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Makarna suyunu dökmemeniz için harika nedenler

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Makarnanız mükemmel kıvama geldiğinde ne yaparsınız? Cevabınız suyunu dökmek için süzgeçten geçirmek ise şu an usta İtalyan şefler tarafından kınanıyorsunuz.

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Makarna suyunu dökmemeniz için harika nedenler
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 O bulanık, nişastalı suyu lavaboya dökerek altın bir fırsatı kaçırdığınızı biliyor muydunuz? 

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Makarnalarınızın lezzetini bir üst seviyeye taşımak için makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin. Onun yerine sizin için hazırladığımız makarna suyu değerlendirme tüyosunu kullanarak makarnalarınızın lezzetine lezzet katın. 

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Bildiğiniz üzere makarna nişastalı bir besindir. Pişirildiğinde o nişastanın bir kısmı suya sızar. Makarna suyunun bulanık ve kirli gözükmesinin sebebi budur. Bu nişastalı, tuzlu makarna suyunu makarna sosunuzun mükemmel ipeksi bir kıvama ulaşması için kullanabilirsiniz. 

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Makarnanızdaki su, sosunuzdaki yağdan ayrıldığında tabağınızın kenarlarında kırmızı, sulu birikintiler meydana gelir. Bu pek de iştah açıcı bir görüntü değildir. İşte makarnayı haşlamak için kullandığınız makarna suyu bu ikisinin ayrılmasını engelleyerek bu görüntüye engel olur. Ayrıca sosunuzun kıvamını zenginleştirerek daha önce deneyimlemediğiniz lezzette bir tat yaratır. Peki, makarna suyunu israf etmeden haşlanmış makarnanızı nasıl çıkarırsınız?

 

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Süzgecinizin altına bir kap yerleştirerek makarna suyunu buraya akıtın. Makarnalarınızı haşlarken daha az su kullanın. Makarnanın güzel haşlanması için tonlarca suya ihtiyacınız olduğunu sanabilirsiniz ama tüm bu su gereksizdir ve makarnadaki nişastayı seyreltmekten başka bir işe yaramaz. Makarnanıza gereğinden fazla su eklemeyin ve yapışmasını önlemek için pişirirken sık sık karıştırın. Eğer makarnanızla aynı anda sosunuzu da pişiriyorsanız, makarna tenceresinden birkaç yemek kaşığı makarna suyunu direk sosunuza ekleyebilirsiniz 

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Arta kalan makarna suyunu sakın atmayın. Soğumaya bırakın ve bir buz tepsisine yerleştirerek dondurucuya koyun. Daha sonra makarna suyunuzu çorbalara, soslara, salçalarınızı ve zengin kıvama gelmesini istediğiniz her türlü yemeğe ekleyebilirsiniz.

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