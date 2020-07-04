Kolayca Hazırlayabileceğiniz Pratik Vegan Tarifler

Kolayca hazırlayabileceğiniz en lezzetli vegan tarifleri araştırdık ve derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken vegan tarifler

Son dönemlerde adını sık sık duyduğumuz beslenme şekillerinden biri olan vegan beslenme, ülkemizde de oldukça popüler. Bal, süt ve tereyağı da dahil olmak üzere hiçbir hayvansal ürünü tüketmeyen veganlar, sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyor. Ancak bu durum birbirinden lezzetli yemekler yemelerine engel değil! Hiçbir hayvansal ürün kullanmadan yapabileceğiniz en pratik vegan tarifleri araştırdık ve derledik. Kahvaltıda tüketebileceğiniz granoladan akşam yemeklerinizin yıldızı olacak mantar tacoya, besleyici salatalardan vegan tatlılara sizler için seçtiğimiz bu tariflere bayılacaksınız İşte hem sağlıklı hem de lezzetli en pratik vegan tarifler…

1. Kuru meyveli granola



1 su bardağı yulaf, yarım su bardağı kabak çekirdeği içi, yarım su bardağı kuru kayısı, yarım su bardağı kuru incir, yarım su bardağı kuru üzüm, yarım su bardağı pekmez ve yarım su bardağı zeytinyağını geniş bir kapta karıştırın. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine düzgünce yayın ve dikdörtgen parçalara ayırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar! Hazırladığınız gronalaları badem sütü ve çeşitli meyvelerle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

Falafel



Konu vegan tarifler olduğunda en klasik tariflerden biri de falafel! Bir gece önceden bol suda ıslattığınız 1 su bardağı nohutu ve 1 su bardağı kuru baklayı blendera aktarın. Un kıvamına gelinceye dek güzelce çekin. Ardından 1 adet irice doğranmış soğan, 1 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin. Homojen bir karışım elde edene dek çekmeye devam edin. Tüm malzemeler birleştiğinde hamurunuzu blenderın içerisinden alın ve şekillendirin. 1 su bardağı ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Falafelleri renk alana kadar önlü arkalı kızartın. Hazırladığınız falafelleri salatalarda tüketebileceğiniz gibi tortilla ve tahin kullanarak lezzetli dürümler de hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Mantar taco



Kim demiş vegan tarifler sıkıcı olur diye? İşte harika bir mantar taco Geniş bir tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Ardından küp küp doğranmış bir adet orta boy soğanı ilave ederek kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra yıkanmış ve doğranmış 500 gram mantarı da tavaya ekleyin. Ardından bir çay kaşığı tuz, dilediğiniz kadar da karabiber ekleyin. Arzu ederseniz kekik ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Mantarlar hazır olduğunda 5 adet tortilla ekmeğine paylaştırın. Mantarların üzerine arzu ettiğiniz kadar konserve mısır, doğranmış marul ve dilimlenmiş domates ekleyin. Dilerseniz 3 yemek kaşığı badem yoğurdunu bir diş rendelenmiş sarımsakla karıştırarak sarımsaklı yoğurt sos da hazırlayabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!

Ratatouille



2 adet orta boy patlıcanı kabuklarıyla birlikte halka halka doğrayın. Halkaların mümkün olduğunca ince olmasına özen gösterin. Ardından doğradığınız patlıcanları tuzlu suya alın ve 15 dakika kadar bekletin. 2 adet orta boy kabağı ince halkalar halinde doğrayın. 2 adet domatesi de aynı şekilde doğrayın. Doğradığınız tüm sebzeleri bir kabın içerisine alın ve üzerlerine 2 diş rendelenmiş sarımsak, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Döküm tavayı yağlayın. Tüm sebzeleri bir sıra halinde, tavanın içerisine doğru dönecek şekilde dizin. Fırına vermeden önce son kez zeytinyağı gezdirin ve 190 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Dilerseniz üzerine vegan peynir çeşitlerinden ekleyerek lezzetini katlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Mantarlı gnocchi



1 paket gnocchi’yi paketin üzerinde yazan talimatlara göre haşlayın. Bu esnada ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı zeytinyağını kızdırın ve 2 diş rendelenmiş sarımsağı kavurun. 500 gram yıkanmış ve doğranmış mantarı da tavaya ilave edin ve güzelce pişirin. Gnocchi’ler pişmeye başlayınca bir kevgir yardımıyla sudan alın ve mantarları kavurduğunuz tavaya aktarın. Tüm gnocchi’leri tavaya aldığınızda 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı soya sosunu ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce harmanlayın. Dilerseniz farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar!

Biberiyeli fırın patates



Konu vegan tarifler olduğunda en klasik tariflerden biri 4 adet patatesin üzerini bir fırça yardımıyla fırçaladıktan sonra kabuklarını soymadan elma dilimi şeklinde doğrayın. 2 dal taze biberiyeyi küçük parçalar halinde ayıklayın. Doğradığınız patatesleri derin bir kaba alın ve üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi, 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu, ½ çay kaşığı tuz, ½ çay kaşığı kırmızı toz biber ve 4 diş sarımsak ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce harmanlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine aktarın. Önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Dilerseniz hazırladığınız patatesleri mantar tacoyla ya da falafel dürümle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Yumurtasız mücver



Türk lezzetlerinden vazgeçemeyenleri buraya alalım 3 adet kabağı rendeleyin ve üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Ardından kenarda beklemeye alın. 15 dakikanın sonunda kabakların fazla suyunu güzelce süzün. Kabakları kuru bir kaseye aktarın ve üzerine ⅔ su bardağı un, ½ paket kabartma tozu ve dilediğiniz kadar karabiner ekleyin. 1 diş sarımsağı üzerine rendeleyin. 1 avuç dereotunu ve 1 dal taze soğanı incecik kıyın ve onları da ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. ½ çay bardağı zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Mücverlere elinizle şekil verin ve ardından kızgın yağa alarak iyice kızartın. Afiyet olsun!

Yaz türlüsü



3 adet patlıcanı ve 2 adet kabağı küp küp doğrayın. Tencereyi 1 çorba kaşığı zeytinyağıyla yağlayın ve ocağa alın. 1 diş sarımsağı halka halka doğrayın. Sarımsağı, kabağı ve patlıcanı ısınan tencereye alarak kavurmaya başlayın. 1 adet kırmızı biberi halka halka doğrayın ve tencereye ilave edin. 1 adet domatesin rendeleyin. Rendelediğiniz domatesleri de tencereye ilave edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Hazırladığınız bu türlüyü mis gibi bir pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Mantar dolması



Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Küp küp doğradığınız bir orta boy soğanı kavurmaya başlayın. Soğanlarınız pişerken birer adet sarı, yeşil ve kırmızı dolmalık biberi de küp küp doğrayın ve tavaya ilave edin. Dilerseniz biberlerle birlikte bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Kavrulan sebzelere 1 çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ilave edin. Temizlediğiniz ve sap kısımlarını çıkardığınız mantarları bu sebzeli karışımla doldurun. Kültür veya kestane mantarı kullanabilirsiniz. Sebze harcıyla doldurduğunuz mantarları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Arzu ederseniz fırından çıkarmadan hemen önce üzerlerine vegan peynir serpebilirsiniz.

Bulgurlu yeşil mercimek salatası



1/2 su bardağı ince bulguru bir kaba alın ve yaklaşık 1-1.5 su bardağı sıcak su ilave edin. Ardından suyunu çekmesi için kenara alın. Bu sırada ½ su bardağı yeşil mercimeği 1.5-2 su bardağı su ekleyerek haşlayın. 20-25 dakika kadar haşlanan mercimekleri süzerek kenara alın. Bir adet küçük boy havucu soyarak minik küpler halinde doğrayın. 3 adet marul yaprağını ince ince kıyın. Hazırladığınız malzemeleri bir salata kasesine alın ve üzerine 2 yemek kaşığı nar tanesi ilave edin. Ardından minik bir kavanozun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 çay kaşığı limon suyu ve ⅓ çay bardağı zeytinyağı ekleyin. Kavanozun kapağını kaparak güzelce çalkalayın ve hazırladığınız sosu salataya ilave edin. İşte bu kadar!

Vegan brownie



Konu vegan tarifler olduğunda tatlıları es geçmek olmaz! 300 gram hurma ve 200 gram goji berry’i çekirdeklerini çıkardıktan sonra ılık suda yaklaşık yarım saat bekletin. Fazla suyunu süzdürdüğünüz hurmaları küçük parçalar halinde doğrayın ve blendera alın. 100 gram iç bademi de ilave edin ve toz haline gelene kadar çekin. Ardından fazla suyunu süzdürdüğünüz goji berryleri, 2 yemek kaşığı kakaoyu, 1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozunu ve 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezini ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. 100 gram Antep fıstığını da havanda dövdükten sonra karışıma ekleyin. Geniş bir tepsiyi streç filmle kaplayın ve brownie harcını tepsiye yayın. Üzerini düzeltin ve streç filmle kaplayın. Hazırladığınız vegan brownie’yi bu şekilde birkaç saat buzdolabında dinlendirin. İşte bu kadar!

Kayısılı yulaf topları



15 adet kuru kayısıyı ve 6 adet hurmayı bir kabın içerisine alın ve üzerlerine sıcak su ilave ettikten sonra yumuşaması için bekletin. 10 dakika sıcak suda beklettiğiniz hurma ve kayısıları güzelce kurulayın. Hurmaların çekirdeğini çıkarın. Ardından hurma ve kayısıları gelişigüzel doğrayın. Mutfak robotuna ½ su bardağı yulaf ekleyin, iyice çekin. Ardından doğradığınız meyveleri ilave edin. Karışım homojen bir hal alana kadar çekmeye devam edin. Eğer koyu kıvamlı bir karışım olursa birkaç yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz. İyice özdeşleşen karışımı bir kaseye aktarın ve üzerine 2 çay kaşığı tarçın ilave ederek spatula yardımıyla karıştırın. Karışımdan dilediğiniz büyüklükte parçalar kopararak top şekli verin, şekillendirdiğiniz topları yağlı kağıt serdiğiniz bir tabağa dizin. Hazırladığınız kayısılı topları en az 3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!