Kahvaltı Keyfinizi Bir Üst Seviyeye Taşıyacak Besleyici ve Az Kalorili Kahvaltı Tarifleri

Biliyorsunuz ki kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri. İşte kahvaltı keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak az kalorili kahvaltı tarifleri!

Ne kadar yoğun bir programınız olursa olsun kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri. Durum böyle olunca yaptığınız kahvaltıların besleyici olması da düşündüğünüzden çok daha fazla önem taşıyor. Peki her besleyici kahvaltı bol kalorili olmak zorunda mı, az kalorili ve besleyici bir kahvaltı mümkün mü ya da en pratik az kalorili kahvaltılar hangileri? Tüm bu soruların cevabı için birbirinden güzel tarifleri derledik. İşte herkesin mutlaka denemesi gereken birbirinden pratik az kalorili kahvaltı tarifleri!

1. Kakuleli ve şeftalili yulaf



Küçük bir sos tavasının içerisine yarım çay kaşığı kakule, 75 gram kinoa, 25 gram yulaf, 250 ml su ve 100 ml badem sütü ekleyin. Güzelce pişirdiğiniz bu karışımı 15 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. 150 ml daha badem sütü eklediğiniz yulaf ezmesini güzelce karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı 2 kavanoza bölün ve üzerlerini birer tatlı kaşığı bal ve şeftali dilimleriyle süsleyin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

2. Muzlu pancake



Geniş bir kasenin içerisinde 1 adet muzu ezin. Üzerine 2 adet yumurta, bir çimdik kabartma tozu ve birkaç damla vanilya özü ekleyin, güzelce karıştırın. Tavayı güzelce ısıtın, bir miktar tereyağıyla hafifçe yağlayın. Yağın fazlasını peçete yardımıyla almayı unutmayın. Ardından pancake hamurundan birkaç kaşığı dikkatli bir şekilde tavaya aktarın. Pancakelerin yüzeyinde baloncuklar görmeye başladığınızda çevirin. Güzelce pişirdiğiniz pancakeleri ceviz ve taze meyvelerle servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

3. Bol sebzeli yumurta

Fırını 180 dereceye ayarlayın. 4 adet ızgaralık mantarı güzelce silin, 8 adet cherry domatesi ortadan ikiye kesin ve 1 diş sarımsağı güzelce kıyın. Tüm bu malzemeleri fırına dayanıklı bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla harmanlayın ve 10 dakikalığına fırınlayın. Bu sırada 200 gram ıspanağı bol suda yıkayın ve sıcak suyun içerisinde 20-30 saniye kadar bekletin. Suyunu süzdüğünüz ıspanakları da diğer sebzelerle birleştirin, üzerlerine 4 adet yumurta kırın ve 8-10 dakika daha fırınlayın. Afiyet olsun!

4. Peynirli ve yumurtalı patates



Az kalorili kahvaltı tariflerine yeni bir bakış için peynirli ve yumurtalı patates! 1 tatlı kaşığı tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavada eritin ve sürekli karıştırarak 1 adet yumurtayı güzelce pişirin. Yumurtayı karabiber ve tuzla tatlandırmayı unutmayın. 1 adet orta boy patatesi yumuşayana kadar fırınlayın. Patates iyice yumuşadığında fırından alın ve ortasından bir kesik açarak 1 yemek kaşığı rendelenmiş cheddar ekleyin, güzelce karıştırın. Cheddar ve patates iyice karıştırığında yumurtayı da ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

5. Chia tohumlu ve yer fıstığı ezmeli dilimler



1 dilim tam buğday ekmeğini güzelce kızartın ve üzerine 1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi sürün. 1 adet muzu ince dilimler halinde kesin ve ekmek diliminin üzerine yerleştirin. 1 çimdik tarçın ve 1 çay kaşığı chia tohumuyla lezzetlendirmeyi unutmayın, afiyet olsun!

6. Pesto soslu ve parmesanlı yumurta



1 tatlı kaşığı tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavada eritin ve 2 yumurtayı sarısı bozulmayacak şekilde iyice pişirin. Bir tabağa aldığınız yumurtaların üzerine 1 çay kaşığı pesto sos ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan gezdirin. Dilerseniz yumurtaları aldıktan sonra aynı tavada kırmızı biber soteleyebilir, yumurtalarınıza ekleyerek kahvaltı keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz!

7. Meyveli yoğurt



Derin bir kasenin içerisinde 1/3 su bardağı ahududuyu 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubuyla karıştırarak güzelce ezin. Ayrı bir kasenin içerisine 1 su bardağı süzme yoğurt ekleyin ve üzerine hazırladığınız sosu ilave edin. 1/4 su bardağı yaban mersini ve 1 yemek kaşığı file bademle süslediğiniz meyveli yoğurdunuzu afiyetle tüketin!

8. Fıstıklı ve narlı yulaf



Yarım su bardağı yulafı suyla birlikte pişirin. Ardından 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ve 1 yemek kaşığı Antep fıstığı içiyle karıştırın. Hazırladığınız yulafı bir çimdik tarçınla tatlandırmayı unutmayın, afiyet olsun!

9. Tropikal smoothie



Az kalorili kahvaltı tarifleri yetmez, bir de en sağlıksı olsun diyenlere smoothie! Bir blender’ın içerisine 1 su bardağı doğranmış ananas, 1 su bardağı ayıklanmış kara lahana, 1/2 su bardağı yeşil üzüm, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, minik bir parça zencefil ve 2 yemek kaşığı yulaf ekleyin. Homojen bir karışım elde edene dek karıştırın. Hazırladığınız karışımı 2 bardağa paylaştırın ve afiyetle tüketin!

10. Kırmızı meyveli smoothie



Bir blender’ın içerisine 1 adet muz, 1 su bardağı çilek, 1 su bardağı böğürtlen, 1 su bardağı ahududu, 1 su bardağı badem sütü ve 1/2 su bardağı süzme yoğurt ekleyin. Homojen bir karışım elde edene dek karıştırın. Hazırladığınız karışımı 2 bardağa paylaştırın ve afiyetle tüketin!

11. Jambonlu ve peynirli yumurta



Az kalorili kahvaltı denildiğinde favorilerimizden olan jambonlu yumurta! Fırını 200 dereceye ayarlayın ve 12 ‘li muffin kabını hafifçe yağlayın. Her bir gözün içerisine bir dilim jambon yerleştirin ve üzerlerine birer tutam cheddar serpin. Her birinin içerisine birer yumurta kırın ve tuz-karabiberle çeşnilendirin. 12-15 dakika kadar fırınladığınız yumurtaları yeşil soğan ilavesiyle servis edin, afiyet olsun!

12. Avokado yatağında yumurta



Fırını 200 dereceye ayarlayın, 2 adet avokadoyu ortadan bölün ve çekirdeklerini çıkartın. Böldüğünüz avokadoların içerisinden bir yemek kaşığı kadarını çıkarın ve sandviçlerde, salatalarda ya da farklı tariflerde kullanmak üzere kenara ayırın. Avokadoları yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin, yumurtaları sırayla bir kasenin içerisine kırın ve sarılarını alarak avokadoların içine yerleştirin. Dilediğiniz kadar yumurta beyazını da avokadoların içerisine ekledikten sonra tuz-karabiberle çeşnilendirin ve 20-25 dakika kadar fırınlayın. Bu esnada 1 tatlı kaşığı sıvıyağı küçük bir tavada kızdırın. 3 dilim jambonu güzelce kızartın ve fırından çıkardığınız avokadoların üzerine serpin. Afiyet olsun!

13. Paleo pancake

Geniş bir kasenin içerisine 4 adet yumurta beyazı, 2 adet ezilmiş muz, 1 su bardağı badem unu, 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi unu, 1 çay kaşığı kabartma tozu, bir çimdik tarçın ve bir çimdik tuz ekleyin; iyice karıştırın. Ayrı bir kasenin içerisinde 4 adet yumurta beyazını güzelce çırpın ve puf puf bir kıvam elde edin. Yumurta beyazlarını yavaşça diğer karışıma ekleyin, tahta bir spatula yardımıyla karıştırın. Tavayı güzelce ısıtın, bir miktar tereyağıyla hafifçe yağlayın. Yağın fazlasını peçete yardımıyla almayı unutmayın. Ardından pancake hamurundan birkaç kaşığı dikkatli bir şekilde tavaya aktarın. Pancakelerin yüzeyinde baloncuklar görmeye başladığınızda çevirin. Güzelce pişirdiğiniz pancakeleri ceviz, bal ve taze meyvelerle servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

14. Jambonlu ve peynirli yumurta ruloları

Geniş bir kasenin içerisinde 4 adet yumurta, 1/4 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı frenk soğanını karıştırın. Dilediğiniz kadar tuz-karabiber eklemeyi unutmayın. Geniş bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı tereyağını kızdırın, hazırladığınız yumurta karışımının yarısını tavaya dökün ve tavanın her yerine yayarak ince bir tabaka halinde pişirin. Yumurta pişerken içerisine yarım su bardağı cheddar, 2 dilim jambon ekleyin ve yumurtayı rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız ruloyu bir tabağa aktarın ve kalan karışımı tavaya aktararak aynı şekilde pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

15. Yumurta beyazından keçi peynirli frittata



Fırını 200 dereceye ayarlayın. Bu sırada 2 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavanın içerisinde kızdırın. 1 adet doğranmış kırmızı biber, 1 adet doğranmış yeşil biber ve incecik kıyılmış çeyrek soğanı güzelce soteleyin. Dilediğiniz kadar tuz ve karabiber ekleyerek sebzeleri çeşnilendirmeyi unutmayın. 8 adet yumurta beyazını tavaya aktarın ve 3 dakika boyunca pişirin. Tüm karışımın üzerine 2 su bardağı yıkanmış ıspanak ve 1/2 su bardağı keçi peyniri serpiştirin, 8-10 dakika boyunca fırınlayın. Afiyet olsun!

16. Avokadolu ve yumurtalı ekmek dilimleri



2 adet yumurtayı dilediğiniz kıvamda olacak şekilde haşlayın. Bu esnada 2 dilim tam buğday ekmeğini güzelce kızartın. 1 adet olgun avokadoyu dilimleyin, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve dilediğiniz kadar tuz-karabiber ilavesiyle çeşnilendirin. Lezzetlendirdiğiniz avokadoları ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirin ve yumurta dilimleriyle süsleyin. Pul biber, karabiber ve tuz ilavesinin ardından sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!