Mideden Önce Göz Doyuran Sağlıklı Ve Lezzetli Yemek Tarifleri

Birçoğumuz sağlıklı yiyeceklerin kötü tatlara sahip olduğunu düşünürüz. Bir kısmı gerçekten de öyle olabiliyorken, aslında büyük bir çoğunluğu da oldukça lezzetli. Hem görüntü açısından, hem de tat açısından oldukça güzel, aynı zamanda da bir o kadar sağlıklı olan yemek tarifleri aşağıda sizleri bekliyor!

Sezar Salata

Salatanın hiç de doyurucu olmadığına dair bir sürü halk efsanesi olsa da, aslında salatalar tek başına bir yemek yerine geçebilecek kadar doyurucudur. Bu doyurucu olan salatalardan, hem inanılmaz lezzetli, hem de inanılmaz doyurucu olanlardan bir tanesi de Sezar Salata.

Yapımından bahsetmen önce, kullanmanız gereken malzemeleri söyleyelim. Marul, domates, salatalık, kapari, bezelye, mısır, çıtır ekmek ve tavuk.

Yapımı ise oldukça basit. Tavuk haricindeki tüm malzemeleri kendi istediğiniz sırayla ve istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Eğer kapari bulamıyorsanız, sadece çıtır ekmek de ekleyebilirsiniz. Normal ekmeği ya da tost ekmeğini küp küp kestikten sonra bir tepsiye alarak, üzerine istediğiniz baharatları ve bolca zeytinyağı ekleyerek, fırında 180 derecede 10-15 dakika ısıtabilirsiniz. Tavuk için de aynı şey geçerli. Parmak kalınlığında kestiğiniz tavuk parçalarını; isterseniz ızgarada pişirerek, isterseniz de haşlayarak salatanıza ekleyebilirsiniz. Sos olarak marketlerde bulabileceğiniz sezar sosunu tavukları eklemeden önce, diğer malzemelerle beraber koyup karıştırmalısınız.

Yeşil Detoks Çorbası

‘Çorbam sağlıklı olsun, lezzetli olsun; üstelik bütün şişlikleri ve ödemleri de atsın!’ diyorsanız, yeşil detoks çorbası tam size göre. Yeşil detoks çorbasını hazırlamak oldukça pratik. Yaparken enerji harcatmadığı gibi, içerken de size ekstra enerji veriyor.

Kullanmanız gereken malzemeler; bir demet ıspanak, isteğe bağlı kabak ve patates, brokoli, bir tane orta boy havuç, bir tane kırmızı soğan, bir diş sarımsak, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı deniz tuzu ve bir çay kaşığı karabiber.

Çorbayı yapmak için de; tüm sebzeleri iyice yıkayarak ve ardından da soyarak başlayın. Soğan ve sarımsağı da soyun ve ince ince doğrayın ya da rendeleyin. Tüm sebzeleri, tencerenin içine koyarak, üstüne kaynar su ekleyin. Sebzeler yumuşadığında da tencereden çıkarın ve blenderdan geçirin.

Karnabahar Kısırı

Kısır sevmeyen insan sayısı, yok denecek kadar azdır. Üstelik tıpkı çekirdek gibi, bir defa yemeye başladınız mı, devamı gelir. Sonrası da; ‘O son kısırı yemeyecektim!’ olur. Karnabahar Kısırı da bu noktada devreye girerek, ne kadar yerseniz yiyin, size hiçbir pişmanlık yaşatmayacak. Gelsin kase kase kısırlar!

Bu kalorisiz ve lezzetli kısır için gerekli malzemeler; 1 adet karnabahar, 3 yemek kaşığı zeytinyağ, 1 tane orta boy soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım limon, 8-10 dal maydanoz, 8-10 dal dereotu, 2-3 tane taze soğan, 2 yemek kaşığı ince kıyılmış kırmızı lahana turşusu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı pul biber.

Karnabaharı çiçeklerine ayırdıktan sonra blenderdan geçirin. Zeytinyağı döktüğünüz tavada soğanları kızarana kadar kavurun ve ardından salça ekleyip biraz daha kavurun. Sonrasında karhabaharları da ekleyin ve 10 dakika pişirin. Ilındığı zaman limon suyu, tuz ve pul biber ekleyin. Maydanoz, dereotu, taze soğan, ve lahana turşusunu da kısırınıza ilave edin ve afiyetle yemenin keyfini çıkarın!

Izgara Hindi Göğüs

Eğer bir sebepten dolayı tavuk yemek istemiyorsanız, hindi tavuğa yakın en iyi seçenek olacaktır. Yağsız ve lezzetli mi lezzetli hindi eti, o kadar güzel bir ana yemeğe dönüşecek ki; her akşam yemeğinde ızgara hindi göğüs yapmak isteyeceksiniz!

Izgara hindi göğüs için ihtiyacınız olan malzemeler ise şu şekilde; 4 tane hindi göğüs, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım şişe soda, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı karabiber ve bir tane de kırmızı soğan.

Peki nasıl yapılıyor bu ızgara hindi göğüs? Soda, zeytinyağı, karabiber, tuz ve sarımsak tozu ile hindi göğüsleri marine edin. Marine ettikten sonra da yarım saat buzdolabında bekletin. Ardından önceden ısıtmış olduğunuz tavanın içine hindileri dizin ve 15 dakika boyunca önlü arkalı olacak şekilde pişirin. Sunum için de, alt tarafına soğan dizdiğiniz tabaklarda sıcak sıcak servis edin ve afiyetle yiyin!

Sebzeli Güveç

Bol etli ve o et suyuna nice ekmekler bandığınız klasik güveç yemeğini unutmanın vakti geldi! Fırından tüm hafifliği ve pratikliği ile çıkmış bir sebzeli güveç yemek ister misiniz? Hem de ekmeğe gerek kalmadan!

Bunun için de ihtiyacınız olan malzemeler; bir tane kırmızı soğan, iki tane patlıcan, iki tane patates, iki tane kabak, dört tane orta boy domates, beş diş sarımsak, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir çay bardağı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ve iki buçuk çay bardağı su.

Patlıcanları soyduktan sonra suyunu salması için 15 dakika bekletin. Kabak, patates, soğan ve domatesi küp küp doğrayın. Patlıcanların suyunu süzdürün ve tüm sebzeleri tek bir kap içinde bir araya getirin. Sarımsakları rendeleyin ve rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, salça, tuz ve karabiberi de sebzelerin üstüne ilave ederek bir güzel karıştırın. Malzemelerin birbirileri ile iyice harmanlandığına emin olduğunuz zaman da, güvece katın. Üzerine bir çay bardağı su ilave ederek, önceden ısıtmaya başladığınız 170 derecelik fırınınızda ağızı kapalı olacak şekilde yaklaşık olarak bir 35 dakika pişirin. Ve işte sebzeli güveciniz afiyetle yemeye hazır!

Fırında Falafel

Elbette ki vejeteryan olan okuyucularımızı da unutmadık! Nohutun gücü adına!

Bu hafif, Pratik ve oldukça da düşük kalorili, üstüne üstlük vegan olan tarif için ihtiyacınız olan malzemeler; bir buçuk su bardağı haşlanmış nohut, bir tane yumurta, bir çay bardağı galeta unu, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı kimyon, iki diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve yarım demet maydanoz.

Bu hafif mi hafif ama bir o kadar da lezzetli olan falafeli nasıl yapacağınıza gelince; haşlanmış nohut, zeytinyağı ve kullanacağınız tüm baharatları robotunuzda çekerek püre haline getirin. Daha sonra geniş bir kap alın ve püre haline getirmiş olduğunuz nohutları aldığınız geniş kapta maydanoz ve diğer malzemeler ile birlikte, köfte yoğuruyormuş gibi yoğurun. Üzerine yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirdikten sonra, 160 derece olacak şekilde önceden ısıtmış olduğunuz fırında, 15-20 dakika boyunca pişirin. Ve işte dünyanın en lezzetli falafelini yapmış bulunuyorsunuz! Afiyet olsun!