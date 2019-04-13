Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Artık pek çon insan süt ve süt ürünlerin laktozsuz olmasına dikkat ediyor. Çünkü süt ve süt ürünleri tüketen insanlar laktoz intoleransı hassasiyeti yaşayabiliyor ve bu durumda da bir bardak süt bile ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle sindirim rahatsızlığını tetikleyebiliyor.

Latince süt anlamına gelen “lak” ve şeker anlamına gelen “oz” kelimelerinden oluşan laktoz ‘süt şekeri’ anlamına geliyor. Süt içmeyi çok sevip ama süt içince de midesi rahatsız olanlardansanız bu içeriğe bir göz atın.

Laktozsuz süt nedir?

Laktozsuz süt tercih edenlerin neden bunu tercih ettiğini anlamanıza yardımcı olalım! Nedir bu laktozsuz süt?

Eğer ki sindirim sorunu, karın şişkinliği, gaz veya mide bulantısı gibi sıkıntılarınız varsa bunun sebebi laktoz intoleransı olabilir… Laktoz intoleransı sütün içindeki laktozun sindirilemediği durumlarda ortaya çıkıyor. Laktozsuz süt, bu rahatsız edici semptomların çoğunun giderilmesine yardımcı olabilecek kolay bir alternatiftir.

Laktozsuz süt besin değeri olalark normal süt ile aynı mı?

Pouring Milk

Laktozsuz süt de normal sütle hemen hemen aynı tada, dokuya ve besin profiline sahiptir. Normal süt gibi laktozsuz süt iyi bir protein, kalsiyum, fosfor, B12 vitamini, riboflavin ve D vitamini kaynağıdır.

Laktoz intoleransı nedir?

Laktoz intoleransı olan insanlar, sindirim sisteminizde bulunan laktaz enzimini yeterince yapamazlar. Enzimin görevi süt şekerini (laktoz) bileşenlerine – galaktoz ve glikoz – parçalamaktır, böylece emilebilirler. Laktazınız olmadığında laktozu sindiremezsiniz; bu da sindirim sisteminiz hazımsızlık, gaz, şişkinlik ve ishala gibi sorunlara yol açar.

İnek sütündeki bütün karbonhidratlar laktozdan gelir. Laktozsuz süt inek sütünden yapılır, ancak laktaz enzimi ile muamele edilir, bu nedenle kalan laktoz yok olur. Bu, herhangi bir sindirim sorunu hakkında endişelenmenize gerek kalmadan bir bardak süt veya süt ürünü tüketmenizi sağlar.

Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?

Laktoz intoleransı olan kişiler süt ürünlerini tüketme sonrası farklı tepkiler gösterir. Küçük miktarlarda laktoz, bazılarında karın krampları ve ishal gibi yoğun semptomlara neden olabilirken, bazılarında yalnızca gaz sancısı olarak kendini gösterir. Laktoz intoleransının genel belirtileri; ishal, kramplar, ağrılı gaz sancısı ve mide bulantısıdır…

Semptomların neden kişiden kişiye bu kadar değiştiği tam olarak belli değilse de bunun bireylerin bağırsak bakterileriyle bir ilgisi olabileceği görüşü hakim…

Laktoz intoleransı belirtileri genellikle süt bazlı ürünler tüketildikten 30 dakika ila iki saat arasında ortaya çıkar.

Laktozsuz süt neden daha tatlıdır?

Gelelim laktozsuz süt ve normal süt arasındaki tat farkına…. Laktozsuz süt ile normal süt arasında göze çarpan fark lezzettir. Laktozsuz sütün sade sütten daha tatlı olmasının sebebini şöle açıklayabiliriz:

Laktozsuz sütte, süt şekeri (laktoz) basit bileşenlerine; yani glikoz ve galaktoza ayrışmış halde… Laktozun parçalanması ile açığa çıkan glikoz ve galaktozun tatlılık derecesi laktoza kıyasla yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır.

Laktozsuz süt sayesinde de kalsiyum ve D vitamini alabilirsiniz!

Maryland Tıp Merkezi Üniversitesi’ne göre, sütten kaçınmak kalsiyum ve D vitamini eksikliğine yol açabilir. Laktozsuz süt laktoz intoleransı olan kişilerin ihtiyaç duydukları kalsiyum ve D vitamini almalarını sağlar.

Ayrıca; sütten kaçınmak da riboflavin ve protein sıkıntısına neden olabilir. Riboflavin, vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerden enerji üretmesi gereken B-2 vitamini olarak da bilinen B kompleks bir vitamindir. Organ ve dokuların inşa edilmesi ve bakımı için ve normal bağışıklık sistemi fonksiyonu için protein gereklidir. Laktozsuz süt, laktoz intoleransı olan kişilerin bu besinleri yeterince tüketmelerini sağlar.

Süt alerjisi olanlar dikkat!

Laktozsuz süt, süt alerjisi diyeti için uygun değildir, çünkü laktozsuz süt de normal süt gibi alerjik bir tepkiye neden olan proteinleri içerir.