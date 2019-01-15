Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı

5 ml 1 çay kaşığına denktir
15 ml 1 yemek kaşığına denktir
250 ml 1 su bardağına denktir
1/8 bardak 1 yemek kaşığına denktir
1/4 bardak 2 yemek kaşığına denktir
60 ml 1/4 su bardağına denktir
1/3 bardak 4 yemek kaşığına denktir
80 ml 1/3 su bardağına denktir
1/2 bardak 5 yemek kaşığı + 1 çay kaşığına denktir
125 ml 1/2 su bardağına denktir
3/4 bardak 8 yemek kaşığına denktir
1 bardak ise 16 yemek kaşığına denktir
1 bardak un 140 grama denktir
1 bardak şeker 200 grama denktir
1 bardak kakao 100 grama denktir
1 su bardağı nişasta ise 120 grama denktir
1 su bardağı pudra şekeri 160 grama denktir
1 paket (10 gram) kabartma tozu 2,5 tatlı kaşığına denktir
1 tatlı kaşığı kabartma tozu ise 4 grama denktir
1 yemek kaşığı tuz 24 gram etmektedir
1 su bardağı yoğurt 240 grama denktir
1 su bardağı bal veya pekmez 320 grama denktir
1 su bardağı zeytinyağı 216 gramdır
1 su bardağı krema 240 gramdır
Yani bir paketten fazla oluyor.
3 çay kaşığı 1 yemek kaşığına denktir
1 ml 1 grama denktir
Yani ml ile yazılmış bütün ölçüler, aynı şekilde gramda da geçerlidir.
1 yemek kaşığı tereyağı 15 grama denktir
1 su bardağı reçel 330 grama denktir
100 gram yaş maya 33 gram instant kuru mayaya denktir
1 yemek kaşığı 3 tatlı kaşığına denktir