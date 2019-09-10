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Kakaonun hikayesi

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Kakao ağaçları sadece tropikal bölgede yetişiyor. Dünya kakao ihtiyacının yüzde 75 Afrika ülkelerinden karşılanırken, geri kalan kısmının büyük çoğunluğu Latin Amerika ve Karayipler’den elde ediliyor.

Kakaonun hikayesi
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Dünyada yetişen 3 tür ana kakao ağacı var: Criollo, Forastero, ve Trinitario.

 Bu ağaçların her birinin kendi lezzet özellikleri bulunuyor.

Lezzetli kakao çekirdeğinin en büyük üreticisi yıllık 70 bin ton ile Ekvator.

Lezzet söz konusu olduğunda; Afrika en kaliteli kakao çekirdeklerinin üretildiği yer olarak biliniyor.

Türlerin tümü­nün kökeni Amazon ve Orinoco hav­zası.

Ama, Avrupalılar Amerika' yı keşfetmeden önce bunlar Meksika'da yetiştiriliyor ve üstün nitelikli olan­lar seçilip üretiliyordu.

İlk kakao ağacı bir Avrupalı tarafından 1519 yılında görüldü, çok hoş olan tadı nedeniyle Linnaeus 1737'de bu bitkiyi Theobro­ma (Tanrıların besini) cinsi olarak ad­landırdı.

1820'de Van Houten kakao yağının çıkarılmasını sağladı.

Kakaodan elde edilen çikolatanın iktisadi önemi, kakao ağacının yetişme alanlarının genişletilmesini sağladı.

Kakaodan çikolatanın yanı sıra, liör, sabun, krema gibi ürünler de elde ediliyor.

Olgunlaşan kakao meyveleri elle top­lanır; toplama işlemi, özellikle nemli mevsimden kurak mevsime ve kurak mevsimden nemli mevsime geçerken yılda iki kez yapılabilir. Meyvelerden hemen çıkarılan taneler mayalanma işlemi için biriktirilir.

Bu işlem, tane­lerin temizlenmesini ve peklik verici madde miktarının azalmasını sağlar.

Taze tanenin kırmızı olan rengi kahverengiye dönüşür. Bir­çok aşamadan geçirmek gereklidir. 3-8 gün süren mayalanmadan sonra taneler kurutulur ve böylece piyasa­ya sürülebilir hale gelir.

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