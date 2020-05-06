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Kısa sürede tatlı krizine son verecek tarif

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Mikrodalgada hızlıca yapılan fincan kek, lezzetli oluşu ve çabuk yapılışıyla özellikle tatlı krizlerinde pratik bir kurtarıcı olabiliyor.

Kısa sürede tatlı krizine son verecek tarif

 

Fincan kek tarifi basit malzemelerden oluşuyor. Fincan kek yapmak için derin bir kap içerisine 2 yumurta ile 5 buçuk yemek kaşığı toz şeker koyulur ve mikser yardımı ile köpürene kadar çırpılır. Üzerine 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı su ve vanilya ilave edilip karıştırılır. Elde edilen karışıma son olarak 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 5 yemek kaşığı un elenerek ilave edilir ve mikser yardımı ile biraz daha çırpılır.

FİNCAN KEK NASIL YAPILIR?

Un, şeker, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kaseye alın. Üzerine süt, yumurta, tereyağını ekleyerek çırpın.
Pürüzsüz bir karışım haline gelince içine damla çikolatayı ekleyip karıştırın. Kek karışımını bardaklara paylaştırın ve bardakları mikrodalga fırına yerleştirin. Mikrodalga moduna getirin. En yüksek watt ı seçerek (1100 w) süreyi 1 dakikaya ayarlayın. Pişen kekleri fırından alın isteğe göre krem şanti ve çilekle süsleyerek servis yapın.

FİNCAN KEK MALZEMELERİ

1 adet büyük boy yumurta (L)
Yarım su bardağından biraz az un (45 gr )
3 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz (minik bir tutam)
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
10 yemek kaşığı süt
3 yemek kaşığı damla çikolata

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