı pudra şekeri ve yarım çay kaşığı vanilya aroması ekleyin. Bir mikser yardımıyla güzelce çırpın. Hazırladığınız karışımı bir krema torbasına aktarın ve çileklerin içine sıkın. İşte bu kadar basit! Dilerseniz üzerlerine çikolata sosu da ekeleyebilirsiniz!

10. Kolay tiramisu



1.5 su bardağı çiğ kremayı bir kaseye alın ve güzelce çırpın. 1/3 su bardağı şekeri yavaş yavaş kremaya ekleyin, bu esnada kremayı karıştırmaya özen gösterin. Ardından 200 gram labne peyniri ilave edin, tekrardan çırpın ve kenara alın. 2 su bardağı sıcak suda 5 yemek kaşığı kahveyi eritin ve kenara alın. Soğuyan kahvenin içerisine bir paket kedi dili bisküviyi ekleyin. Islanan bisküvileri bir borcamın içerisine dizin ve üzerine bir kat olacak şekilde krema ilave edin. Kremanın üzerini tekrar kedi dili bisküviyle kaplayın. Krema ve bisküvi bitene kadar bu şekilde devam edin. Hazırladığınız tiramisuyu servis etmeden önce buzdolabında dinlendirmeyi unutmayın. Afiyet olsun!

11. Çilekli ve muzlu magnolia



Bir tencerenin içerisine 250 ml süt ve 35 gram şeker ekleyin, kaynayana kadar pişirin. Bir kasenin içerisine 2 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı vanilya özütü, 35 gram şeker ve bir çimdik tuz ekleyin, güzelce çırpın. Sütten ufak bir kepçeyle alarak yumurtalara ekleyin ve hızlıca çırpın. 3-4 kere daha aynı işlemi tekrarladıktan sonra yumurtalı karışımı yavaş yavaş sütlü karışıma dökün ve çırpın. Ocağı orta ateşte açın ve sürekli karıştırarak harcı pişirin. Kaynamaya başlayan harcı ocaktan alın ve içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırın. Pişen karışımı yayvan bir tabağa dökün ve kabuk bağlamaması için streçledikten sonra soğumaya bırakın. 200 ml kremayı krem şanti kıvamına gelene dek çırpın. Dilediğiniz kadar muz ve çileği minik minik doğrayın. 1.5 paket yulaflı bisküviyi elinizle parçalayın. Yumurtalı harcı orta boy bir kaba alın, karıştırın. Ardından kremayı ekleyin ve alttan üste doğru yumurtalı harcı yedirin. Kullanacağınız servis kaplarının tabanını kaplayacak şekilde bisküvileri koyun ardından magnolia harcını kaşık yardımıyla kupların yarısına gelecek şekilde doldurun, en son üzerini kapatacak şekilde çilek ve muz serpin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

12. Üç malzemeli dondurma



4 adet olgun muzun kabuğunu soyun ve muzları orta büyüklükte dilimleyin. Bir buzdolabı poşetine aktardığınız muzları en az 4 saat dondurucuda dinlendirin. Tercihen 24 saat dondurduğunuz muzları dondurucudan çıkartın, birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin. Blendera aktardığınız muzları güzelce parçalayın. Muzlar krema kıvamına geldiğinde 1 yemek kaşığı bal ekleyin ve tekrar karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir kaseye aktararak dondurucuya kaldırın. 15 dakika dinlenen dondurmayı ceviz ilavesiyle servis edin. Afiyet olsun!

13. Muzlu Banoffee Pie



Geniş bir tencerenin içerisine 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilin, 1.5 çay bardağı toz şeker ve 2 yumurta sarısı ekleyin. Yumurta sarıları sütle birleşene dek güzelce karıştırın. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte, sürekli karıştırarak pişirin. Puding kıvamına gelen karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ilınan karışımın içerisine 200 ml krema ekleyin ve karıştırın. Karamel sos için tavaya 1 çay bardağı toz şeker ekleyin, eriyene dek pişirin. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve güzelce karıştırın. Dilerseniz karamel sos hazırlamak yerine hazır karamel soslardan kullanabilirsiniz. Bir kupun içerisine dilediğiniz sırayla yulaflı bisküvi kırıntıları, muz dilimleri, puding ve karamel sos ekleyin. İşte bu kadar!

14. Izgara şeftali ve vanilyalı dondurma



Konu yaz tatlıları olduğunda farklı ve kolay bir tarif arayanlara! 5 adet orta boy şeftaliyi güzelce yıkayın ve ortadan kesin. Tercihen ızgarası olan bir tavayı yüksek ateşte ısıtın. Kestiğiniz şeftalilere hafifçe ayçiçek yağı sürün ve her iki yüzünü de kızgın tavada 3-4 dakika kadar pişirin. Pişirdiğiniz şeftalileri bir servis tabağına alın ve üzerlerine bal gezdirin. Hala sıcakken vanilyalı dondurmayla birlikte servis edin, afiyet olsun!

15. Çikolatalı meyve



150 gram sütlü, 50 gram bitter damla çikolatayı benmari usulü eritin. Dilerseniz 30 saniye mikrodalgaya atarak da eritebilirsiniz. Eriyen çikolatalara 1 tatlı kaşığı limon suyu ve bir çimdik tuz ekleyin. 2 adet muzu ve 10 adet çileği güzelce yıkayın, büyük parçalar halinde doğrayın. Doğradığınız meyveleri erittiğiniz çikolatalara; ardından file badem, antep fıstığı ya da Hindistan cevizi gibi süslemelere batırın. Çikolata kaplamasının bozulmaması için tüm meyveleri yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye dizin. Buzdolabında dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın!