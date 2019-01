İtalyan Mutfağından Kolay ve Leziz Yemek Tarifleri

İşte amatör bir aşçının bile kolaylıkla pişirip afiyetle tadını çıkarabileceği İtalyan harikası yemekler ve tarifleri. .

1. Caponata



Caponata’yı ratatouille’un İtalyan versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bir yığın sebze, domates, soğan ve en önemlisi de patlıcanın birlikte pişirilmesi ve marine edilmek üzere bırakılması ile yapılıyor. Sonucu ise sizin tercihinize kalmış yine lezzetli bir ekmek ile tüketebileceğiniz ya da tek başına yenmesi de mümkün bir Sicilya harikası! Toplu yemekler için hızlı hazırlanabilecek ve lezzetli bir meze arıyorsanız bu eşsiz Akdeniz lezzeti damak zevkinize kesinlikle hitap edecektir. Sicilya’ya gittiğinizde bile birçok farklı tarifi bulunan Caponata için size optimal bir tarif sunuyoruz.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

1 adet küp şeklinde kesilmiş büyük patlıcan

Deniz tuzu

Ayrı ayrı olacak şekilde 1/4 kase + 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet büyük dilimlenmiş sarı soğan

1/2 kase kıyılmış kereviz

1 kase küp şeklinde kesilmiş domates

Yarım kase yeşil zeytin, boydan ikiye bölünmüş şekilde

3 yemek kaşığı tuzlanmış ve durulanmış gebre otu (kapari)

Çeyrek kase kırmızı şarap sirkesi

2 yemek kaşığı şeker

Ekstra tat ekleyecek taze karabiber ve kaya tuzu

Taze doğranmış fesleğen

Yapılışı:

1- Küp şeklinde dilimlediğiniz patlıcanı bir süzgece koyup bir miktar tuz ekleyin. Patlıcanı süzgecin içinde yaklaşık bir saat tutun. Patlıcanı durulamayın. Fırınınızı 200 santigrat derece olacak şekilde önceden ısıtın.

2- Patlıcanı bir pişirme kağıdı üzerine serin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte 25-30 dakika ya da rengi kahverengiye çalıncaya ve boyutu biraz küçülünceye kadar pişirin.

3- Bu sırada büyük bir tavada doğradığınız soğanları 1/4 kase zeytinyağı ile nazikçe 5 dakika boyunca soteleyin. Ardından sotenin üstüne kerevizi ve 2 yemek kaşığı suyu ekleyin ve 3 dakika daha tavada birlikte sotelemeye devam edin.

4- Domatesi ekleyin ve kadar 5 dakika pişirin. Zeytinleri, gebre otunu, kırmızı şarap sirkesini ve şekeri ekleyip 10 dakika daha pişirin. Fırınlanmış patlıcanı ekleyin, karıştırıp bir 5 dakika daha pişirin.

5- Hazırladığınız karışımı yaklaşık bir saat boyunca salamurada bırakın. Ne kadar bırakırsanız o kadar iyi. Mutfak tezgahına ya da biraz soğuduktan sonra buzdolabına yerleştirebilirsiniz.

6- Servis yapmadan evvel, isteğinize bağlı, bir miktar tuz, bir miktar taze karabiber ve bir miktar zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

7- Sunumu oda sıcaklığında ya da hafif ısıtılmış şekilde yanında taze doğranmış fesleğen ve leziz bir ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

2. Arancini

Yapması kolay olsa da lezzetli Arancini topçuklarını hazırlamak biraz zaman alıyor. Öncesinde bir hazırlaması en az 30 dakika alan bir Risotto pişirmeniz ve soğumasını beklemeniz gerekiyor. Soğuduktan sonra ise Arancini yapacak şekilde bölmeniz ve dışındaki çıtır çıtır ve lezzetli kısmı oluşturacak ekmeğe bulayıp kızartmanız yetiyor. Dışı çıtır çıtır, içi krema kıvamında ve partiler için harika bir seçim.

Not: Risotto yapacağınız pirinçleri bir gece önceden pişirin ve gece buzdolabında bırakın. Pirinç ne kadar soğuk olursa Arancini’nizi oluşturacak topların şeklini yapmak da o kadar kolay olacak.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

2 adet yumurta

2 su bardağı haşlanmış pirinç

1 yemek kaşığı zeytin yağı

2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 su bardağı un

1 litre tavuk suyu

1 adet mozarella peyniri

Çok ince doğranmış yarım soğan

Yapılışı:

1- Tereyağının yarısı ile zeytinyağını kalın tabanlı bir tencerede ısıtın, soğan, kekik ve defne yaprağı terletin. Bu sırada ayrı bir tencerede sebze veya tavuk suyunu ısıtıp, sıcak olarak muhafaza edin.

2- Soğanlar transparan olup, yumuşayınca pirinci ekleyin ve iyice karışmasını sağlayın. Ancak unutmayın pirinci kırmadan doğru bir şekilde kavurmak gerekiyor. Sıcak sebze suyunu birer kepçe ekleyerek Risotto’yu pişirin.

3- Pirinç tamamen piştikten sonra, beklemiş Risotto kıvamında, parmesan ve tereyağını ekleyip, bağlayın.

4- Tuz ve karabiberini kontrol edin. Pişen Risotto’yu düz bir tepsiye yayarak soğutun.

5- Soğuduktan sonra cevizden biraz daha büyük yuvarlaklar yaparak orta kısmından bastırın ve önceden hazırlanmış küp mozzerellayı ortasına koyun.

6- Tamamen yuvarlayarak top haline getirin. Hazırladığınız topları 15-20 dakika buzdolabınızın derin dondurucusunda bekletin böylece paneleme işlemini daha kolay yapabilirsiniz.

7- Arancini’leri sırasıyla un, yumurta ve panko karışımında paneleyin ve derin yağda kızartın. Dilerseniz pane harcına rende parmesan da ekleyebilirsiniz.

3. Spaghetti Carbonara



Spaghetti Carbonara, sıcak makarnaya krema kıvamında bir sos yaratmak için çiğ yumurta eklenmesi ile ortaya çıkıyor. Makarnanın sıcaklığı üzerine kırılan yumurtaları pişiriyor. Üzerine ekleyeceğiniz dana jamponları ve parmesan peyniri hazırladığınız harika spagettiyi oldukça iştah açıcı bir görüntüye sokuyor. Lezzetli olmak için dışarıdan basit görülebilir fakat Spaghetti Carbonara’nın klasik bir yemek olmasının da bir sebebi olmalı.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

450 gram spagetti

2 yemek kaşığı zeytinyağı

110 gram dana jambon

4 diş sarımsak

2 yumurta

1 su bardağı parmesan

1 avuç maydanoz

Tuz

Yapılışı:

1- Makarnayı tuzlu suda dişe gelir kıvama gelene dek haşlayın.

2- 2 yumurta sarısını büyük bir çukur kapta benmari usulü ısıtarak, hızlıca çırparak, homojen bir görünüm elde edene kadar(1-1.5 dakika kadar) pastorize edin. Bu işlem sayesinde yumurta sarıları çiğ kalmayacak.

3- Çukur kabı benmariden indirip diğer malzemeleri ekleyin ve malzemeleri iyice birbirine karıştırın.

4- Haşlanan makarnayı süzün, suyundan 1/2 kepçe kadarını yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyin. Suyu eklerken bir yandan da karışımı karıştırmayı ihmal etmeyin.

5- Süzülen makarnanızı, kasenin içindeki sosla birleştirip, makarnaları kırmadan sosun makarnanın her yerine ulaşmasını sağlayın.

4. Saltimbocca



Saltimbocca, Saltimbocca alla Romana da denilen, adaçayı, dana kontrafile ve Prosciutto ile bir tavada pişirilip salamuraya bırakıldıktan sonra servis edilen bir yemek. Bizim size vereceğimiz tarifte tavuk göğsü kullanılıyor ve yapılışı çok daha kolay. Limon suyu ve tavuk suyu kullanarak basitçe hazırlayabileceğiniz bir sos ile akşam öğününüze renk katacak bir yemek Saltimbocca. Bu yemeğin yanına ıspanak sote, yağda çevrilmiş yeşil fasulye veya fırında tereyağlı domates de enfes gider diyebiliriz.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

8 adet küçük dana pirzola

8 küçük dilim piliç salam

8 adet ada çayı yaprağı

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı ısıtılmış et suyu

Tuz

Çekilmiş tane karabiber

Yapılışı:

1- Tavuk etlerini iyice inceltene kadar dövün. Piliç salamlarını her et diliminin üzerine koyup üzerine bir ada çayı yaprağı ekleyin

2- Tuzunu ve karabiberini de ekledikten sonra dilimleri iç malzemesinin etrafına sarıp rulo yapın. Ruloların açılmaması için üzerine bir kürdan saplayın.

3- Bir tavada tereyağın yarısını kızdırın. Yağ kızdıktan sonra ruloları içine atıp etler kıvamını bulana kadar yaklaşık 7-10 dakika her iki yüzlerini de pişirin.

4- Kalan tereyağını ve tavuk suyunu tavaya ilave ettikten sonra dibine yapışmış artıkları tahta bir kaşık yardımıyla kazıyarak kaynatın.

5- Son olarak sosu ruloların üzerine döktükten sonra servis edin

5. Cacio e Pepe



Carbonara’ya oldukça benzeyen bu klasik makarna da oldukça leziz. 5 malzeme: makarna, tereyağı, biber, Parmesan ve bir yumurta sarısı ile yumuşak ve karabiber tadının baskın olduğu, tüketmesi kolay bir yemek açığa çıkıyor. Eğer tereyağlı noodle seviyorsanız Cacio e Pepe onun gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

400 gram Spagetti makarna

2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

200 – 250 gram rendelenmiş Pecorino peyniri

Damak tadınıza göre tuz

Makarnayı haşladığınız sudan 1 – 1,5 bardak

Yapılışı:

1- Bir tencereye 4 litre su koyup kaynamaya bırakın. Makarnanın her 100 gramı için 1 litre su ideal pişirme ölçüsüdür.

2 Su kaynayana kadar Pecorino peyniri mümkün olan en küçük şekilde rendeleyin.

3- Su kaynadığında önce tuz ilave edin sonra makarnayı.

4- Kullandığınız makarnaya göre pişirme süresi farklılık gösterecektir. Paketin üzerinde yazan süreye göre makarnanızı haşlayın.

5- Belirtilen süre yaklaşırken makarnayı sos ile birleştireceğiniz kabı ısıtın. Bunu yapmak için mikrodalga fırın kullanabilirsiniz ya da kabınızı bain marie (ben mari) yapar gibi makarna pişirdiğiniz tencerenin içindeki sıcak suya oturtabilirsiniz.

6- Makarnanın haşlama suyundan 1-1,5 bardak ayırın, makarnayı süzün. Makarnayı süzdükten sonra soğuk suya değdirmeden sosu hazırlayacağımız kaba alın.

7- Peyniri ve suyu yavaş yavaş makarnanın üstüne ilave edin ve karıştırın. Sosun kremamsı bir kıvamı olmalı. Çok sulanırsa peynir, çok katılaşırsa haşlama suyu ilave ederek istenen kıvama gelene kadar karıştırın. Karabiberi eklemeyi unutmayın.

8- Pecorino peyniri yeterince tuzludur. Haşlarken suyada tuz ilave etmiştik ama az geldiyse bu aşamada sosun tadına bakıp tuz ilave edilebilir.

9- Sosta istenen kıvam yakalandığında tabaklara alın ve sıcak servis edin. Güzel bir sunum için tabakta biraz daha rendelenmiş peynir ve karabiber ekleyin.

6. Ribollita



Toskana’nın gözde lezzetlerinden Ribollita, içinde birçok sebze barındırıyor. Soğuk geceler için ideal bir yemek. Hatta bazen pişirildikten bir gün sonra servis edildiği bile oluyor. Rahatlatıcı, sıcak ve yapımı oldukça kolay bir yemek Ribollita.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

1 su bardağı İspir Kuru Fasulyesi (Akşamdan ıslanmış)

350 gram Kara Lahana

1 ufak Kuru Soğan

2 ufak Havuç

5 ufak olgun Domates

3 adet Taze Sarımsak

2 diş Sarımsak

1 çay bardağı Zeytinyağı

1/2 Limonun Suyu

1,5 litre Su

3+1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1- Fasulyelerin ıslama suyunu dökün ve üzerlerini iki parmak aşıncaya dek su ile bir tencereye koyun. Kaynadıktan sonra 10 dakika haşlayın. Bu suyu süzün.

2- Fasulyelerin üzerine aynı şekilde tekrar su ve iki diş sarımsağı koyun. Kaynadıktan sonra 35-40 dakika haşlayın. Sürenin sonunda 1 çay kaşığı tuzu ekleyin ve suyu ile birlikte 10 dakika dinlenmeye bırakın.

3- Bu arada kara lahanaları iyice yıkayıp süzülmeye bırakın.

4- Kuru soğanı çok ince yemeklik doğrayın. Havuçları soyup 3 mm. kalınlığında dilimleyin.

5- Doğranmış soğanları zeytinyağı ile birlikte bir tencerede 3 dakika renk aldırmadan terletin.

6- Kara lahananın saplarını 1 cm genişliğinde doğrayın.

7- Dilimlenmiş havuçları ve kara lahana saplarını tencereye ekleyin.

8- 2 çay kaşığı tuz ekleyin ve 2 dakika daha sebzeleri terletin. 1,5 litre suyu ayrı bir yerde kaynatın.

9- Domateslerin kabuklarını soyun, ortadan ikiye kesin ve iri parçalar halinde doğrayın.

10- Domatesleri ve 1 çay kaşığı tuzu tencereye ilave edin. 2 dakika daha kavurun.

11- Limon suyunu ve kaynamış suyu tencereye ilave edin. Kapağını kapatıp 20 dakika kısık ateşte tıkırdatın.

12- Fasulyeleri süzüp tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirin.

13- Taze sarımsakları ve kara lahana yapraklarını 1/2 cm. eninde doğrayın. Tencereye ilave edin. 10-12 dakika daha kapağı kapalı şekilde tıkırdatın.

14- Bu sürenin sonunda tuzunu kontrol edin, gerekirse azıcık daha atın ve kapağı kapalı vaziyette 15 dakika dinlenmeye bırakın. Ribollita’yı kızarmış tam buğday ekmeği ile servis edin.

7. Panzanella



Panzanella salatasından daha basit bir salata yok diyebiliriz. Bayat ekmek, domates ve bulabileceğiniz bütün mevsim sebzelerini kullanarak yapabilirsiniz. Domatesin suyu, salata biraz dinlendikten sonra kendini salarak bütün kaseye mükemmel bir tat bırakıyor. Sizi doyurmaya bir hayli yetecek besin miktarına sahip bu salata size Akdeniz havasını yaşatacak.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

250 g bayatlamış köy ekmeği

150 g siyah zeytin

1 kırmızı soğan

5 domates

3 salatalık

20 fesleğen yaprağı

5 yemek kaşığı siyah zeytin ezmesi

Sos için:

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı limon suyu

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

1- Geniş bir kaseyi su ile doldurup içine bir tatlı kaşığı sirke ekleyin.

2- Bayatlamış köy ekmeklerini suya atın ve yumuşayıncaya kadar bekletin.

3- Ekmeklerin fazla suyunu kağıt peçeteyle alarak bir kenara alın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın.

4- Soğanı ince halka şeklinde doğrayın. Domates ve salatalıkları iri küp formunda doğrayın.

5- Fesleğen yapraklarını elinizle iri parçalara bölün.

6- Yumuşayan ekmekleri de iri küp şeklinde doğrayıp üzerine zeytin ezmesi sürün.

7- Tüm malzemeyi bir servis kasesine alıp harmanlayın.

8- Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

8. Pasta e Fagioli



Pasta e Fagioli ya da fasulyeli makarna, rahat içimi ve harika lezzeti ile tercih edebileceğiniz çorba kıvamında bir makarna. Normal bir ev çorbasından daha katı bir içimi var fakat aynı zamanda tipik bir makarnadan da daha ”çorbamsı” olduğunu söyleyebiliriz. Yanında böyle çıtır çıtır bir ekmek ve Parmesan peyniri ile harika gider.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

2 kap haşlanmış kuru fasulye

2 kap haşlanmış Meksika fasulyesi (Blender ile iyice püre haline getirin)

1 buyuk havuç (küp küp doğranmış)

1 buyuk soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (küçük küçük doğranmış)

3 kereviz sapı (küp küp doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytin yağı

2 kap makarna

2 sap taze biberiye

2 sap taze dag kekigi

2 kuru defne yaprağı

1.5 litre tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

1- Soğan, sarımsak, havuç ve kereviz saplarını zeytinyağı ile iyice kavurun. Beyaz kuru fasulyeyi ekleyin ve karıştırın.

2- Üzerine tavuk suyunu ekleyin ve tuz, karabiber ve baharatları ekleyin. Kaynamaya başlayınca makarnayı ilave edin ve makarna yumuşayana kadar pişirin.

3- Püre haline getirdiğiniz Meksika fasulyesini de ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya getirin ve 2 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun efendim!

9. Spaghetti Aglio e Olio



Bu makarna tarifi yapabileceğiniz en pratik ve basit tariflerden birine sahip. Sosunu zeytinyağında biraz pişirerek ve üstüne kırmızı pul biber ekleyerek yapabilirsiniz. Ekstra olarak Parmesan peyniri ve doğranmış maydanoz da koyabilirsiniz. Bu malzemeler kendi başlarına bile oldukça lezzetli.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

Yarim su bardağı zeytinyağı

5 diş sarımsak

1 tutam pul biber

2 çorba kaşığı çam fıstığı

2 çorba kaşığı maydanoz

500 gram çubuk makarna

Karabiber

Yapılışı:

1- Büyük bir tencere suyu, içine bol miktarda tuz atarak kaynatın.

2- Makarnanızı ekleyin ve makarna pişerken sosunuzu hazırlayın.

3- Bir tavaya zeytinyağı alın, yassı ve ince bir şekilde kesilmiş sarımsaklar altın rengini alıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

4- Daha sonra çam fıstığı ve pul biber ekleyin. Çam fıstıkları hafif kahverengi olduktan sonra tavayı ocaktan alın.

5- Pişen makarnaya sos, maydanoz ve karabiber ekleyin ve hepsini karıştırın. Makarnanız hazır.

10. Sicilya Braciola’sı (Bruciuluni)



”Braciola” dilimlenmiş ve tavada pişirilmiş et gibi birkaç farklı anlama gelse de Sicilya versiyonu sarılmış biftek şeklinde. Genellikle domates sosu ile birlikte pişiriliyor. Ekmek kırıntıları ve soğanlarla sarılan dana etinin üstüne bir de Marinara sosu eklediniz mi tadından yenmez bir lezzet çıkıyor ortaya.

TARİFİ

Sosu için kullanılacak malzemeler:

4 adet domates

1 kuru soğan

4 diş sarımsak

Yarım çau bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı sirke

Hepsinden birer çay kaşığı: kekik, fesleğen, tuz, karabiber, kırmızı biber, şeker, kuru maydanoz

Yapılışı:

1- Etleri çok fazla olmamak üzere dövün, sinir ve kıkırdaklarını ayıklayın. Aşağıdaki harcı hazırlayana kadar bir kenara bırakın.

2- Önce 50 gr. tuzlanmış dana eti, 1 diş sarımsak ve bir avuç maydanozu hep beraber kıyın. Bir tarafta da birkaç ince dilim jambon, 6 dilim provolone (taze kaşar) peyniri, 2 yemek kaşığı yıkanmış üzüm ve 1 kaşık çam fıstığını hazırlayın. Her et diliminin üzerine bir dilim jambon, 1 dilim peynir, biraz sarımsak, maydanoz ve kıyılmış dana eti, birkaç üzüm ve fıstık koyun.

3- Etleri sardıktan sonra kalınca bir iplikle bağlayıp tencerede Napoliten Et Ragusu sosu ile pişirin. Pişme süresinin 2 saate yakın olacağım göz önünde bulundurun.

4- Etler yumuşayınca tencereden çıkarıp suyu koyu bir sos kıvamına gelinceye kadar kaynatın. Sonra etleri ısınmaları ve biraz daha sos çekmeleri için tekrar tencereye koyun.

5- Servis yaparken ince Braciole’leri tabağa dizip sosu üzerine gezdirin.

11. Bucatini all’Amatriciana



Bu mükemmel makarna da basit malzemeleri baz alarak yapılıyor: guanciale (dana veya domuz etinden yapılan işlenmiş bir et türü), pecorino peyniri, domates ve bazen de soğan. Bazen Guanciale yerine başka bir işlenmiş et türü olan Pancetta kullanabiliyor. Pancetta Türkiye’de çeşitli marketlerde bulunması da kolay bir malzeme.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

1 paket spagetti makarna

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı beyaz şarap

1 adet kuru soğan

5 adet büyük boy domates

5 dilim Pancetta

1 tatlı kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1- Kuru soğanı küçük parçalar halinde kesin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın. Pancetta dilimlerini soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.

2- Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Pancetta parçalarını ekleyin, karıştırın.

3- İsteğe bağlı olarak kullanacağınız beyaz şarabı bu aşamada ekleyin ve alkol kokusu gidene kadar soğanları sotelemeye devam edin.

4- Makarnaya doyumsuz lezzeti verecek olan domates küpleri, tuz, karabiber ve pul biberi katın. Sosu, yüksek ateşte 10 dakika kadar kaynatın.

5- Spagetti makarnayı, kaynamakta olan bol tuzlu suda 8- 10 dakika kadar haşlayın.

6- Haşlanan makarnayı süzdükten sonra kaynamakta olan sos ile harmanlayın.

7- Servis tabağına aldığınız dumanı üzerinde makarnayı, rendelenmiş peynir karışımı ile birlikte servis edin.

12. Gelo d’Anguria



Sicilya usulü karpuzlu puding olan Gelo d’Anguria (Gelo di Anguria) sıcak yaz günlerinde oldukça kolay yapılabilen ve ziyadesiyle lezzetli hafif bir tatlı. Harika kıvamıyla ve pratik yapılış ve servis şekliyle, Gelo d’Anguria bir karpuzla yapabileceğiniz en iyi şey olabilir.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

2 kilo karpuz (kabuklarından ayrılmış)

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı mısır unu (mısır nişastası)

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tarçın

Buna ek olarak üstüne dövülmüş Antep fıstıkları ekleyebilirsiniz

Yapılışı:

1- Öncelikle karpuzunuzu blender aracılığı ile karıştırın. Daha sonra tel bir süzgeç yardımıyla karpuzun çekirdeklerinden kurtulun.

2- Bu işlemden sonra ocağınıza derin bir tencere alın. İçine karpuzu, toz şekeri, mısır ununu ve vanilyayı ekleyin ve karıştırmaya başlayın.

3- Puding kaynayıp kıvama gelmeye yakın tarçını da ekleyin ve biraz daha karıştırın.

4- Pişen pudinginizi sıcakken kaselere dağıtın ve soğumasını bekleyin.

5- Soğuyan pudingi yaklaşık 2 saat dolapta beklettikten sonra üzerine dövülmüş Antep fıstığı ve Hindistan cevizi ekleyip servis edebilirsiniz.

13. Panna Cotta



Panna Cotta şekerli süt, krema ve jelatin ile yapılan basit bir tatlı daha. Pudinge benzer bir kıvamı var fakat daha hafif bir lezzet. Yağlı süt ile yapılanlar keskin bir tat verebiliyor. Üstüne bir de taze dut koyarsanız, basit fakat damak tadınıza hitap edecek mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

400 ml süt (2 su bardağı)

400 ml sıvı krema

1 su bardağı toz şeker

1 vanilya çubuğu

6 yaprak jelatin

Frambuaz sosu için kullanılacak malzemeler:

200 g dondurulmuş frambuaz

2 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı su

1,5 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Yapılışı:

1- Jelatinleri uygun bir kabın içerisine alarak üzerini örtecek kadar soğuk suyu ilave edin. 5 dakika kadar jelatinlerin yumuşaması için bekleyin.

2- Diğer taraftan süt, sıvı krema ve şekeri bir tencerede karıştırın.

3- Vanilya çubuğunu ortadan kesip içindeki tohumları bıçağın tersi ile kazıyarak süte ilave edin. Kabuğu da ekleyerek sütü kaynama noktasına kadar ısıtın.

4- Daha sonra ocaktan alın ve vanilya çubuğunu çıkarın. İçerisine yumuşayan jelatinleri çırpıcı ile karıştırarak ilave edin. Jelatinlerin eşit şekilde çözülüp dağıldığından emin olun.

5- Hazırladığınız karışımı kaplara boşaltın. İlk sıcağı çıkınca buzdolabında soğumaya bırakın.

6- Frambuaz sosu için bütün malzemeyi küçük bir tencere alıp karıştırarak pişmeye bırakın. Çırpıcı ile karıştırıp frambuazları ezerek püre haline gelmesini sağlayın. Kaynayınca ocaktan alın.

7- Soğuyan tatlının üzerine sosu gezdirip servis edebilirsiniz.

14. Affogato



Affogato, sıcak espressoyu dondurma üzerine dökerek yapılıyor. O kadar basit ki aslında komplike bir tarife de ihtiyaç yok diyebiliriz. Gün ortasında yediğiniz ağır bir öğün sonrasında yiyebileceğiniz yumuşak ve inanılmaz lezzetli bir tatlı Affogato. Bir kısmı meşrubat bir kısmı tatlı da diyebiliriz. Unutmayın, kalın çekilmiş bir kahve kullanırsanız espresso’nun tadı ve kıvamı dilediğiniz gibi olmayacaktır. Dondurmanın tabanında erimeler olacak, bu sizi korkutmasın. Kahvenizi dilerseniz çikolatalı dondurmayla da hazırlayabilirsiniz.

TARİFİ

Kullanılacak malzemeler:

2 yemek kaşığı ince çekilmiş kahve

2 top vanilyalı dondurma

Yapılışı:

1- İnce çekilmiş kahveyi espresso makinesinin içerisine aktarın. Makinenin talimatlarına uygun olarak su ilave edin.

2- Ardından altına bardaklarınızı koyun ve demlenmeye bırakın. Demlendikçe bardakların içerisine damlayacak ve nefis bir hal alacaktır.

3- Demlenen ve bardakların içerisine damlayan espresso’yu alın. Henüz sıcakken içerisine birer top vanilyalı dondurma koyun.

4- Dilerseniz üzerine biraz daha espresso ilave edin. Afiyet bal şeker olsun efendim.

Not: Söz konusu tariflerin birçoğu orijinal tarifle tıpatıp aynı olmasa da aynı lezzeti evinizde basitçe

hazırlayabilmeniz için ortaya çıkan yorumlar olarak görülebilir.

AFİYET OLSUN :)