Hızlı ve Lezzetli Bir Öğün İsteyenlere Birbirinden Pratik Tost ve Sandviç Tarifleri

Kısa süre içerisinde hazırlayabileceğiniz bu tost ve sandviç tarifleri sizi kendine aşık edecek!

Bugün yediden yetmişe herkesin sevdiği bir tarif listesiyle karşınızdayız: tost ve sandviç tarifleri! Hem pratikliği hem de çeşitliliğiyle kalbimizi çalan sandviç ve tostlar, doğru hazırlandığında oldukça besleyici de olabiliyor. Sizler için derlediğimiz bu listede en klasik tariflerden tutun da en sıra dışı tariflere kadar hepsi mevcut.

Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz ve ara öğün olarak tüketebileceğiniz tostlardan adeta güzel bir akşam yemeği yerine geçebilecek leziz mi leziz sandviçlere… Hazırsanız başlayalım! İşte herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği en lezzetli tost ve sandviç tarifleri…

1. Pancarlı, keçi peynirli ve ıspanaklı sandviç

Sebze ağırlıklı beslenenler için sebzeli sandviç tarifleri! Fırını 200 dereceye ayarlayın. 4 adet pancarı yıkayın, alüminyum folyoya sarın ve 35-45 dakika boyunca fırınlayın. Fırından çıkardığınız pancarları bir kağıt havlu yardımıyla soyun ve ince ince dilimleyin. Geniş bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve 2 avuç ıspanağı tuz-karabiber ilavesiyle kavurun. Bu esnada küçük bir kasenin içerisinde 150 gram keçi peynirini 1/4 su bardağı kuru üzümle karıştırın ve tam tahıllı ekmek diliminin üzerine sürün. Ardından sırasıyla ıspanakları ve pancarları ekleyin, sandviçinizi kapatın. İşte bu kadar kolay!

2. Fransız usulü jambonlu sandviç



Etsiz yapamam diyenlereyse bol jambonlu sandviç tarifleri! Küçük bir kasenin içerisinde 1/3 su bardağı incecik kıyılmış kornişon turşuyu, 20 gram tereyağını, 2 yemek kaşığı Dijon hardalını, 2 yemek kaşığı incecik kıyılmış tarhunu ve bir çimdik karabiberi karıştırın. Fransız baget ekmeklerini ortadan keserek açın ve içerisine hazırladığınız turşulu karışımı sürün. Ardından dilediğiniz kadar cheddar peyniri, dana ve hindi jambon ekleyin. Arzu ederseniz yeşillik ve haşlanmış yumurta ekleyerek sandviçinizi daha doyurucu hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun!

3. Patlıcanlı sebze sandviç

Fırını 200 dereceye ayarlayın. 1 adet patlıcanı halka halka doğrayın ve yağlı kağıt yerleştirdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Patlıcan dilimlerinin üzerine bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürün ve dilediğiniz baharatlarla çeşnilendirdikten sonra 20-25 dakika kadar fırınlayın. Bu esnada geniş bir kasenin içerisinde 1 su bardağı fasulyeyi, 1 diş rendelenmiş sarımsağı, 1 yemek kaşığı tahini, 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyunu ve dilediğiniz kadar tuz-karabiberi ezerek karıştırın. 1 adet kapya biberi halka halka doğrayın ve ekşi maya ekmek dilimlerinin üzerine hazırladığınız fasulye karışımını sürün. Ardından patlıcanları, yıkanmış yeşillikleri ve biberleri yerleştirin, sandviçinizi kapatın. Afiyet olsun!

4. Süzme yoğurtlu ve yumurtalı sandviç



8 adet yumurtayı tam pişmiş olacak şekilde haşlayın. Haşlanan yumurtaları soyun ve geniş bir kasenin içerisine alın. Ardından kaseye 2/3 su bardağı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı incecik doğranmış dereotu ve dilediğiniz kadar tuz-karabiber ekleyin; tüm malzemeleri güzelce ezerek karıştırın. 1 adet baget ekmeğini 4 parçaya bölün ve her birinin içerisine hazırladığınız karışımı yerleştirin. Ardından roka, domates ve avokado dilimleriyle süsleyin. Afiyet olsun!

5. Tavuklu ve pesto soslu sandviç



6 adet derisiz ve kemiksiz tavuk kalça etini, 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklediğiniz tavada kavurun. Tavukların rengi değiştiğinde ve piştiğinde her bir tavuk parçasının üzerine 1 dilim taze mozzarella ekleyin. 6 adet ciabatta ekmeğini enlemesine olacak şekilde ortadan kesin. Kestiğiniz ekmeklerin her birine bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürün ve tavukları pişirdiğiniz tavada kızartın. Kızaran ekmeklerin üç dilimine önce pesto sos sürün, ardından incecik kıyılmış kurutulmuş domates ekleyin. Hala sıcak olan tavukları da ekmeklerin üzerine ekleyerek sandviçlerinizi kapatın. İşte bu kadar kolay!

6. Avokadolu ve nohutlu sandviç



Geniş bir kasenin içerisinde 1 su bardağı haşlanmış nohutu ve yarım avokadoyu güzelce ezin. Ardından 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı misket limonu suyu, 1 dal incecik kıyılmış taze soğan ve dilediğiniz kadar tuz-karabiber ekleyin, karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı tam tahıllı ekmek diliminin üzerine sürün ve başka bir ekmek dilimiyle sandviçinizi kapatın. Afiyet olsun!

7. Küba usulü sandviç



1 adet baget ekmeğini 4 parçaya bölün. Her bir parçanın üzerine tereyağı, içerisine ise hardal sürün. Hardalla çeşnilendirdiğiniz sandviçlerin içerisine dilimlenmiş cheddar peyniri, İtalyan salamı, dana jambon ve dilimlenmiş turşu ilave edin, sandviçleri kapatın. Tost makinesine yerleştirdiğiniz sandviçleri cheddar peyniri eriyene dek pişirin. İşte bu kadar kolay!

8. Erimiş peynirli caprese sandviç



Geniş bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve eritin. 2 adet tost ekmeğini tavaya yerleştirin ve her birinin üzerine 3 dilim mozzarella peyniri, birkaç dilim domates ekleyin; ardından başka bir ekmek dilimiyle tavada ekmeklerin üzerini kapatın. Hazırladığınız sandviçlerin her yüzünü 3-4 dakika kadar kızartın. Bu noktada ısıyı düşük tutmaya ve ekmekleri yakmamaya dikkat edin. Peynirler eridiğinde sandviçlerinizi tavadan alabilir, hala sıcakken sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz!

9. Tavuklu ve avokadolu pita



4 adet pita ekmeğini (bazlama ekmeği de kullanabilirsiniz) enlemesine olacak şekilde ortadan bölün ve her bir pitanın içerisine bir dilim cheddar ekleyin. Küçük bir kasenin içerisine 1/2 su bardağı süzme yoğurt, 1 diş rendelenmiş sarımsak ve dilediğiniz kadar tuz ekleyin; güzelce karıştırın. Geniş bir kasenin içerisine 2 adet doğranmış avokado, 6-8 adet doğranmış cherry domates ve yarım limon suyunu ekleyin; güzelce karıştırın. 400 gram haşlanmış tavuğu didikleyin ve pita ekmeklerinin içerisine yerleştirin. Ardından hazırladığınız yoğurt ve avokado karışımlarını da ekleyerek afiyetle tüketin! Dilerseniz pita ekmeklerini ısıtarak sandviç keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

10. Kulüp sandviç



Ülkemizde “en popüler sandviç tarifleri” denildiğinde akla gelen ilk isim! Geniş bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve 1-2 cm kalınlığında kesilmiş 4 adet tavuk göğüs filetoyu güzelce pişirin. 6 adet tost ekmeğini tereyağı sürerek kızartın ve 2 adet ekmek diliminin üzerine sırasıyla tavuk etini, cheddar peynirini ve domates dilimlerini ekleyin. Ayrı 2 dilim ekmeğin üzerineyse mayonez sürün, cheddar peyniri ekleyin ve domateslerin üzerine kapatın. Ardından her bir sandviçin üzerine dana jambon ve yeşillik ekleyerek bir ekmek dilimiyle daha kapatın. Bölerek tabaklara aktardığınız sandviçleri kornişon turşuyla servis edin, afiyet olsun!

11. Jambonlu ve elmalı sandviç



Bir dilim ekşi maya ekmeğinin üzerine 4-5 dilim dana jambon, incecik kesilmiş birkaç dilim elma, bir avuç bebek ıspanak ve ince dilimler halinde brie peyniri yerleştirin. Başka bir ekmek dilimin üzerine ballı hardal sürerek peynirin üzerine kapatın. Sandviç ekmeklerinizin dışını zeytinyağıyla yağlayın ve tost makinesinde 3-5 dakika kadar ısıtın. İşte bu kadar!

12. Tavuklu Sezar sandviç



Fırını ızgara ayarına getirin ve 180 derecede çalıştırın. 4 dilim ekşi maya ekmeğini yağlı kağıt yerleştirdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Her bir ekmek diliminin üzerine ince dilimler halinde parmesan ve mozzarella peyniri ekleyin. Peynir eklediğiniz ekmekleri bu şekilde 30 saniye kadar fırınlayın. Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın, 1-2 cm kalınlığındaki 2 adet tavuk göğüs dilimini önlü arkalı olacak şekilde pişirin. Fırından çıkardığınız ekmeklerin üzerine Sezar sos, tavuk, marul ve dilerseniz avokado ilave edin. Yine fırından çıkardığınız bir ekmek dilimiyle sandviçinizi kapatın ve hala sıcakken afiyetle tüketin!

13. Croque Madame

Geniş bir sos tavasının içerisinde 50 gram tereyağını eritin ve içerisine 2 yemek kaşığı un ekleyin, güzelce kavurun. Kavrulan una yavaş yavaş 1 su bardağı süt ekleyin, bu esnada karıştırmaya özen gösterin. Hazırladığınız beşamel sos kıvam almaya başladığında içerisine 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan ilave edin. 4 dilim tost ekmeğini düz ve temiz bir alana yerleştirin, üzerlerine 2-3 dilim jambon ekleyin. Hazırladığını beşamel sostan birer kaşık olacak şekilde sandviçlere dökün, üzerlerine birer dilim eski kaşar ilave ettikten sonra sandviçleri kapatın. Kapattığınız sandviçleri 50 gram tereyağı eklediğiniz tavada önlü arkalı olacak şekilde pişirin. Her iki tarafı da kızaran sandviçleri bir sunum tabağına alın ve üzerlerine kalan beşamel sosu ilave edin. Bu esnada sandviçlerinizin soğumasına izin vermeden ayrı bir tavanın içerisinde 25 gram tereyağını kızdırın ve 4 adet yumurta kırın. Şeklini bozmadan pişirdiğiniz yumurtaları sandviçlerin üzerine ekleyerek servis edin, afiyet olsun!

14. Tavuk salatalı sandviç



1.5 su bardağı haşlanmış ve didiklenmiş tavuğu geniş bir kasenin içerisine alın. Ardından 3 yemek kaşığı incecik kıyılmış kırmızı soğanı, 1/4 su bardağı incecik kıyılmış kereviz sapını, 1 adet iyi pişmiş ve doğranmış haşlanmış yumurtayı, 1/2 su bardağı mayonezi ve dilediğiniz kadar tuz-karabiberi ekleyin; tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız tavuk salatasını baget ekmeğin içerisine sürerek afiyetle tüketin!

15. Hellimli ve ballı sandviç

Farklı dokunuşlar isteyenlere en çılgın sandviç tarifleri! 250 gram hellimi 6 dilime bölerek başlayın. Böldüğünüz hellimleri teflon tavada önlü arkalı olacak şekilde kızartın. 2 adet ekşi maya ekmeği diliminin üzerine domates dilimleri yerleştirin. Ardından bir miktar bal gezdirin ve hala sıcak olan hellimleri de ekleyerek sandviçlerinizi kapatın. Hazırladığınız sandviçlerin her iki yüzüne de tereyağı sürün ve önlü arkalı olacak şekilde kızartın. İşte bu kadar kolay!

16. Peynirli kızarmış sandviç

Teflon tavayı orta ateşte güzelce kızdırın. Bir dilim tost ekmeğinin bir tarafına bol bol tereyağı sürün. Yağladığınız yüzeyi tavaya denk gelecek şekilde ekmeği kızartın. Bu esnada ekmek diliminin üzerine 1 dilim cheddar ve 1 dilim mozzarella peyniri ekleyin, yağladığınız başka bir ekmek dilimiyle üzerini kapatın. Alttaki ekmek yeterince kızardığında sandviçi ters çevirin ve kızartmaya devam edin. Peynirler eridiğinde ocaktan alın ve sevdiklerinizle paylaşın!

17. Fransız tostu

Geniş bir kasenin içerisinde 2 yumurtayı, 2/3 su bardağı sütü, 1/4 çay kaşığı tarçını, 1/4 çay kaşığı muskat rendesini, 1 çay kaşığı vanilya aromasını ve bir çimdik tuzu karıştırın. Geniş bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağını kızdırın. 6 adet tost ekmeğini önlü arkalı olacak şekilde yumurta karışımına bulayın ve kızartın. Servis tabağına aldığınız ekmekleri pudra şekeri, bal ve meyve ilavesiyle sevdiklerinizle paylaşın!