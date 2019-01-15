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Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı

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Sosyal medyada gezinirken, özellikle de yemeğe ilgi ve alakanız varsa, güzel bir tarif gördüğünüzde hevesle tarifini okumaya başlıyorsunuz ama sonu hüsran oluyor. Çünkü tarif gramla yazılmış ve sizin mutfak tartınız yok! Ya da mutfak tartınız var ama tarif bardak ölçüsüyle verilmiş. Yani sonunda o çok beğendiğiniz tarifi yapamıyorsunuz ve moraliniz bozuluyor. Ama merak etmeyin, bu içeriği mutfak el kitabınız haline getirirseniz, bundan sonra gördüğünüz bütün tarifleri yapabileceksiniz!

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Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı
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5 ml 1 çay kaşığına denktir

15 ml 1 yemek kaşığına denktir

250 ml 1 su bardağına denktir

1/8 bardak 1 yemek kaşığına denktir

1/4 bardak 2 yemek kaşığına denktir

60 ml 1/4 su bardağına denktir

1/3 bardak 4 yemek kaşığına denktir

80 ml 1/3 su bardağına denktir

1/2 bardak 5 yemek kaşığı + 1 çay kaşığına denktir

125 ml 1/2 su bardağına denktir

3/4 bardak 8 yemek kaşığına denktir

1 bardak ise 16 yemek kaşığına denktir

1 bardak un 140 grama denktir

1 bardak şeker 200 grama denktir

1 bardak kakao 100 grama denktir

1 su bardağı nişasta ise 120 grama denktir

1 su bardağı pudra şekeri 160 grama denktir

1 paket (10 gram) kabartma tozu 2,5 tatlı kaşığına denktir

1 tatlı kaşığı kabartma tozu ise 4 grama denktir

1 yemek kaşığı tuz 24 gram etmektedir

1 su bardağı yoğurt 240 grama denktir

1 su bardağı bal veya pekmez 320 grama denktir

1 su bardağı zeytinyağı 216 gramdır

1 su bardağı krema 240 gramdır


Yani bir paketten fazla oluyor.

3 çay kaşığı 1 yemek kaşığına denktir

1 ml 1 grama denktir


Yani ml ile yazılmış bütün ölçüler, aynı şekilde gramda da geçerlidir.

1 yemek kaşığı tereyağı 15 grama denktir

1 su bardağı reçel 330 grama denktir

100 gram yaş maya 33 gram instant kuru mayaya denktir

1 yemek kaşığı 3 tatlı kaşığına denktir

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