Her Biri Diğerinden Lezzetli 9 Ev Yapımı Milkshake Tarifi

Dondurma, meyve, çikolata, şeker hatta bal… Dünyadaki bütün kışkırtıcı lezzetler tek bir tarifte toplansaydı, bu kesinlikle bir milkshake olurdu!

Siz de bu sıcak havalarda şehir hayatına tıkılıp kaldıysanız, artık iyice bunalan bünyenizi ancak böyle efsane bir lezzetle mutlu edebilirsiniz. Midenizin böyle bol kalorili bir kaçamak yapmasına göz yumarken başka arkadaşlarınızı da yoldan çıkarmayı unutmayın tabii!

1. Kalori bombası bitter çikolatalı milkshake



Yoldan çıkmak isteyenlerin tartışmasız ilk tercihi olan bitter çikolata, 1 yemek kaşığı hazır kahve ve yarım litre sütle önce kaynatılıp sonra soğutulmalı. Karışımın içine 4 top kaymaklı dondurma ve biraz daha süt ilave edip mikserden geçirebilirsiniz.





2. Tropik dalga ananaslı milkshake



1 kavun, 1 ananas, 1 su bardağı süt ve buz küplerini mutfak robotuna atın. Baştan uyaralım: Hazırladığınız karışımı hindistan ceviziyle süslerken, üstündeki köpüklere yelken açmak istemeniz kaçınılmaz.

3. Kırmızının tadı çilekli, ahududulu milkshake



Yarımşar su bardağı çilek ve ahududuyu, yarım su bardağı vanilyalı dondurma ve 1 su bardağı sütle pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Üstünü nane yaprakları ve çilek dilimleriyle süsleyebilirsiniz.

4. Karadeniz esintisi bol fındıklı milkshake



Bol miktarda Karadeniz fındığını 1 su bardağı süt, 1 su bardağı buz ve 4 top çikolatalı dondurma ile rondodan geçirin. Arzu ederseniz içine şekersiz fındık kreması ya da fındıklı rulo bisküvi de katabileceğinizi unutmayın.

5. Tasarruf sevenlere muzlu milkshake



Kararan muzları atmıyorsunuz değil mi? Evde süt ya da yoğurt ne varsa muzla karıştırın, 2 top çikolatalı dondurma ve biraz da buz ekleyin; hiçbir şeyi ziyan etmediğiniz gibi çok da lezzetli bir karışım elde edeceksiniz.

6. Kahvaltıya özel kahveli milkshake



Kahveyle uyandırırken muzla da doyuracak olan bu tarif, 5 dakikanızı bile almayacak pratiklik düzeyinde. 2 olgun muz, 2 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 1 top kaymaklı dondurmayı mutfak robotuna alın; servis ederken biraz da Hindistan ceviziyle süsleyin.

7. Şifa kaynağı portakallı milkshake



1 çay bardağı soğuk süt, 3 top vanilyalı dondurma ve 1 çay bardağı portakalı homojen hale gelene kadar karıştırın. Dilerseniz içine portakal kabuğu rendeleyebilir ve biraz esmer şeker atabilirsiniz.

8. Çocuk ruhlulara marshmallow milkshake



4 marshmallow, 4 top vanilyalı dondurma, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı çilekli yoğurt… Çocukluğunuza dönmek için ihtiyacınız olan tek şey; bu 4 ana malzemeyi blenderdan geçirmek ve servis sırasında tarçın çubuklarıyla bardakları süslemek!

9. Yeni trend Oreo milkshake



Son zamanların en popüler milkshake tarifini en sona sakladık… Oreo bisküvileri, süt, vanilyalı dondurma ve vanilya özütü ile mutfak robotundan geçirin ve üstünü birer tam bisküvi ile süslediğiniz bardaklarda servis yapın.