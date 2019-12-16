Meyhanelere Taş Çıkartacak Sofralar

Rakı Masalarında Döktürmek İsteyenlere Meyhanelere Taş Çıkartacak En Lezzetli Meze Tarifleri

Türk mutfağının en güzel detaylarından olan mezeler, çeşitliliğiyle hepimizin kalbini çalıyor! Yoğurtlusundan kızartmasına, zeytinyağlısından tavuklusuna yüzlerce meze çeşidi var desek hiç de abartmış olmayız

Sizler için derlediğimiz en lezzetli meze tarifleri sayesinde sizde muhteşem sofralar hazırlayabilir, sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz. Hazır yılbaşı da yaklaşıyorken bu meze tarifleri, adeta hayat kurtarıcı olacak! İşte meyhane severlerin yüzlerini güldürecek birbirinden lezzetli ve pratik meze tarifleri!

1. Pancarlı humus



4 adet pancarın kabuklarını soymadan 4 diş sarımsak, 2 dal taze kekik, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz ilavesiyle birlikte alüminyum folyoya sarın ve 175 dereceye ayarladığınız fırında yumuşayana kadar pişirin. Kürdan ile kontrol ederek yumuşama derecesini anlayabilirsiniz. Haşlanan pancarların kabuklarını kağıt havlu yardımıyla soyun. Pancarları doğrayın ve 3 su bardağı nohut, 1/2 çay bardağı tahin, 5 yemek kaşığı limon suyu, 3 diş ezilmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte bir blenderın içerisine alın. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek blenderda karıştırın. İşte leziz mi leziz pancarlı humusumuz hazır!

2. Çerkez tavuğu



Temizledikten sonra bol suda yıkadığınız bir adet bütün tavuğu derin bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar içme suyu, 1 adet orta boy kuru soğan, 1 yemek kaşığı limon suyu ve dilediğiniz kadar tane karabiber ekledikten sonra orta ateşte pişirin. Pişirme işlemi sırasında yüzeye çıkan köpükleri, berrak bir tavuk suyu elde etmek için bir kevgir yardımıyla alabilirsiniz. Güzelce haşlanan tavuğu geniş bir kaseye alın, deri ve kemiklerinden ayıklayarak güzelce didin. 3 diş sarımsağı incecik kıyın ve bir havanda tuz ilavesiyle birlikte dövün. Dövdüğünüz sarımsaklara 300 gram ceviz içi ekleyin ve dövmeye devam edin. 4 dilim bayat ekmek içini 1.5 su bardağı tavuk suyuyla güzelce ıslatın ardından cevizli karışıma ilave edin. 2 tatlı kaşığı toz kişnişi de ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Son olarak tavuk etlerini de ekleyin ve hazırladığınız karışımı bir servis tabağına aktarın. İşte bu kadar kolay!

3. Yoğurtlu pazı



Orta boy bir tencerenin içerisini suyla doldurun ve 1 tatlı kaşığı tuz atarak kaynatın. Kaynayan suyun içerisine temizlenmiş ve büyük büyük doğranmış 1 demet pazıyı ilave edin, 3-4 dakika kadar pişirin. Pişen pazıları bir süzgecin içerisine alın ve fazla suyunu süzdürün. Pazılar güzelce süzülürken bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin ve kızdırın. 1 adet soğanı yemeklik doğrayın ve güzelce kavurun. Kavrulan soğanları bir kenara alın, soğumasını bekledikten sonra pazılarla birlikte iyice karıştırın. Ayrı bir kasenin içerisinde 5 yemek kaşığı süzme yoğurdu, 2 yemek kaşığı yoğurdu, 1 çay kaşığı tuzu ve 1 diş ezilmiş sarımsağı karıştırın. Hazırladığınız yoğurtlu karışımı bir tabağa aktarın ve ortasına pazıları yerleştirin. Pul biber ve sumakla çeşnilendirdiğiniz pazıları sevdiklerinizle paylaşın!

4. Patlıcanlı haydari



Meze tarifleri arasında en klasiklerden biri olan haydariye farklı bir yorum! 1 adet patlıcana çizikler atın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10-15 dakika kadar közleyin. Közlenen patlıcanı kapaklı bir kabın içerisine alın ve kapağı kapalı şekilde dinlendirin. 10 dakika kadar dinlenen patlıcanın kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımıyla kesme tahtasının üzerinde dövün. Bir kasenin içerisinde 2 dilim beyaz peyniri ezin; ardından 6 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve dilediğiniz kadar karabiber ilavesiyle karıştırın. Hazırladığınız karışıma patlıcanları da ilave ederek karıştırmaya devam edin. Patlıcanlı haydarinizi bir servis tabağına alın ve toz kırmızı biber ilavesiyle birlikte sevdiklerinizle paylaşın!

5. Sıcak ot



Derin bir tencereye bolca su kaynatın, kaynamaya başlayan suyun içerisine 4 diş sarımsağı kabuklarıyla birlikte atın. İki demet deniz börülcesini de tencerenin içerisine ilave edin. Bu şekilde, börülceler yumuşayıncaya dek 15 dakika kaynatın. Pişen börülceleri soğuk sudan geçirin. Tencerenin içerisine attığınız sarımsakları bir kenara ayırmayı unutmayın. 1 demet pazıyı yıkayın ve ince ince doğrayın. Geniş bir tavada 5 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve pazıları ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Pazıları ara ara karıştırarak pişene dek kavurun. Pazılar piştiğinde haşladığınız deniz börülcelerini de içerisine ilave edin ve karıştırın. Dilediğiniz kadar tuz ilave etmeyi unutmayın. Ayrı bir kabın içerisine 1 su bardağı yoğurdu ekleyin, pişirmiş olduğunuz sarımsakları ezerek yoğurdun içine katın. Daha keskin bir tat vermesi için bir diş çiğ sarımsağı da döverek yoğurda karıştırabilirsiniz. Pazı ve deniz börülcesi karışımını hala ılıkken bir servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Son olarak kızgın yağda kızarttığınız 1 tatlı kaşığı pul biberi de ilave ederek sevdiklerinizle paylaşın!

6. Patlıcanlı söğürme



3 adet patlıcanı ve 2 adet kapya biberi yıkayın ve bir bıçak yardımıyla üzerlerine çizik atın. Çizdiğiniz biber ve patlıcanları yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve 200 derecelik fırında 20 dakika kadar közleyin. Bu esnada 5 adet domatesi yıkayın, soyun ve küp küp doğrayın. 2 adet soğanı ve 2 adet yeşil biberi ince ince doğrayın. Közlenen kapyaları ve patlıcanları kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Geniş bir tavanın içerisinde 1 çay bardağı zeytinyağını kızdırın ve içerisine soğanları ekleyerek kavurun. Kavurduğunuz soğanlara yeşil biberleri ekleyin ve kavurmaya devam edin. Biberler ve soğanlar güzelce kavrulduğunda küp küp doğradığınız domatesleri ekleyerek pişirme işlemine devam edin. Son olarak küp küp doğradığınız patlıcan ve kapyaları da ilave edin, 1 tatlı kaşığı tuz ilavesiyle birlikte kavurun. Kavrulan sebzeleri ocaktan alın ve maydanoz ilavesiyle birlikte servis edin!

7. Pastırmalı humus



Meze tarifleri dendiğinde ilk akla gelenlerden: pastırmalı humus! 500 gram nohutu bir gece önceden ıslatın. Gece boyunca ıslattığınız nohutları yumuşayıncaya dek haşlayın. Güzelce haşlanan nohutları bir blendera alın ve bir kepçe kadar haşlanma suyundan ilave ettikten sonra güzelce karıştırın. Püre haline gelen nohutları kabuklarından ayrılması için bir süzgeç yardımıyla eleyin. Kabuklarından ayrılan nohutları tekrar blendera alın ve üzerine 1/2 su bardağı tahin, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 diş sarımsak ilave edin; tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız humusu servis etmeden önce ocakta ya da fırında ısıtın. Humusu bir tabağa yayın ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağında kızdırdığınız 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi gezdirin. Küçük bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve 2 yemek kaşığı çam fıstığını, 10 adet incecik doğranmış kuru domatesle birlikte soteleyin; humusun üzerine ilave edin. İncecik doğranmış yarım kırmızı soğanı ve incecik kıyılmış birkaç dal maydanozu da ekledikten sonra sıra pastırmalarda! 4 dilim çemensiz pastırmayı güzelce kızartın ve humusun üzerine ilave edin. İşte bu kadar!

8. Zeytinyağlı fava



Meze tarifleri arasında hem bir o kadar lezzetli hem de bir o kadar hafif olanlardan: zeytinyağlı fava! 1 adet büyük boy soğanı iri parçalar halinde doğrayın. 4 yemek kaşığı zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğanı hafif bir renk alana kadar kavurun. Ardından 4 su bardağı sıcak suyu tencereye aktarın. Pişirme süresini kısaltmak için uzun süre suda beklettiğiniz 1.5 su bardağı kuru baklayı, 1 yemek kaşığı toz şekeri, 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1/2 çay bardağı portakal suyunu da tencereye ilave edin. Baklalar yumuşayana kadar yani yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın. Hazırladığınız karışımı bir blender yardımıyla püre haline getirin ve bol zeytinyağıyla servis edin, afiyet olsun!

9. Yoğurtlu patlıcan



3 adet patlıcanı yıkayın ve bir bıçak yardımıyla üzerlerine çizik atın. Çizdiğiniz patlıcanları yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar közleyin. Közlenen patlıcanları bir süre kapalı bir kapta dinlendirin ve ardından soyun. Küp küp doğradığınız patlıcanların üzerine 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 diş dövülmüş sarımsak, 2 yemek kaşığı mayonez ve 1 çay kaşığı tuz ilave edin; güzelce karıştırın. Bir servis tabağına aktardığınız yoğurtlu patlıcanı, toz biber ilavesiyle renklendirin. Afiyet olsun!

10. Şakşuka



Meze tarifleri dendiğinde hepimizin görmek istediği: şakşuka! Sap ve uç kısımlarını kestiğiniz 3 adet patlıcanın kabuklarını alacalı şekilde soyun ve küp küp doğrayın. 2 adet domatesin kabuklarını soyun, çekirdeklerini alın ve küp küp doğrayın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız 2 adet yeşil biberi, yarım ay şeklinde doğrayın. 1 adet kuru soğanı yemeklik doğrayın, 2 diş sarımsağı incecik kıyın. Derin bir tencerenin içerisinde 1 su bardağı zeytinyağını kızdırın ve patlıcanları kızartın. Kızarttığınız patlıcanları fazla yağının süzülmesi için havlu kağıt serdiğiniz bir tabakta bekletin. Bu esnada 4 yemek kaşığı zeytinyağını ayrı bir tavada kızdırın. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Yeşil biberleri de ekledikten sonra soteleme işlemini sürdürün. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve doğranmış domatesleri ekledikten sonra ocağın altını kısın. Sosun kıvamını açmak için 1 su bardağı sıcak su ve 1/2 çay kaşığı tuz ilave edin. Sosunuz koyu bir kıvam aldığında patlıcanlarla harmanlayın ve şakşukanızı soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın!

11. Tepside içli köfte



Klasik meze tarifleri aramayanlara: tepside içli köfte! 2 adet patatesi iyice yumuşayana dek haşlayın. 1.5 su bardağı ince bulguru ve 1/2 su bardağı irmiği derin bir kaseye alın, üzerlerini geçecek kadar sıcak su ekleyip kasenin üzerini kapatın. Bu esnada 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya alın, üzerine yemeklik doğradığınız 2 adet soğanı ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca 500 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve güzelce kavurun. Kıyma kavrulduğunda harcın içerisine 1 su bardağı Antep fıstığı içi, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekleyin; 2 dakika kadar daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Haşladığınız patateslerin kabuklarını soyun ve demlenen bulgurla irmiği havalandırın. Patatesleri, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 yemek kaşığı biber salçasını, 1 adet yumurtayı, 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 çay kaşığı karabiberi de irmik-bulgur karışımına ilave edin; en az 10 dakika boyunca yoğurun. Fırını 200 dereceye ayarlayın ve tepsinizi yağlayın. Bulgurlu karışımı iki parçaya bölün ve bir parçayı tepsiye hamur gibi açın. Ardından kıymalı harcı ilave ederek kalan bulgur karışımını üzerine yayın. 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve bulgur karışımının üzerine gezdirdikten sonra 30 dakika kadar fırınlayın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

12. Atom



Bir kasenin içerisinde 2.5 su bardağı süzme yoğurdu, 1 diş ezilmiş sarımsağı ve 1 çay kaşığı tuzu güzelce karıştırın. Bir tavanın içerisinde 3 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvıyağı kızdırın. 5 adet kurutulmuş Arnavut biberini doğrayın ve kızgın yağda kavurun. Hazırladığınız yoğurt karışımını bir tabağa aktarın ve üzerine biberli yağ karışımını ilave ettikten sonra sevdiklerinizle paylaşın!

13. Muhammara



6 dilim bayat ekmeği kenar kısımlarını kullanmadan bir kaba ufalayın. Ufaladığınız ekmek içlerine 1/2 çay bardağı limon suyu ve 3 yemek kaşığı su ilave edin, güzelce ovun. 1.5 su bardağı ceviz içini mutfak robotunda iri parçalar halinde kalacak şekilde çekin. 3 diş sarımsağı 2 çay kaşığı tuz ilavesiyle birlikte havanda dövün. Limon suyu ve su ile ıslattığınız bayat ekmek içlerini; iri parçalar halinde çektiğiniz ceviz içi, 5 yemek kaşığı acı biber salçası, 5 yemek kaşığı domates salçası, tuzla dövülmüş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1/2 çay kaşığı incecik kıyılmış kişniş ile karıştırın. Macun kıvamına gelen muhammarayı kızarmış ekmek dilimleri üzerinde sevdiklerinizle paylaşın!

14. Ispanak borani



2 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavaya ilave edin ve kızdırın. Yarım soğanı küp küp doğrayın ve 2 diş sarımsağı iri iri doğrayın. Doğradığınız soğan ve sarımsakları, zeytinyağında soteleyin. Güzelce ayıklayıp temizlediğiniz ıspanakları, yavaş yavaş tavaya ilave edin ve soğan-sarımsakla birlikte kavurun. Kavrulan ıspanaklara dilediğiniz kadar tuz ve karabiber ilave etmeyi unutmayın. Kavurduğunuz ıspanakları bir kaseye alın ve soğuduklarında üzerlerine 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave edin, iyice karıştırın. Hazırladığınız boraniyi bir servis tabağına yayın. Bu esnada minik bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını kızdırın ve 2 yemek kaşığı çam fıstığıyla 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi kavurun. Hazırladığınız sosu boraninin üzerine gezdirerek afiyetle yiyin!

15. Yer fıstıklı patlıcan



Yıkayıp kuruladığınız 5 adet patlıcanı köz tavasında, yüksek ateşte közleyin. Közlenmiş patlıcanları kabuklarını soyduktan sonra derin bir kaseye alın. 3 yemek kaşığı limon suyu ilavesi ile 15 dakika kadar beklettikten sonra sularını sıkın. Dinlenen patlıcanları bir bıçak yardımıyla incecik kıyın. 2 diş sarımsağı rendeleyin. 1 adet domatesin kabuğunu soyun ve çok küçük parçalar halinde doğrayın. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı galeta unu ve 1/2 çay kaşığı tuzu; ayrı bir kapta karıştırın. Yarım su bardağı yer fıstığını da ekleyerek karıştırma işlemini sürdürün. İncecik kıyılmış patlıcanları ve hazırladığınız sosu karıştırın. Birkaç dal dereotunu incecik kıyın. Yarım su bardağı daha yer fıstığı ve dereotuyla süslediğiniz patlıcanı sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!

16. Lakerda



Belki de meze tarifleri arasında en ustalık isteyen tarif: lakerda! Gövde kısmını çıkarttığınız 1 adet büyük palamutu 3 eşit parçaya bölün ve omurgasındaki ilik kısmını bir dal ya da süpürge parçasıyla iyice temizleyin. Ardından balığın iç kısmında bulunan koyu kahverengi parçayı sivri uçlu bir bıçakla, üçgen şeklinde keserek çıkartın. Hazırladığınız balığı bol tuzlu ve buzlu suda 4 saat bekletin, her saat başı suyunu değiştirin. Böylece balık içindeki kanı tamamen atmış olacak. Balıkları sudan çıkartın ve kuruması için kağıt havlunun üzerine yayın, bu şekilde 4-5 saat kadar dinlendirin ve tamamen kurumalarını sağlayın. Cam ya da plastik bir kavanozun dibine yarım santim yüksekliğinde kaya tuzu serpin. Balıkların beyaz kısımları tuza değecek şekilde yan yana ve sıkı sıkıya yerleştirin. Üstlerine defne yaprakları ve tane karabiber serpiştirip, tekrar tuzla kaplayın. Bu şekilde tüm balık parçalarını kavanozlara yerleştirin. Ardından kavanozun içine yani balıkların üzerine bir ağırlık yerleştirin (bir taş ya da mermer parçası olabilir), ağırlığın üstüne de bir tahta parçası yerleştirin ve kavanozun ağzını temiz bir bezle kapatın. Kavanozları bu şekilde, güneş görmeyen serin bir yerde yaklaşık 20 gün bekletin. Bekleme süresinin sonunda, balıkları nazikçe tuzdan çıkartın ve derisinden ayırıp dilimleyin. Dilimlediğiniz parçaları soğuk su dolu bir kabın içine alın ve 2-3 saatte bir suyunu değiştirerek bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Böylece balıklar fazla tuzu atmış olacaklar. Ertesi gün balıkları sudan çıkartın ve zeytinyağı dolu bir kaba yerleştirin ağzını kapatın ve buzdolabında saklayın. Bu şekilde hazırladığınız balıklar buzdolabında, zeytinyağının içerisinde yaklaşık 1 hafta durabilir ancak daha uzun süre saklamak istiyorsanız, 5 litre suya 750 gram kaya tuzu atarak bir salamura suyu hazırlayabilir ve balıkları bu suyun içinde bekletebilirsiniz. Servisten önce aynı şekilde suda bekleterek fazla tuzunu almayı unutmayın. Afiyet olsun!

17. Girit ezme



100 gram Erzincan tulum, 100 gram Ezine koyun ve 100 gram Balıkesir lor peynirini bir karıştırma kabına alın. Kabuklarını ayıkladığınız 75 gram Antep fıstığı içini, mutfak robotunda toz haline getirin. Toz Antep fıstığı, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kekik ilavesiyle birlikte peynir karışımını yoğurun. Kıvam alıp toparlanması için 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Bir dondurma kaşığı ya da yuvarlak bir kalıp kullanarak iri peynir topları hazırlayın. Dilerseniz kavunla birlikte servis ederek meze keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz!

18. Hardallı ve avokadolu karides



Meyhanelere taş çıkartacak meze tarifleri arasında gösterebileceğimiz hardallı ve avokadolu karides! Kabuğunu soyduğunuz 1 adet kuru soğanı, 1/4 demet maydanozu, 1/2 çay bardağı üzüm sirkesini ve 1/2 çay kaşığı tane karabiberi küçük bir tencereye aktarın. 3 su bardağı su ekleyin ve orta ateşte kaynatın. Kaynamakta olan aromatik suya, temizlediğiniz 250 gram jumbo karidesi ekleyin ve 8- 10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan karidesleri suyunu süzdükten sonra derin bir karıştırma kabına alın. Sosunu hazırlamak için; olgun durumda olan 3 adet avokadoyu ortadan ikiye kesin. İri çekirdeklerini çıkartın. Kabuklarını soyduktan sonra iki tanesini iri parçalar halinde doğrayın ve karıştırma kabına aktarın. Avokadoların birini çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin. 1/2 demet maydanozu incecik kıyın. Püre avokadoyu; 3 yemek kaşığı hardal, 1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı, 5 yemek kaşığı limon suyu, kıyılmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı ince çekilmiş kişniş tohumu, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber ile karıştırın. Haşlanmış karidesler ve avokado parçaları ile hazırladığınız sos karışımını harmanlayın. Buzdolabında en az 15 dakika kadar beklettikten sonra bu doyumsuz lezzetin keyfini, sevdiklerinizle paylaşarak çoğaltın!

19. Yoğurtlu kuru patlıcan



10 adet kuru patlıcanı bir kaba alın ve üzerlerini geçecek kadar kaynar su koyduktan sonra yumuşamaları için yaklaşık 30 dakika kadar bekletin. Ardından sularını süzün, küçük bir tencereye alın ve üzerlerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayana dek haşlayın. Haşlanan patlıcanları ince ince doğrayın. Bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın, 1 adet soğanı küçük küçük doğrayın ve kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra içlerine iri iri doğradığınız 2 diş sarımsağı da ekleyin ve bir kaç kez karıştırdıktan sonra, ince ince doğradığınız 1 adet kapya biberini ve 1 adet çarliston biberini ekleyin. Biberler yumuşayana dek kavurun. Ardından 2 yemek kaşığı biber salçasını, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberi, 1/2 su bardağı sıcak suyu ve doğradığınız kuru patlıcanları ilave edin. 2 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra altını kapatın ve bir servis tabağına alın. Soğuyan patlıcanların üzerine 5 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave ederek sevdiklerinizle paylaşın!

20. Köpoğlu



Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve 2 adet patlıcanı, 8 adet çarliston biberi ve 3 adet domatesi yıkadıktan sonra tepsiye yerleştirin. Üstlerine bir bıçak yardımıyla birer kesik açın ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar közlenmeye bırakın. Sebzeler közlendikten sonra fırından alın ve kabuklarını soyun. Ardından doğrayarak derince bir kaseye alın. Üstlerine 1/2 su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 avuç ince doğranmış maydanozları ekleyerek güzelce karıştırın. 3 diş sarımsağı da üzerine rendeleyin ve güzelce karıştırın. Son olarak 5 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave edin ve afiyetle tüketin!

21. Cevizli biber yoğurtlaması



3 diş sarımsağı soyun ve ince ince doğrayın. 500 gram biberi yıkayın, tohumlarını temizleyin ve iri iri doğrayın. 1/2 çay bardağı zeytinyağını derince bir tavaya alın ve içine doğradığınız sarımsakları atın. Sarımsakların kokusu çıkınca, doğradığınız biberleri de ekleyin ve bu şekilde 5 dakika kadar kavurun. Biberler yeterince kavrulduğunda içerisine 2 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyin. 1/2 su bardağı su ilave edip, kapağını kapatın ve biberler suyu çekene dek yani yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişirin. Ocağın altını kapatın ve üstüne 1 yemek kaşığı sirkeyi ekleyip karıştırın. Biberler soğuduktan sonra 1.5 su bardağı yoğurtla yoğurtlayın ve cevizle süsleyerek servis edin, afiyet olsun!

22. Patatas bravas



Klasik meze tarifleri istemeyenlere: patatas bravas! Geniş bir tavanın içerisinde 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Kızgın yağa minik küpler halinde doğradığınız yarım soğanı ve 1 diş ezilmiş sarımsağı ekleyerek soteleyin. 1 yemek kaşığı toz acı biber ve 1/2 su bardağı domates püresini ekleyerek karıştırın, 5 dakika kadar bu şekilde pişirin. Ocaktan aldığınız karışımı blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir sos elde edin. Oda sıcaklığında beklettikten sonra içerisine 3 yemek kaşığı mayonez ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin. 1 kilo patatesi soyun ve küp küp doğrayın. İlk olarak tuzlanmış kaynar suda 3-4 dakika kadar haşlayın. Ardından suyunu süzerek bir kenara alın. Hafifçe haşladığınız patatesleri tavada ısıttığınız 1 çay bardağı zeytinyağında renk alıncaya kadar kızartın. Servis tabağına kızarttığınız patatesleri alın ve üzerine sosunu dökerek sıcak servis edin. Afiyet olsun!

23. Zeytinyağlı deniz börülcesi



Denizden babam çıksa yerim diyenlerin favori meze tarifleri arasında yer alan deniz börülcesi! 1 demet deniz börülcesini kahverengi saplarından ayıklayarak bir tencereye alın. Üzerlerine su ilave ederek 15 dakika kadar haşlayın. Bu esnada bir kasenin içerisinde 5 yemek kaşığı limon suyunu, 5 yemek kaşığı zeytinyağını ve 1 diş rendelenmiş sarımsağı karıştırın. Haşlanan deniz börülcelerini süzgeçten geçirerek fazla suyunu süzün. Ardından dallarının üst kısmında tutarak aşağı doğru çekin ve kılçıklarından ayıklayın. Güzelce ayıkladığınız deniz börülcelerini sosla harmanladıktan sonra bir servis tabağına aktarın. İşte bu kadar kolay!