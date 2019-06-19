Hızlı ve kolay pizza

İşte kolay pizza malzemeleri ve tarifi…
KOLAY PİZZA İÇİN GEREKEN MALZEMELER
1 ekmek hamuru (Fırınlardan temin edebilirsiniz)
1 kaşık domates salçası
Zeytinyağı
1 kaşık biber salçası
Salam
Sosis
Yeşil biber
Mısır
Zeytin
Mozzerella ya da kaşar peyniri
Taze nane
Tuz
Kekik
Karabiber
KOLAY PİZZA NASIL YAPILIR?
Öncelikle fırından aldığınız hamuru buzdolabı poşetine koyup ağzını hava almayacak şekilde kapatın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Bir kabın içinde salçaları çok az su ile karıştırıp üzerine zeytinyağını ve baharatları da ekleyip iyice karıştırın. Hamuru yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisi içinde elinizle açın. Üzerine hazırladığınız salçalı sosu sürün. Daha sonra malzemelerinizi dilediğiniz miktarda üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
Afiyet olsun.