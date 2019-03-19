Lezzetli yemek yapmanın püf noktaları

Evde pişirilen yemeklerin yerini hiçbir şey tutmuyor. Üstelik evde yemek yapma alışkanlığı da günden güne yaygınlaşıyor.

Ancak özellikle çalışanların yemek yapmaya ayıracak çok fazla vakti yok. Peki size yemek pişirme sürenizi lezzetten ödün vermeden kısaltabileceğinizi söylesek? Nasıl mı? İşte yemek kitabı yazarı Mark Bittman'dan derlediğimiz bazı kritik ipuçları...

Önceden fırını ısıtmak, suyu kaynatmak, tencereleri tavaları ocağa koyup ısınmalarını sağlamak pişirme sürenizi kısaltmakta çok etkilidir. Zira bu tür şeyler zaman alır ve tam pişirme aşamasına geldiğinizde soğuk suyla ya da ısınmamış bir fırınla karşı karşıya kaldığınızda beklemeniz gerekeceği için işiniz uzar.

Tencere yemeklerine çok fazla su koymayın. Malzemelerin üzerini 2 parmak geçecek kadar su eklemek ve kapak kapalı halde pişirmek yeterlidir. Gerekirse daha sonra azar azar sıcak su ilave edebilirsiniz

Köfte yaparken elinizle şekil vermekle uğraşmak yerine ufak kıyma topaklarını iki kaşık yardımıyla tavaya aktarın.

Yeşillikleri ve yumuşak sebzeleri önceden doğrayıp bir tabağa alarak fazladan tabak kirletip zaman kaybetmek yerine doğrudan bir mutfak makası yardımıyla tencereye doğrayabilirsiniz.

Sandviç yaparken ekmekleri önce birkaç parçaya bölüp sonra aralarına diğer malzemeleri eklemektense ekmeği boydan boya yarıp içini doldurmak ve daha sonra parçalara ayırmak işinizi kolaylaştırır.

Rendeden faydalanın. Örneğin sonradan blender'dan geçireceğiniz bir sebze çorbası yapacağınız zaman sebzeleri pişirmeden önce doğramak yerine rendeleyin. Böylece pişirme süresini 15-20 dakika kısaltmış olursunuz.

Pancar, kereviz, lahana gibi sebzeleri çiğ yiyin. Böylece hem daha besleyici olurlar, hem de pişirmekle zaman kaybetmezsiniz. Doğramak yerine rendelemek ve asitli bir sosta bekletmek de sebzelerin diriliğini alır, yemenizi kolaylaştırır.

Tüm malzemeleri bir süzgece koyup akan suyun altında topluca yıkayın. Pişirme esnasında geçen sürede ileriki aşamada ihtiyacınız olacak sebzeleri yıkayabilirsiniz. Havuç, patates gibi sebzeleri önce soyup sonra yıkamak zaman kazandırır.

Büyük parçalar halindeki et ve sebzelerin pişmesi uzun sürer. Bu nedenle dilimleri inceltip ya da küçültüp öyle pişirebilirsiniz.

Elma, armut gibi meyveleri önce dilimleyip sonra çekirdeklerini çıkarmak yerine göbeğini bıçakla oyup çekirdekleri çıkardıktan sonra parçalara bölmeniz daha pratik olacaktır.

Dondurulmuş sebzelerden faydalanın. Çok fazla işlenmeyen ve taze taze dondurulan bu sebzeler, hele ki ıspanak, bezelye gibi çok uğraştıran çeşitler, aceleniz olan zamanlarda kurtarıcınız olacak.