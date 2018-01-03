Kışın sultanı tahinle tatlı atıştırmalıklar

Kış demek sizin için de tahin-pekmez demekse çoğunlukla, çok doğru yere geldiniz, hoş geldiniz. Bu kez tahini biricik arkadaşı pekmezden ayıracağız ayırmasına ama, onu öyle lezzetlerle bir araya getireceğiniz ki pekmez bile kıskanacak bu durumu, öyle diyelim. İçine dahil olduğu her tarifin lezzetini katlayan tahinle yapılan bu birbirinden nefis tatlı tariflerini görünce zaten siz de bize hak verecek, kış bitmeden hepsini bir bir denemek için şimdiden programınızı hazırlayacaksınız, eminiz.

E haydi o zaman bu şahane tarifleri bir köşeye not edin, daha çok lazım olacaklar!

Evden hiç eksik edilmemesi gerekenlerden: Tahinli çatlak kurabiye

Kıyır kıyır dokusu yetmezmiş gibi bir de içindeki tahinle aklımızı başımızdan almaya yemin etmişçesine lezzetli bir kurabiye bu. Evde hep olsun isteyeceklerinizden, her misafirinize ilk önce ikram edeceklerinizden...

Bıraksanız bu lezzete şiir bile yazarız:

Malzemeler

1 su bardağı tahin

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri

2-3 su bardağı un (kıvama göre miktar artırılabilir)

(kıvama göre miktar artırılabilir) 1 paket vanilin

1/2 paket kabartma tozu

Püf Noktası

Pudra şekeri kullanmak kurabiyenizin daha pürüzsüz dokulu olmasını sağlar. Erimiş tereyağının oda sıcaklığında olması hamurun ve kurabiyenin hamuru için önemlidir.

Pişirme Önerisi

Dilerseniz üzerine toz şeker seperek pişirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Fırını 165 dereceye ayarlayın. Tahin ve erimiş tereyağını geniş bir kabın içinde karıştırın. Pudra şekerini, kabartma tozu ve vanilini tahinli karışıma ekleyin. Karışımın içine unu azar azar eleyerek ilave edin. Hamur yavaş yavaş kulak memesi kıvamına gelinceye kadar un eklemeye devam edin ve yoğurun. Yoğurduğunuz kurabiye hamurunu buzdolabında 20-25 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Fazla renk aldırmadan pembeleşinceye kadar pişirin ve soğuması için telde dinlendirin. İşte hazır. Afiyetler olsun!

Mükemmel uyum: Kakaolu tahinli kurabiye

Tahini pekmezden ayırdık ama onu yalnız bırakmaya gönlünüz razı gelmediyse kakaoyla bir araya getirmeyi deneyin deriz. Birbirlerine öyle çok yakışıyorlar ki...

Bu kurabiye yeni favoriniz olacak, eminiz:

Malzemeler

1/2 su bardağı tahin

2 su bardağı pudra şekeri

1,5 yemek kaşığı kakao

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un (kıvama göre artırılabilir veya azaltılabilir)

(kıvama göre artırılabilir veya azaltılabilir) 1 adet yumurta akı

2 yemek kaşığı pudra şekeri (piştikten sonra üzerine serpmek için)

Nasıl Yapılır?

Fırını 170 dereceye ayarlayın. 1 su bardağı unu bir kaba eleyin. Kakao, kabartma tozu ve pudra şekerini de eleyerek unla karıştırın. Ayrı bir kabın içerisinde tereyağı ve tahini karıştırıp unlu karışıma ekleyin. En son yumurta akını ekleyin ve hamur homojen bir kıvam alıncaya kadar yoğurun. Bu aşamada unun geri kalanını yavaş yavaş ekleyin ve hamurun kıvamına göre eklemeye devam edin. Bu aşamada hamur ele yapışan bir kıvamda olmalıdır. Ekledikçe kulak memesi kıvamına yaklaşın. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Yaklaşık 10-12 dakika pişirin ve ızgara teli üzerinde soğutup servis edin. Afiyetler olsun.

En tatlı bağımlılığınız olacak: Tahin kremalı profiterol

Bugüne dek profiterol hep o klasik kremasıyla olur, üzerine de çikolata sos gelir diye düşünüyordunuz belki ama... Bugünden itibaren onu tahinsiz düşünemeyeceksiniz.

İçinden oluk oluk akan tahine karşı koymak imkansız:

Malzemeler

Profiterol hamuru için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1/4 çay kaşığı tuz

100 gram tereyağı

4 adet büyük boy yumurta

Kreması için:

3/4 su bardağı krema

3/4 su bardağı tahin

100 gram sade tahin helvası

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için:

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı toz şeker

Püf Noktası

Hazırladığınız pataşu hamurlarının büyüklüklerine göre adet sayısı değişiklik gösterebilir.Daha koyu kıvamlı bir krema hazırlamak isterseniz tahin yerine sadece tahin helvası kullanarak da krema hazırlayabilirsiniz.Kremayı soğuttuktan sonra da kullanabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Pataşu ya da şu hamuru olarak da bilinen profiterol hamurunu hazırlamak için; içme suyunu küçük bir sos tenceresine alın. Tuz ve tereyağı ekleyip karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın. Tereyağ tamamen eridiğinde unu azar azar ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırmaya başlayın. Katılaşan ve koyu bir kıvam alan profiterol hamurunu ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakın. Soğuyan hamura yumurtaları tek tek ekleyip mikser yardımıyla karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Yumuşak bir kıvam elde edin. Hazırladığınız hamuru krema sıkma poşetine doldurun. Silpat ya da yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak küçük toplar halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kapağını açmadan 30 dakika boyunca pişirin. Tatlının kremasını hazırlamak için; küçük bir sos tenceresine aldığınız kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isınan kremaya tahin ekleyip ocaktan alın, kesilmemesi için sürekli karıştırarak yedirin. Ardından sade tahin helvası ve pudra şekeri katın. Kıvam alıp helva kendini bırakana kadar karıştırma işlemini sürdürün. Kabarıp kıvam alan, içi boş pataşu hamurlarını fırından çıkartın. Uç kısmına istediğiniz şekilde bir duy taktığınız krema sıkma poşetine hazırladığınız tahin kremasını doldurun. Ters çevirip orta kısımlarına küçük bir delik açtığınız pataşu hamurlarını kremayla doldurun. İçi krema dolu hamurları servis tabaklarına düz bir şekilde yerleştirin. Arzuya göre üzerlerine çok hafif krema sürüp ince çekilmiş ceviz içi ve toz şeker serptikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

Pasta tadında: Tahin kremalı kek

Biz kendisine kek dedik ama bu bildiğiniz tüm pastalarla yarışacak kadar bol dolgulu, lezzetli ve şık. Kışın ortasında kendinize de sevdiklerinize de yapabileceğiniz en tatlı sürpriz olacak.

Tek bir çatalıyla mutluluğu garantileyecek:

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tarçın

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kek kalıbını yağlamak için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Kreması için:

3 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1/2 su bardağı toz şeker

200 gram tahin helvası

100 gram labne peyniri

Süslemesi için:

50 gram ceviz içi

Püf Noktası

Kremayı aralarda karıştırarak, kısık ateşte hazırlayın. Labne peynirini ocaktan aldığınız krema karışımına ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla karıştırmayı unutmayın.

Pişirme Önerisi

Arzuya göre kek harcına da ceviz içi katabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Keki hazırlamak için; yumurtaları karıştırma kabına alın. Esmer şekeri katıp, bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Süt, zeytinyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün. Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını ilave edip, kıvam alana kadar mikser ile karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız kek harcını tereyağı ile yağladığınız kelepçeli kek kalıbına aktarın, spatula yardımıyla üzerini düzeltin. Kek kalıbını mutfak tezgahına vurup, kekin içinde oluşan hava kabarcıklarının gitmesini sağlayın. Hazırladığınız keki önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Tahin kremasını hazırlamak için; süt, yumurta sarısı, un, buğday nişastası ve toz şekeri tencereye alın. Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Sürekli olarak karıştırdığınız krema karışımını muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Tahin helvasını da ilave ettiğiniz krema karışımını kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Labne peynirini katıp, pürüzsüz bir hal alması için bir el blenderi yardımıyla karıştırın. Soğuması için tahin kremasını buzdolabına kaldırın. Fırından çıkan keki dinlendikten sonra keskin bir bıçak ya da pasta dilimleyici bir aparat yardımıyla ortadan ikiye kesin. Kek katının taban kısmını servis tabağına alın. Hazırladığınız tahin kremasının yarısı ile kekin üzerini kaplayın. Diğer kek katını üzerine kapattıktan sonra kalan krema ile üzerini sıvayın. Bütün halde olan ceviz içleri ile süslediğiniz keki arzuya göre soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Hazırından güzel: Tahinli çörek

Özellikle şu sıralar pastanelerin önünden geçerken aklınıza düşen, belki kokusu burnunuza gelen o tahinli çörekleri evde yapmaya ne dersiniz? Evde, ellerinizle hazırlayınca, bugüne dek yediğiniz en güzel tahinli çöreğin bile tadını unutacak...

Onu her gün yapmak isteyeceksiniz:

Malzemeler

Hamuru için:

1,5 su bardağı un

1 çay bardağı ılık süt

1/4 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

1/2 yemek kaşığı kuru maya

1/2 yemek kaşığı toz şeker

İçi için:

1,5 su bardağı tahin

3/4 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

6 yemek kaşığı susam

Püf Noktası

Hamurları oda ısısında dinlendirmeye ve hazırladığınız çörekleri yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizmeye özen gösterin.Kullandığınız unun yoğunluğuna göre hamura bir miktar daha un eklemeniz gerekebilir. Hamurları açtığınız esnada, mutfak tezgahını hafif bir şekilde unlamayı unutmayın.

Pişirme Önerisi

Arzuya göre tahin ve toz şekerli harcın içine ince çekilmiş ceviz içi katabilir, yumurta sarısı sürdüğünüz tahinli çöreklerin üzerine ceviz içi serpiştirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Kuru mayayı, ılık süt ve toz şekerle karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin. Elenmiş unu karıştırma kabına alın ve orta kısmını parmak uçlarınızla açtıktan sonra kuru maya karışımını dökün. Oda sıcaklığında beklettiğiniz eritilmiş tereyağı ve zeytinyağını karıştırdıktan sonra hamura ekleyin. Kenar kısımlarda kalan unu ortaya alarak hamuru yoğurmaya başlayın. Tüm malzemeler toparlandığında ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Hazırladığınız hamuru temiz bir kaba alın ve üzerini nemli bir mutfak beziyle örttükten sonra oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirin. Çöreklerin iç harcı için ayrı bir kapta tahin ve toz şekeri karıştırın. Mayalanıp kabaran hamuru unlanmış mutfak tezgahı üzerine alın. Altı eşit parçaya ayırdığınız hamuru, yuvarladıktan sonra bir merdane yardımıyla tezgah üzerinde açın. İç kısımlarına tahinli toz şeker karışımı sürdüğünüz hamurları, rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi tüm hamurlara uyguladıktan sonra oda sıcaklığında 30 dakika daha mayalandırın. Mayalanan hamurları bir parça daha uzattıktan sonra bir ucundan alarak kendi etraflarında sardırın, hamurları diğer uç kısımlarını alt taraflarına bastırarak sabitleyin. Hazırladığınız çörekleri yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün, bolca susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirdiğiniz çörekleri, sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Nasıl da puf puf: Tahinli kek

Puf puf kabaran keklere karşı zaafımız oldukça yüksekti zaten ama... Tahinli kekle tanışınca ona olan sevgimiz aşka dönüştü desek yeri.

Yok böyle bir lezzet:

Malzemeler

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı su

1/4 su bardağı ayçiçek yağı

1/2 su bardağı tahin

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Servisi için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Püf Noktası

Toz şeker ve yumurtanın çırpılarak kabartıldığı tariflerde diğer malzemeleri hafif hafif karışıma ekleyerek o puf puf dokuyu yakalayabilirsiniz.

Pişirme Önerisi

Arzuya göre kek harcına iri çekilmiş ceviz içi katabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Yumurtaları karıştırma kabına alıp toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Sırasıyla; su, ayçiçek yağı ve tahini ekleyip mikser yardımıyla karıştırma işlemini sürdürün. Elenmiş un ve kabartma tozunu ayrı bir kapta harmanladıktan sonra kek harcına azar azar ekleyin. Kek harcına son halini vermek için mikser ya da bir spatula yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız kek harcını tereyağıyla yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak keki, oda ısısında dinlendirdikten sonra ters çevirerek kalıbından çıkartın. Üzerine pudra şekeri eleyip dilimledikten sonra servis edin.

Servis Önerisi

Kek kalıbından servis tabağına aldığınız ılık kekin üzerine 1/2 su bardağı tahini, 1/4 su bardağı krema ve 2 yemek kaşığı pudra şekeriyle çırptıktan sonra sürebilirsiniz.