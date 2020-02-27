Pratik Bir Hafta Sonu Kahvaltısı İsteyenlere 11 Leziz Kahvaltı Tarifi

Tüm hafta boyunca heyecanla beklediğiniz hafta sonu sonunda geldi! Artık güzelce dinlenebilir, uzun kahvaltılar yapabilir ve sevdiğiniz dizileri izleyebilirsiniz.

Uzun kahvaltılar demişken, güzel bir hafta sonu kahvaltısı için erkenden kalkıp saatlerce hazırlık yapmak zorunda değilsiniz. Dakikalar içinde de harika kahvaltılar hazırlamak mümkün! Sizin için derlediğimiz bu birbirinden pratik tariflerle mutfakta harikalar yaratmaya hazır olun. İşte “Ben yemek yapamam!” diyenleri bile adeta bir şefe dönüştürecek 11 kolay kahvaltı tarifi!

1. Omlet pizza

3 adet yumurtayı bir kasenin içerisine kırın. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce çırpın. Ardından bir tavanın içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyin ve ocağın altını yakın. Yağ kızmaya başladığında yumurtalarınızı tavaya dökün ve omletinizin dibi pişene kadar yani yaklaşık bir dakika pişirin. Eklemek istediğiniz malzemeleri yumurtanızın üzerine ekleyin. Biz bu tarifte küp küp doğranmış sucuk, dilimlenmiş siyah zeytin, dilimlenmiş domates ve rendelenmiş kaşar kullanmayı tercih ettik. Dilediğiniz malzemeleri kullanmakta özgürsünüz! Malzemelerinizi yumurtanızın üzerine ekledikten sonra tavanın kapağını kapatın ve ocağın altını kısın. Omletin üst kısmı da tamamen piştiğinde ocağın altını kapatabilirsiniz. İşte bu kadar, afiyet olsun!

2. Tost ekmeğinden börek



Dilediğiniz kadar tost ekmeğinin kenarlarını bir bıçak yardımıyla kesin. Ardından tost ekmeklerinin içini bir oklava yardımıyla açın ve düz bir hale getirin. Dilediğiniz iç harcı tost ekmeklerinin içine koyun ve ekmekleri rulo şeklinde sarın. Biz bu tarifte rendelenmiş kaşar peyniri ve dilimlenmiş domates kullanmayı tercih ettik. Dilerseniz beyaz peynir, krem peynir, sucuk ya da salam gibi malzemeler de kullanabilirsiniz. Geniş bir kasenin içerisine bir adet yumurtayı kırın, üzerine 1 çay bardağı süt ekleyin ve güzelce çırpın. Rulo haline getirdiğiniz tost ekmeklerini bu karışıma bulayın ve bir yemek kaşığı ayçiçek yağı eklediğiniz tavada güzelce kızartın. Herkesin yapabileceği oldukça kolay bir tarif, afiyet olsun!

3. Soslu ekmek dilimleri

Elinizdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için mükemmel bir tarif! Bayat ekmekleri güzelce dilimleyin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Ekmek dilimlerinin üzerine ince bir tabaka halinde tereyağı sürün ve dilediğiniz baharatlarla tatlandırın. Hazırladığınız ekmekleri 180 derecelik fırında 10 dakika kadar kızartın. Bu esnada bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve ocağın altını yakın. Yağ kızdığında bir diş rendelenmiş sarımsağı da tavaya ekleyin ve güzelce kavurun. Ardından 2 adet domatesin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın. Domatesleri de tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Hazırladığınız domatesli sosa 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve dilediğiniz kadar incecik kıyılmış taze fesleğen ekleyin. Güzelce kızaran ekmeklerinizi fırından çıkartın ve üzerlerine hazırladığınız domates sosundan ekleyin. Dilerseniz rendelenmiş kaşar peyniri de ekleyip 3 dakika daha fırında bekletebilirsiniz. Afiyet olsun!

4. Sucuklu açık tost



Yine bir bayat ekmek tarifiyle devam ediyoruz! En pratik tariflerimizden biri olan sucuklu açık tost tarifi için bayat ekmekleri dilimleyin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Ekmek dilimlerinin üzerine ince bir tabaka halinde tereyağı sürün ve dilediğiniz baharatlarla tatlandırın. Ardından dilediğiniz kadar sucuğu halka şeklinde dilimleyin ve teflon tavada renk alana kadar pişirin. Ardından ekmek dilimlerinizin üzerine sırasıyla rendelenmiş kaşar, domates dilimleri ve önceden kızarttığınız sucukları ekleyin. Hazırladığınız açık tostları 180 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar basit, afiyet olsun!

5. Yumurta dolması

8 adet yumurtayı haşlayın. Tam piştiklerine emin olduktan sonra ocaktan alın ve güzelce kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları dikey bir şekilde tam ortadan kesin ve sarılarını ayrı bir kabın içerisine alın. Yumurta sarılarının içerisine, incecik kıyılmış yeşil soğan, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı mayonez ekleyin. Tüm bu malzemeleri krema kıvamına gelene dek karıştırın ve bir krema torbasının içerisine yerleştirin. Eğer krema torbanız yoksa buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı yumurta beyazlarının içerisine sıkın ve üzerlerine maydanoz serperek servis edin!

6. Avokadolu hindi fümeli wrap

1 olgun avokadoyu geniş bir kasenin içerisine dilimleyin. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı krem peynir ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve bir tortilla’ın içerisine sürün. Üzerine cheddar, kaşar peyniri ve hindi füme ekleyin. Dilerseniz marul ve domates de ekleyebilirsiniz. Tortilla’nızı dikkatli bir şekilde rulo haline getirin ve tost makinesinde peynirler eriyene kadar ısıtın. Çok pratik olan bu lezzete bayılacaksınız!

7. Biberli yumurta

Kırmızı, sarı ve yeşil dolmalık biberleri güzelce yıkayın ve halka şeklinde dilimleyin. Geniş bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve dilimlediğiniz biberlerin her iki yüzünü de güzelce pişirin. Ardından her bir biberin içerisine bir adet yumurta kırın ve üzerini dilediğiniz yeşilliklerle süsleyin. Hem sağlıklı hem de pratik olan bu tarifimizi diğer tariflerle birleştirebilir, ortaya harika bir ziyafet çıkartabilirsiniz!

8. Kahvaltılık muffin

Fırını 180 derecede ısıtın. Her markette bulabileceğiniz bir paket pratik salamı ve bir adet kırmızı biberi minik küpler halinde doğrayın. 4 dal yeşil soğanın yeşil kısımlarını ince ince kıyın. Bir miktar saplarından da ilave edebilirsiniz. Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırın. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı yoğurdu ilave ederek blender ya da tel çırpıcı yardımıyla birkaç dakika çırpın. Ayrı bir kapta 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, dilediğiniz kadar karabiber ve 1 paket kabartma tozunu karıştırın. Yumurtalı karışımın üzerine ilave edin. Spatula yardımıyla karıştırın. Doğradığınız salam, yeşil soğan, kırmızı biberleri ve yarım su bardağı ufalanmış beyaz peyniri karışıma ekleyerek karıştırın. Muffin kalıbınızı hafifçe yağlayın. Hazırladığınız karışımı eşit miktarda paylaştırın. Daha önceden ısıttığınız fırında içi pişip, güzelce kabarana kadar pişirin. Hazırladığınız muffinleri kalıplarından çıkarmadan önce bir süre beklemeyi unutmayın, afiyet olsun!

9. Bayat ekmek böreği



Bayat ekmekleri ellerinizle küçük parçalara bölün. Bir kasenin içerisine 3 adet yumurtayı kırın ve üzerine 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket kabartma tozu, 2 çay kaşığı tuz ve 1 su bardağı kaşar peyniri rendesini ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce çırpın. Bayat ekmeklerinizi bu karışımın içine ekleyin ve güzelce ıslatın. Ardından teflon tavaya 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyin ve güzelce kızdırın. Hazırladığınız ekmekli karışımı bu tavaya dökün. Her iki yüzünü de 10 dakika pişirin. Bayat ekmek böreğiniz hazır, afiyet olsun!

10. Kolay çılbır

8 adet yumurtayı haşlayın. Tam piştiklerine emin olduktan sonra ocaktan alın ve güzelce kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları halka şeklinde doğrayın. Doğradığınız yumurtaları bir servis kasesine alın. Ayrı bir kasenin içerisinde 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı su ve 1 çay kaşığı tuzu güzelce çırpın. Hazırladığınız bu yoğurt karışımını yumurtaların üzerine dökün. (Yoğurdu dökeceğiniz esnada yumurtaların hala çok sıcak olmamasına dikkat edin) Minik bir tavanın içerisinde yarım su bardağı ayçiçek yağını kızdırın ve içerisine 1 yemek kaşığı pul biber ekleyin. Pul biberler yağ ile özdeşleştiğinde sosunuz hazır demektir. Hazırladığınız bu sosu yoğurtlu yumurtaların üzerine dökün ve afiyetle yiyin!

11. Çıtır yumurta

Derin bir tencerenin içerisine 2 litre su koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyin. Tenceredeki suyu kaşık yardımıyla karıştırın ve bir girdap oluşturun. Bir adet yumurtayı bir kaseye kırın ve girdap oluşturduğunuz suyun içerisine yavaşça bırakın. Yaklaşık 3 dakika kadar pişirin ve suyunu süzdürerek tencereden alın. Pişirdiğiniz poşe yumurtayı ilk olarak una bulayın sonrasında önceden bir kasenin içerisine kırıp çırptığınız 1 adet yumurtaya bulayın. Son olarak 2 dal taze biberiye ile 1 su bardağı ekmek kırıntısını bir kasede karıştırın. Un ve yumurtaya buladığınız poşe yumurtaları ekmek kırıntısına bulayın ve kızgın yağda her iki tarafını da 3 dakika kızartın. Çıtır yumurtalarınız hazır!