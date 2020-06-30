Lezzetli ve pratik tavuk yemekleri

Tavuk, gerçekten girdiği her yemeği güzelleştiriyor! İşte tavuk eti kullanarak yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler..

Girdiği her yemeğe lezzet katan tavuk, tüm dünyada olduğu gibi Türk mutfağında da oldukça seviliyor. Dolayısıyla birçok yemek tarifinde tavuk görmek mümkün. Haşlayarak, kızartarak, fırında ya da ızgarada pişirerek tüketebileceğiniz tavuğun lezzetli olduğu kadar besleyici olduğunu da söyleyelim! Durum böyle olunca tavuklu tarifler hepimizin kalbinde taht kuruyor! Eğer siz de klasik tavuk tariflerinden sıkıldıysanız işte sizler için derlediğimiz birbirinden lezzetli, farklı ve pratik tavuklu yemek tarifleri!

1. Parmesanlı çıtır tavuklar



4 adet tavuk göğüsünü bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölün. Elde ettiğiniz ince dilimleri biraz daha inceltebilmek için streç filmle kaplayın ve bir et döveceği yardımıyla dövün. Bir kasenin içerisine 3 adet yumurta kırın ve güzelce çırpın. Ardından ayrı bir kasenin içerisine 1 su bardağı un ekleyin. Üçüncü bir kasede ise 2 su bardağı galeta ununu, 3 yemek kaşığı toz parmesanı, 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesini karıştırın. Tavuk göğüsü dilimlerinizi tuz ve karabiberle çeşnilendirdikten sonra sırasıyla una, yumurtaya ve parmesan karışımına bulayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve tavuk dilimlerini önlü arkalı olacak şekilde güzelce kızartın. İşte bu kadar basit!

2. Fransız usulü soğanlı tavuk köfteleri



Fırını 200 dereceye ayarlayın. Tavuk köftelerini hazırlamak için geniş bir kasenin içerisinde yarım kilo tavuk kıymasını, 2 yemek kaşığı toz parmesanı, 2 yemek kaşığı galeta ununu, 1 yumurtayı, iki diş rendelenmiş sarımsağı ve bir avuç incecik kıyılmış maydanozu karıştırın. Hazırladığınız karışımı güzelce yoğurun ve şekil verin. Şekil verdiğiniz köfteleri yağlı kağıt üzerine yerleştirdikten sonra 25 dakika kadar fırında pişirin. Bu esnada sosu hazırlamak için 50 gram tereyağını bir tavada eritin ve üzerine incecik kıydığınız bir adet soğanı ekleyin. Soğanları kısık ateşte güzelce kavurun ve ardından 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyerek kavurmaya devam edin. Hazırladığınız sosa 1 su bardağı tavuk suyu ekleyin ve dilediğiniz baharatlarla tatlandırın. Hazırladığınız sosu bir borcamın içerisine alın ve üzerine köfteleri yerleştirin. Birkaç yemek kaşığı toz parmesan serptikten sonra borcamın üzerini alüminyum folyoyla kapatın ve beş dakika kadar daha fırına atın. Fırından çıkardığınız köfteleri soğumadan servis edin. Afiyet olsun!

3. Parmesanlı ve limon soslu tavuk



Geniş bir kasenin içerisinde 1 su bardağı unu, 3 yemek kaşığı parmesanı, 1 tatlı kaşığı sarımsak tozunu ve 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesini karıştırın. 3 adet tavuk göğüsünü bu karışıma bulayın ve kenara alın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın ve tavuk göğüslerini 6 dakika kadar önlü arkalı pişirin. Tavukları bir tabağa alın ve tavaya 50 gram tereyağı ekleyin. Tereyağı tamamen eridiğinde bir diş rendelenmiş sarımsak ilave edin ve kavurun. Kavurduğunuz sarımsağa bir avuç yıkanmış ve ayıklanmış ıspanak ekleyin ve kavurmaya devam edin. Ardından 1 su bardağı tavuk suyu, 1 paket krema, yarım su bardağı toz parmesan, tuz ve karabiber ekleyin. Hazırladığınız sos güzelce kaynaştığında tavukları da bu sosun içerisine alın ve tüm malzemeleri 5-6 dakika kadar daha pişirin. Leziz mi leziz bir yemek!

4. Tavuklu fajita



Geniş bir kasenin içerisinde yarım su bardağı sıvı yağı, 1 misket limonun suyunu ve 1 yemek kaşığı pul biberi güzelce karıştırın. Jülyen doğradığınız bir kilo tavuğu önce tuz ve karabiberle çeşnilendirin ardından hazırladığınız bu karışımın içerisine alarak 2 saat kadar marine edin. 2 saatin sonunda yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyin ve ardından tavukları ilave edin. Tavukları kızarana dek yani 8-10 dakika kadar pişirin. Ardından kızarttığınız tavukları bir kenara alın ve tavanın içerisine jülyen doğradığınız 1 adet kırmızı, 2 adet yeşil biberi ve piyazlık doğradığınız bir orta boy soğanı da ekleyin. Tüm sebzeleri güzelce kavurun ve ardından tavukları ekleyerek 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Hazırladığınız yemeği sıcacık tortillalar ile servis etmeyi unutmayın!

5. Limonlu ve karabiberli tavuk



Fırını 200 dereceye ayarlayın. Geniş bir kasenin içerisinde 1 su bardağı unu, 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesini, dilediğiniz kadar tuzu ve karabiberi karıştırın. Ortadan kestiğiniz 4 adet tavuk göğüsünü bu karışıma bulayın. Çelik bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve tavukları önlü arkalı olacak şekilde 5 dakika kadar pişirin. Tavanın içerisine 1 su bardağı tavuk suyu, 50 gram tereyağı, 1 diş rendelenmiş sarımsak ve limon dilimleri attıktan sonra tavayı fırına alın. Fırında 15 dakika kadar pişirdikten sonra yemeğiniz servis edilmeye hazır olacak, afiyet olsun!

6. Keto usulü tavuk quesadilla



Tavuklu yemek tarifleri arasında oldukça farklı bir lezzet: Keto usulü tavuk quesadilla! Fırını 200 dereceye ayarlayın. Geniş bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve üzerine jülyen doğradığınız 1 adet kırmızı, 2 adet yeşil biberi ve piyazlık doğradığınız 1 orta boy soğanı ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce kavurun ve bir tabağa alın. Geniş bir kasenin içerisinde 2 su bardağı rendelenmiş cheddar peynirini ve 2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peynirini karıştırın. Bu karışımı yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsinin üzerine tortilla boyutunda olacak şekilde yayın. Hazırladığınız bu peynir karışımını 8-10 dakika kadar fırında pişirin. Kıtır bir hale gelen peynir tabakasını ortadan bölün ve yarısının üzerine sotelediğiniz sebzeleri ve dilediğiniz kadar haşlanmış ve didiklenmiş tavuğu ekleyin. Peynir tabakasının diğer yarısını dikkatli bir şekilde yağlı kağıttan ayırın ve iç harcın üzerine kapatın. Tüm malzemeleri bu şekilde 3-4 dakika daha fırınlayın ve sonrasında afiyetle tüketin!

7. Tereyağlı ve sarımsaklı tavuk kalça



Fırını 230 dereceye ayarlayın. 6 adet tavuk kalçasını güzelce yıkayın ve kurulayın. Ardından dilediğiniz kadar tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Geniş bir kasenin içerisinde 50 gram tereyeğını, 2 diş rendelenmiş sarımsağı ve 1 limon kabuğu rendesini güzelce karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı bir borcamın içerisine yerleştirdiğiniz tavuk kalçalarına güzelce sürün. Tavukların etrafına yarım kilo baby patates ve dilediğiniz kadar limon dilimi ekleyin. Tüm malzemeleri 1 saat kadar fırında pişirin. İşte bu kadar kolay!

8. Tavuklu alfredo makarna



Tavuklu yemek tarifleri arasında adeta klasikleşen tavuklu alfredo makarna! Geniş bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet tavuk göğüsünü dilediğiniz kadar tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Çeşnilendirdiğiniz tavuk göğüslerini dışı kızara dek yani 8-10 dakika kadar önlü arkalı pişirin. Pişen tavukları bir kenara alın ve güzelce dilimleyin. Tavanın içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı tavuk suyu ve 2 diş sarımsak ekleyin. Ardından bu karışımı on dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Fettuccine makarnayı içerisine ekleyin ve pişirin. Pişen makarnaya 1 paket krema ve yarım su bardağı toz parmesan ilave edin. Tüm malzemleri güzelce karıştırın ve ardından tavukları da ekleyin. Afiyet olsun!

9. Balzamik soslu tavuk



Fırını 230 dereceye ayarlayın. Geniş bir kasenin içerisinde yarım su bardağı balzamik sirkeyi, 2 yemek kaşığı balı, 1 tatlı kaşığı hardalı ve 2 diş rendelenmiş sarımsağı güzelce karıştırın. 4 adet derili tavuk göğüsünü güzelce kurulayın ve dilediğiniz kadar tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Ardından hazırladığınız bu karışımın içerisine alarak 1 saat kadar buzdolabında marine edin. Bu esnada geniş bir kasenin içerisine büyük parçalar halinde kestiğiniz yarım kilo patatesi alın ve üzerine dilediğiniz kadar tuz, dilediğiniz kadar karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve kenara alın. Geniş bir çelik tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Tavukları önlü arkalı olacak şekilde kızartın ve bir borcamın içerisine alın. Ardından patatesleri de borcamın içerisine ekleyin ve tüm malzemeleri yarım saat kadar fırında pişirin. Afiyet olsun!

10. Caprese tavuk



Geniş bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 3 adet tavuk göğüsünü dilediğiniz kadar tuz ve karabiberle çeşnilendirin ardından her iki tarafını da 6 dakika kadar kızartın. Kızarttığınız tavukları bir tabağa alın. Tavanın içerisine 3 yemek kaşığı balzamik sirke ve 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin, güzelce kavurun. Ardından 1 su bardağı kiraz domatesi de ekleyerek kavurmaya devam edin. Tüm malzemeler güzelce harmanlandığında tavukları da sosun içerisine alın ve üzerini taze fesleğenle süsleyin. Ardından yarım su bardağı rendelenmiş mozzarellayı da tavukların üzerine serpin ve 3 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Oldukça kolay bir tarif!

11. Kremalı ve ıspanaklı tavuk



Geniş bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 4 adet tavuk göğüsünü paprika, karabiber ve tuzla çeşnilendirin ardından önlü arkalı olacak şekilde 8 dakika kadar pişirin. Kızarttığınız tavukları bir tabağa aktarın. Tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve kızdırın. Ardından yemeklik doğradığınız 1 adet orta boy soğanı ekleyin ve güzelce kavurun. Ardından bir diş rendelenmiş sarımsak ekleyin ve kavurmaya devam edin. Soğan ve sarımsak iyice özdeşleştiğinde bir avuç yıkanmış ve ayıklanmış ıspanağı da ekleyin. Son olarak 1 paket krema ve 1 su bardağı tavuk suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Tavukları da sosun içerisine alın ve yarım su bardağı parmesan ekledikten sonra beş dakika kadar sosun içerisinde pişirin. İşte hazır!

12. Avokadolu tavuklu salata



Orta boy bir kavanozun içerisinde 3 yemek kaşığı misket limonu suyu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış jalapeno, 1 tatlı kaşığı bal, 1 çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin. Kavanozun kapağını kapatarak tüm malzemeleri güzelce çalkalayın ve karıştırın. Geniş bir salata kasesinin içerisine yarım kırmızı soğanı piyazlık doğrayın, ardından küp küp doğradığınız avokadoları ve bir su bardağı kiraz domatesi ekleyin. Salatanıza farklı bir lezzet katmak için küp küp doğradığınız bir adet mangoyu ve yarım su bardağı haşlanmış mısırı da ekleyebilirsiniz. Yapışmaz bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve kızdırın. Tuz, karabiber ve kekikle çeşnilendirdiğiniz bir adet tavuk göğüsünü önlü arkalı olacak şekilde pişirin. Yaklaşık 20 dakika kadar pişirdiğiniz tavuğu bir tabağa alın ve dilimleyin. Tüm malzemeleri karıştırın ve afiyetle tüketin!

13. Çin usulü mandalinalı tavuk salatası



Geniş bir kasenin içerisine ince ince doğradığınız yarım marulu, rendelediğiniz yarım kırmızı lahanayı, kabuğu soyulmuş ve dilimlere ayrılmış 3 adet mandalinayı, jülyen doğradığınız 1 adet havucu, ince ince kıydığınız iki dal taze soğanı ve yarım su bardağı file bademi ekleyin. Bir adet tavuk göğüsünü geniş bir tencerenin içerisine alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bu şekilde 1 saat kadar kaynatın, ardından ocaktan alın ve soğuduğunda didikleyerek parçalara ayırın. Başka bir tencerenin içerisinde 250 gram noodle’ı talimatlarına uygun pişirin. Hazırladığınız tavuğu ve noodle’ı da salata kasesinin içerisine ekleyin. Salata sosu için bir kavanozun içerisine 3 yemek kaşığı pirinç sirkesi, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı susam yağı, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 çay kaşığı incecik kıyılmış zencefil ve bir diş rendelenmiş sarımsak ekleyin. Kavanozun kapağını kapatarak tüm malzemeleri güzelce çalkalayın ve salatanıza ekleyin. Afiyet olsun!

14. Tavuk salatalı sandwich



Geniş bir tencerenin içerisine bir adet tavuk göğüsünü yerleştirin. Üzerine 3 dilim limon ilave edin ve tavuğu geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını yarım olacak şekilde kapatın ve bu şekilde kaynamaya bırakın. Yarım saat boyunca kaynayan tavuğu ocaktan alın ve küp küp doğrayarak parçalara ayırın. Geniş bir kasenin içerisine tavuğu, küp küp doğradığınız bir adet yeşil elmayı, piyazlık doğradığınız 1 adet kırmızı soğanı ve incecik kıyılmış bir adet kereviz sapını ekleyin. Ayrı bir kasenin içerisinde yarım su bardağı mayonezi, 1 yemek kaşığı dijon hardalını, 1 yemek kaşığı sirkeyi ve dilediğiniz kadar tuz, karabiberi güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanıza ekleyin ve afiyetle tüketin!

15. Chipotle tavuk



Bir blender’ın içerisine 1 adet kırmızı soğan, 1 tatlı kaşığı paprika, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı kimyon ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve dilediğiniz kadar karabiber ve tuz eklemeyi unutmayın. 2 adet tavuk göğüsünü kilitli bir poşetin içerisine koyun ve üzerine hazırladığınız sosu ilave ettikten sonra poşeti kilitleyip buzdolabına kaldırın. En az iki saat marine ettikten sonra yapışmaz yüzeyli bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve tavukları önlü arkalı olacak şekilde orta ateşte pişirin. Güzelce pişirdiğiniz tavukları dilimleyin ardından geniş bir kasenin içerisine dilediğiniz malzemeleri ekleyin. Bizim önerimiz avokado ezmesi, pilav, domates salsası, siyah fasulye ve haşlanmış mısır eklemeniz yönünde. Ardından hazırladığınız kaseye tavukları da ilave edin ve afiyetle tüketin!

16. General Tso tavuk



Geniş bir plastik poşetin içerisine küp küp doğranmış 4 adet tavuk göğüsünü ve çeyrek su bardağı mısır nişastasını ekleyin. Dilediğiniz kadar tuz ve karabiber ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve tavukları tavaya alın. Güzelce kızarttığınız tavukları havlu kağıt serdiğiniz bir tabağın içerisine aktarın. Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin ve kızdırın. Ardından tavaya 2 diş rendelenmiş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin. Sarımsak iyice kavrulduğunda tavaya 1 su bardağı tavuk suyu ekleyin. Ayrı bir kasenin içerisinde 1 tatlı kaşığı balı, çeyrek su bardağı soya sosunu ve yarım misket limonunun suyunu karıştırın. Hazırladığınız sosu tavaya ekleyin ve tavukları da ekleyerek tüm malzemeleri güzelce harmanlayın. Tüm malzemeler homojen bir şekilde karıştığında 250 gram brokoliyi minik parçalara ayırın ve tavaya ekleyin. Tavanın kapağını kapatın ve beş dakika kadar kaynamaya bırakın. Servis etmeden önce susam serpin ve afiyetle tüketin!

17. Balzamik soslu ve ballı ızgara tavuk kalçaları



6 adet tavuk kalçasını geniş bir tabağın içerisine alın ve güzelce tuz, karabiber ekleyin. Ardından çeşnilendirdiğiniz tavukları buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Bu sırada geniş bir sos tavasının içerisinde 50 gram tereyağını eritin ve 2 yemek kaşığı balzamik sirke, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 diş rendelenmiş sarımsak ekleyin. Izgarayı orta ayara getirin ve buzdolabından çıkardığınız tavukları bir fırça yardımıyla sosladıktan sonra ızgaraya yerleştirin. Tavukları önlü arkalı 20 dakika kadar pişirin ve servis etmeden önce tekrar bir fırça yardımıyla soslayın. Afiyet olsun!

18. Tavuklu quesadilla



Geniş bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve kızdırın. Jülyen doğradığınız 1 adet kırmızı, 1 adet yeşil biberi ve piyazlık doğradığınız 1 adet kırmızı soğanı tavaya ekleyin ve güzelce kavurun. Kavurduğunuz sebzeleri bir tabağa alın ve küp küp doğradığınız 2 adet tavuk göğüsünü tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Ardından tavukları tavaya alın ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ederek güzelce pişirin. Pişirdiğiniz tavukları da ayrı bir kasenin içerisine alın. Geniş bir tavanın içerisine 1 adet tortilla yerleştirin ve yarısına yarım su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri ekleyin. Ardından sebze sote ve tavuk sote ilave edin. Tortilla’yı ortadan ikiye katlayın ve her iki tarafını da üçer dakika kızartın. İşte bu kadar kolay!