Her Cuma Gurme bölümümüzde Kıbrıs Mutfağından lezzetli tarifler sizlerle birlikte olacak.

Bu hafta Kıbrıs Mutfağından Pilavuna tarifini paylaşıyoruz.

Malzemeler

1 kilo un

Hamur mayası

1/2 adet margarin

1/2 adet yoğurt

1/2 kilo nor (lor)

1/2 paket süt

10 gr şeker

100 gr hellim

4 adet yumurta

1/2 tabak kuru üzüm

1 kasık tuz

1 adet vanilya

1 adet toz maya

1 demet maydanoz

1 Bardak su

Az biraz nane

Susam

Çesitli baharatlar

Yapılışı:



Pilavunun hazırlanması için öncelikle hamur yoğrulur. Hamur, yarım saat kadar ekmek teknesinde yoğrulduktan sonra, on dakika dinlenmeye bırakılır ve pilavunanın içi hazırlanmaya başlanılır. Bir taraftan nor ezilirken, diğer taraftan da kuru üzüm, tuz, vanilya, toz maya, yumurta ve maydanoz kesilip, hazırlanan içe eklenerek iyice karıştırılır. Artık pilavunanın içi hazır hale gelmiştir. Şimdi ise yoğrularak dinlenmeye bırakılan hamur, yuvarlaklar halinde küçük küçük parçalara ayrılır. Oklava ile açılırken ara ara üzerine un serpilir. Hazırlanan içler, -hamurun kenarları harcın üstünü hafif örtecek şekilde -özenle açılan hamurlara yerleştirilir, düzeltilir ve fırına sürmek için katlanarak son şekli verilir. Hamurun ortası açık kalır, görünümü kareye benzemektedir. Daha sonra böreğin yerleştirileceği tepsi yağlanır ve pilavunalar tepsiye yerleştirilir. Fırına sürülmeden önce, pilavunaların üstlerine fırça ile yumurtaların sarısı sürülür, susam ve çörekotu serpilir.

Üzerine az miktarda rendelenmiş hellim peyniri ve kuru nane eklenir ve ardından fırına verilen pilavunalar yarım saatte pişmiş olarak servise hazır hale gelir.

Afiyet olsun