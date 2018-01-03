Kışın sultanı tahinle tatlı atıştırmalıklar

E haydi o zaman bu şahane tarifleri bir köşeye not edin, daha çok lazım olacaklar!
Evden hiç eksik edilmemesi gerekenlerden: Tahinli çatlak kurabiye
Kıyır kıyır dokusu yetmezmiş gibi bir de içindeki tahinle aklımızı başımızdan almaya yemin etmişçesine lezzetli bir kurabiye bu. Evde hep olsun isteyeceklerinizden, her misafirinize ilk önce ikram edeceklerinizden...
Bıraksanız bu lezzete şiir bile yazarız:
Malzemeler
- 1 su bardağı
tahin
- 1/2 su bardağı
eritilmiş tereyağı
- 1/2 su bardağı
pudra şekeri
- 2-3 su bardağı
un(kıvama göre miktar artırılabilir)
- 1 paket
vanilin
- 1/2 paket
kabartma tozu
Püf Noktası
Pudra şekeri kullanmak kurabiyenizin daha pürüzsüz dokulu olmasını sağlar. Erimiş tereyağının oda sıcaklığında olması hamurun ve kurabiyenin hamuru için önemlidir.
Pişirme Önerisi
Dilerseniz üzerine toz şeker seperek pişirebilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
-
Fırını 165 dereceye ayarlayın.
-
Tahin ve erimiş tereyağını geniş bir kabın içinde karıştırın.
-
Pudra şekerini, kabartma tozu ve vanilini tahinli karışıma ekleyin.
-
Karışımın içine unu azar azar eleyerek ilave edin.
-
Hamur yavaş yavaş kulak memesi kıvamına gelinceye kadar un eklemeye devam edin ve yoğurun.
-
Yoğurduğunuz kurabiye hamurunu buzdolabında 20-25 dakika dinlendirin.
-
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
-
Fazla renk aldırmadan pembeleşinceye kadar pişirin ve soğuması için telde dinlendirin. İşte hazır. Afiyetler olsun!
Mükemmel uyum: Kakaolu tahinli kurabiye
Tahini pekmezden ayırdık ama onu yalnız bırakmaya gönlünüz razı gelmediyse kakaoyla bir araya getirmeyi deneyin deriz. Birbirlerine öyle çok yakışıyorlar ki...
Bu kurabiye yeni favoriniz olacak, eminiz:
Malzemeler
- 1/2 su bardağı
tahin
- 2 su bardağı
pudra şekeri
- 1,5 yemek kaşığı
kakao
- 1/2 su bardağı
eritilmiş tereyağı
- 1 paket
kabartma tozu
- 3 su bardağı
un(kıvama göre artırılabilir veya azaltılabilir)
- 1 adet
yumurta akı
- 2 yemek kaşığı
pudra şekeri(piştikten sonra üzerine serpmek için)
Nasıl Yapılır?
-
Fırını 170 dereceye ayarlayın.
-
1 su bardağı unu bir kaba eleyin.
-
Kakao, kabartma tozu ve pudra şekerini de eleyerek unla karıştırın.
-
Ayrı bir kabın içerisinde tereyağı ve tahini karıştırıp unlu karışıma ekleyin.
-
En son yumurta akını ekleyin ve hamur homojen bir kıvam alıncaya kadar yoğurun.
-
Bu aşamada unun geri kalanını yavaş yavaş ekleyin ve hamurun kıvamına göre eklemeye devam edin. Bu aşamada hamur ele yapışan bir kıvamda olmalıdır. Ekledikçe kulak memesi kıvamına yaklaşın.
-
Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
-
Yaklaşık 10-12 dakika pişirin ve ızgara teli üzerinde soğutup servis edin. Afiyetler olsun.
En tatlı bağımlılığınız olacak: Tahin kremalı profiterol
Bugüne dek profiterol hep o klasik kremasıyla olur, üzerine de çikolata sos gelir diye düşünüyordunuz belki ama... Bugünden itibaren onu tahinsiz düşünemeyeceksiniz.
İçinden oluk oluk akan tahine karşı koymak imkansız:
Malzemeler
Profiterol hamuru için:
- 2 su bardağı
su
- 1,5 su bardağı
un
- 1/4 çay kaşığı
tuz
- 100 gram
tereyağı
- 4 adet
büyük boy yumurta
Kreması için:
- 3/4 su bardağı
krema
- 3/4 su bardağı
tahin
- 100 gram
sade tahin helvası
- 3 yemek kaşığı
pudra şekeri
Üzeri için:
- 1/2 su bardağı
ince çekilmiş ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı
toz şeker
Püf Noktası
Hazırladığınız pataşu hamurlarının büyüklüklerine göre adet sayısı değişiklik gösterebilir.Daha koyu kıvamlı bir krema hazırlamak isterseniz tahin yerine sadece tahin helvası kullanarak da krema hazırlayabilirsiniz.Kremayı soğuttuktan sonra da kullanabilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
-
Pataşu ya da şu hamuru olarak da bilinen profiterol hamurunu hazırlamak için; içme suyunu küçük bir sos tenceresine alın. Tuz ve tereyağı ekleyip karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın.
-
Tereyağ tamamen eridiğinde unu azar azar ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırmaya başlayın.
-
Katılaşan ve koyu bir kıvam alan profiterol hamurunu ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakın.
-
Soğuyan hamura yumurtaları tek tek ekleyip mikser yardımıyla karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Yumuşak bir kıvam elde edin.
-
Hazırladığınız hamuru krema sıkma poşetine doldurun. Silpat ya da yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak küçük toplar halinde sıkın.
-
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kapağını açmadan 30 dakika boyunca pişirin.
-
Tatlının kremasını hazırlamak için; küçük bir sos tenceresine aldığınız kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.
-
Isınan kremaya tahin ekleyip ocaktan alın, kesilmemesi için sürekli karıştırarak yedirin. Ardından sade tahin helvası ve pudra şekeri katın. Kıvam alıp helva kendini bırakana kadar karıştırma işlemini sürdürün.
-
Kabarıp kıvam alan, içi boş pataşu hamurlarını fırından çıkartın. Uç kısmına istediğiniz şekilde bir duy taktığınız krema sıkma poşetine hazırladığınız tahin kremasını doldurun.
-
Ters çevirip orta kısımlarına küçük bir delik açtığınız pataşu hamurlarını kremayla doldurun. İçi krema dolu hamurları servis tabaklarına düz bir şekilde yerleştirin.
-
Arzuya göre üzerlerine çok hafif krema sürüp ince çekilmiş ceviz içi ve toz şeker serptikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.
Pasta tadında: Tahin kremalı kek
Biz kendisine kek dedik ama bu bildiğiniz tüm pastalarla yarışacak kadar bol dolgulu, lezzetli ve şık. Kışın ortasında kendinize de sevdiklerinize de yapabileceğiniz en tatlı sürpriz olacak.
Tek bir çatalıyla mutluluğu garantileyecek:
Malzemeler
- 3 adet
yumurta
- 1 su bardağı
esmer şeker
- 1/2 su bardağı
süt
- 1/2 su bardağı
zeytinyağı
- 2,5 su bardağı
un
- 1 çay kaşığı
tarçın
- 1 adet
rendelenmiş limon kabuğu
- 1 paket
kabartma tozu
- 1 paket
vanilya
Kek kalıbını yağlamak için:
- 1 tatlı kaşığı
tereyağı
Kreması için:
- 3 su bardağı
süt
- 1 adet
yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı
un
- 2 yemek kaşığı
buğday nişastası
- 1/2 su bardağı
toz şeker
- 200 gram
tahin helvası
- 100 gram
labne peyniri
Süslemesi için:
- 50 gram
ceviz içi
Püf Noktası
Kremayı aralarda karıştırarak, kısık ateşte hazırlayın. Labne peynirini ocaktan aldığınız krema karışımına ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla karıştırmayı unutmayın.
Pişirme Önerisi
Arzuya göre kek harcına da ceviz içi katabilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
-
Keki hazırlamak için; yumurtaları karıştırma kabına alın. Esmer şekeri katıp, bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
-
Süt, zeytinyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün. Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını ilave edip, kıvam alana kadar mikser ile karıştırmaya devam edin.
-
Hazırladığınız kek harcını tereyağı ile yağladığınız kelepçeli kek kalıbına aktarın, spatula yardımıyla üzerini düzeltin. Kek kalıbını mutfak tezgahına vurup, kekin içinde oluşan hava kabarcıklarının gitmesini sağlayın.
-
Hazırladığınız keki önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirin.
-
Tahin kremasını hazırlamak için; süt, yumurta sarısı, un, buğday nişastası ve toz şekeri tencereye alın. Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın.
-
Sürekli olarak karıştırdığınız krema karışımını muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Tahin helvasını da ilave ettiğiniz krema karışımını kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.
-
Labne peynirini katıp, pürüzsüz bir hal alması için bir el blenderi yardımıyla karıştırın. Soğuması için tahin kremasını buzdolabına kaldırın.
-
Fırından çıkan keki dinlendikten sonra keskin bir bıçak ya da pasta dilimleyici bir aparat yardımıyla ortadan ikiye kesin.
-
Kek katının taban kısmını servis tabağına alın. Hazırladığınız tahin kremasının yarısı ile kekin üzerini kaplayın. Diğer kek katını üzerine kapattıktan sonra kalan krema ile üzerini sıvayın.
-
Bütün halde olan ceviz içleri ile süslediğiniz keki arzuya göre soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Hazırından güzel: Tahinli çörek
Özellikle şu sıralar pastanelerin önünden geçerken aklınıza düşen, belki kokusu burnunuza gelen o tahinli çörekleri evde yapmaya ne dersiniz? Evde, ellerinizle hazırlayınca, bugüne dek yediğiniz en güzel tahinli çöreğin bile tadını unutacak...
Onu her gün yapmak isteyeceksiniz:
Malzemeler
Hamuru için:
- 1,5 su bardağı
un
- 1 çay bardağı
ılık süt
- 1/4 çay bardağı
zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı
tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)
- 1/2 yemek kaşığı
kuru maya
- 1/2 yemek kaşığı
toz şeker
İçi için:
- 1,5 su bardağı
tahin
- 3/4 su bardağı
toz şeker
Üzeri için:
- 1 adet
yumurta sarısı
- 6 yemek kaşığı
susam
Püf Noktası
Hamurları oda ısısında dinlendirmeye ve hazırladığınız çörekleri yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizmeye özen gösterin.Kullandığınız unun yoğunluğuna göre hamura bir miktar daha un eklemeniz gerekebilir. Hamurları açtığınız esnada, mutfak tezgahını hafif bir şekilde unlamayı unutmayın.
Pişirme Önerisi
Arzuya göre tahin ve toz şekerli harcın içine ince çekilmiş ceviz içi katabilir, yumurta sarısı sürdüğünüz tahinli çöreklerin üzerine ceviz içi serpiştirebilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
-
Kuru mayayı, ılık süt ve toz şekerle karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.
-
Elenmiş unu karıştırma kabına alın ve orta kısmını parmak uçlarınızla açtıktan sonra kuru maya karışımını dökün. Oda sıcaklığında beklettiğiniz eritilmiş tereyağı ve zeytinyağını karıştırdıktan sonra hamura ekleyin.
-
Kenar kısımlarda kalan unu ortaya alarak hamuru yoğurmaya başlayın. Tüm malzemeler toparlandığında ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
-
Hazırladığınız hamuru temiz bir kaba alın ve üzerini nemli bir mutfak beziyle örttükten sonra oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirin.
-
Çöreklerin iç harcı için ayrı bir kapta tahin ve toz şekeri karıştırın.
-
Mayalanıp kabaran hamuru unlanmış mutfak tezgahı üzerine alın. Altı eşit parçaya ayırdığınız hamuru, yuvarladıktan sonra bir merdane yardımıyla tezgah üzerinde açın.
-
İç kısımlarına tahinli toz şeker karışımı sürdüğünüz hamurları, rulo şeklinde sarın.
-
Aynı işlemi tüm hamurlara uyguladıktan sonra oda sıcaklığında 30 dakika daha mayalandırın.
-
Mayalanan hamurları bir parça daha uzattıktan sonra bir ucundan alarak kendi etraflarında sardırın, hamurları diğer uç kısımlarını alt taraflarına bastırarak sabitleyin.
-
Hazırladığınız çörekleri yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün, bolca susam serpiştirin.
-
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirdiğiniz çörekleri, sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.
Nasıl da puf puf: Tahinli kek
Puf puf kabaran keklere karşı zaafımız oldukça yüksekti zaten ama... Tahinli kekle tanışınca ona olan sevgimiz aşka dönüştü desek yeri.
Yok böyle bir lezzet:
Malzemeler
- 3 adet
yumurta
- 3/4 su bardağı
toz şeker
- 3/4 su bardağı
su
- 1/4 su bardağı
ayçiçek yağı
- 1/2 su bardağı
tahin
- 2,5 su bardağı
un
- 1 paket
kabartma tozu
Kek kalıbını yağlamak için:
- 1 tatlı kaşığı
tereyağı
Servisi için:
- 2 yemek kaşığı
pudra şekeri
Püf Noktası
Toz şeker ve yumurtanın çırpılarak kabartıldığı tariflerde diğer malzemeleri hafif hafif karışıma ekleyerek o puf puf dokuyu yakalayabilirsiniz.
Pişirme Önerisi
Arzuya göre kek harcına iri çekilmiş ceviz içi katabilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
-
Yumurtaları karıştırma kabına alıp toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
-
Sırasıyla; su, ayçiçek yağı ve tahini ekleyip mikser yardımıyla karıştırma işlemini sürdürün.
-
Elenmiş un ve kabartma tozunu ayrı bir kapta harmanladıktan sonra kek harcına azar azar ekleyin.
-
Kek harcına son halini vermek için mikser ya da bir spatula yardımıyla karıştırın.
-
Hazırladığınız kek harcını tereyağıyla yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
-
Fırından çıkan sıcak keki, oda ısısında dinlendirdikten sonra ters çevirerek kalıbından çıkartın. Üzerine pudra şekeri eleyip dilimledikten sonra servis edin.
Servis Önerisi
Kek kalıbından servis tabağına aldığınız ılık kekin üzerine 1/2 su bardağı tahini, 1/4 su bardağı krema ve 2 yemek kaşığı pudra şekeriyle çırptıktan sonra sürebilirsiniz.