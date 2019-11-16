Hem Pratik Hem Lezzetli: Pişirmeden Hazırlayabileceğiniz 16 Kolay Tatlı

İşte pişirmeden dakikalar içerisinde tatlı hazırlamak isteyenlere 16 kolay tatlı tarifi...

Tatlı aşıklarının sesini taa buralardan duyar gibiyiz! Sizler için derlediğimiz bu tarifler sayesinde fırına ihtiyaç duymadan nefis tatlılar hazırlayabilir, misafirlerinizi ve kendinizi şımartabilirsiniz. Beklemeyi sevmeyenlerin ve üşengeç öğrencilerin bir numaralı tarif listesi olacak olan bu yazımız, hem sağlıklı hem de bol kalorili tatlı alternatifleri bir arada bulunduruyor. Dilerseniz kendinizi çikolataya boğabilir dilerseniz şekersiz tatlıların kollarına bırakabilirsiniz

İşte pratikliğiyle kalbinizi çalacak birbirinden lezzetli pişmeyen tatlılar…

1. Yer fıstığı ezmeli cuplar



Bir muffin kalıbına 6 adet kek kalıbı yerleştirin. Yarım su bardağı yer fıstığı ezmesini ve 3 yemek kaşığı şekeri bir kaseye alın, güzelce karıştırın. 170 gram sütlü çikolatayı benmari usulü eritin ve her bir kek kalıbının içerisine sırasıyla 1 yemek kaşığı çikolata, 1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi ve tekrar 1 yemek kaşığı çikolata ekleyin. Hazırladığınız cupları 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Servis etmeden önce kağıt kalıpları çıkarmayı unutmayın. Afiyet olsun!

2. Kolay tiramisu

1.5 su bardağı çiğ kremayı bir kaseye alın ve güzelce çırpın. 1/3 su bardağı şekeri yavaş yavaş kremaya ekleyin ve bu esnada kremayı karıştırmaya özen gösterin. Ardından 200 gram labne peyniri ilave edin, tekrardan çırpın ve kenarda beklemeye alın. 2 su bardağı sıcak suyla 5 yemek kaşığı kahveyi eritin ve hazırladığınız karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan kahve karışımının içerisine bir paket kedi dili bisküviyi yatırın ve ıslatın. Islanan bisküvileri bir borcamın içerisine alın ve üzerine bir kat olacak şekilde krema karışımından ilave edin. Kremanın üzerini tekrar kedi dili bisküviyle kaplayın. Krema ve bisküvi bitene kadar bu sırayla devam edin. Hazırladığınız tiramisuyu servis etmeden önce buzdolabında dinlendirmeyi unutmayın. Afiyet olsun!

3. Espressolu creme brulée

Bir kasenin içerisinde 3 adet yumurta sarısını, 2 yemek kaşığı espressoyu, 2 yemek kaşığı şekeri ve bir çimdik tuzu güzelce çırpın. Bu esnada bir sos tavasının içerisinde 1/2 su bardağı çiğ kremayı ve 1/4 su bardağı sütü kaynatın. Kaynayan karışıma çok yavaş ve dikkatli bir şekilde yumurta karışımını ekleyin. Hazırladığınız karışımı bir süre daha kısık ateşte pişirmeye devam edin. Yaklaşık 5-6 dakika sonra 150 gram beyaz çikolata ekleyin ve çikolatalar eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı 4 adet tatlı kasesine paylaştırın ve buzluğa alın. 45-50 dakika kadar buzlukta dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin! Daha karamelize bir tat elde etmek isterseniz her kasenin üzerine 1 tatlı kaşığı şeker ekleyebilir ve 5-10 dakika boyunca yüksek derece pişirerek karamelize bir tabaka elde edebilirsiniz.

4. Pişmeyen havuçlu kek

12 adet hurmanın çekirdeğini çıkarın ve yarım su bardağı sıcak suyla birlikte blender’a alın. Hurmaları güzelce karıştırın ve üzerine 1 adet havucun rendesini de ilave ederek karıştırmaya devam edin. Ardından 1.5 su bardağı yulaf kepeği, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 su bardağı ceviz içi ve 1 çay kaşığı tarçını da ekleyin, güzelce karıştırın. Muffin kalıplarının diplerine Hindistan cevizi serptikten sonra hazırladığınız karışımı kalıplara paylaştırın, hafifçe bastırarak şekil verin. 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin!

5. Mısır gevreği pasta

125 ml sıvı kremayı bir sos tenceresinin içinde ısıtın ve kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alın. Sıcak kremanın içerisine 250 gram bitter çikolata ilave edin ve güzelce eritin. 500 gram mısır gevreğini geniş bir kasenin içerisine alın. Yarım su bardağı fındık içi ilavesiyle güzelce harmanlayın, ardından çikolata karışımını ilave ederek karıştırmaya devam edin. Geniş bir servis kasesini streç filmle kaplayın ve mısır gevreği karışımının yarısını içerisine ekleyin. Orta kısımlara 8-10 adet marshmallow gömün ve karışımın diğer yarısını da üzerine boşaltın. Streç filmle kapladığınız pastayı buzdolabında dinlendirin ve kıvam aldığında bir servis tabağına alarak sevdiklerinizle paylaşın!

6. Kahveli parfe

200 gram yulaflı bisküviyi küçük parçalara ayırın. 100 gram fındığı bir blender yardımıyla toz haline getirin. 1/2 su bardağı soğuk sütle 1 tatlı kaşığı granül kahveyi karıştırın ve kenarda beklemeye alın. 2 paket toz krem şantiyi 1.5 su bardağı soğuk sütle beraber geniş bir karıştırma kasesine alın, bir mikser yardımıyla çırpın. Cam bir kasenin içerisine 1 adet yumurta ve 4 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin, benmari usulü eritirken bir yandan çırpın. Hazırladığınız yumurta karışımını iyice çırptıktan sonra soğuması için ayrı bir kasenin içerisine alın ve üzerine bisküvilerle birlikte fındıkları ekleyin. Ardından buzdolabında beklettiğiniz krem şantiyi ve sütlü kahveyi de ilave edin, karıştırmaya devam edin. Porsiyonluk muffin kalıplarının iç kısımlarını streç filmle kaplayın. Hazırladığınız karışımı kalıplara paylaştırın ve üzerlerini streçledikten sonra derin dondurucuda 3 saat kadar bekletin. Sevdiklerinizle paylaşmadan önce birkaç dakika boyunca oda ısısında bekletmeyi unutmayın. Afiyet olsun!

7. Sağlıklı brownie

2 su bardağı cevizi bir blender’ın içerisine alın. Ardından 10 dakika kadar sıcak suda beklettiğiniz 2 su bardağı hurmayı da ilave edin ve güzelce karıştırın. 3/4 su bardağı şekersiz kakao ve bir çimdik tuz ilavesiyle devam edin. Malzemeleri homojen bir karışım elde edene dek karıştırın. Hamurunuz hazır olduğunda yağlı kağıt serdiğiniz bir borcama aktarın ve güzelce yayın, bekletmeden buzdolabına kaldırın. Brownieler buzdolabında beklerken üzerini süslemek için çeşitli kuruyemişleri ve yerfıstığı ezmesini karıştırın. Dilerseniz mısır gevreği de kullanabilirsiniz. Buzdolabında dinlenen brownilerinizin üzerini süsleyip sevdiklerinizle paylaşın!

8. Elmalı tart lokmaları

Geniş bir sos tenceresinin içerisine 4 adet küp küp doğranmış elma, yarım su bardağı su, 3 yemek kaşığı esmer şeker, 1 çay kaşığı tarçın, bir çimdik tuz, bir çimdik muskat, yarım limon suyu ve yarım çay kaşığı vanilya aroması ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce kaynatın. Geniş bir kasenin içerisine 3 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1/2 su bardağı su ekleyin, iyice karıştırın. Hazırladığınız nişastalı suyu, elma karışımına ekleyin ve 2 dakika daha kaynatmaya devam edin. Hazırladığınız elmalı karışımın soğumasını bekleyin ve minik külahların içerine doldurun. Bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın!

9. Yulaflı kurabiye

Bir sos tavasının içerisinde 250 gram tereyağını eritin ve üzerine 2.5 su bardağı şeker, 1/4 su bardağı kakao ve 3/4 su bardağı süt ekleyin, güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı 1 dakika kadar kaynatın ve 1 su bardağı yer fıstığı ezmesiyle birlikte bir çimdik tuz ilave edin. Ardından 5 su bardağı yulaf ilavesiyle birlikte soğumaya bırakın. Soğuyan karışımdan bir yemek kaşığı kadar parçalar alarak yağlı kağıdın üzerine yerleştirin ve 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. İşte bu kadar kolay!

10. Çikolatalı meyve

150 gram sütlü, 50 gram bitter damla çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolataları eritirken daha zengin bir aroma için içerisine 1 tatlı kaşığı limon suyu ve bir çimdik tuz ekleyebilirsiniz. 2 adet muzu ve 10 adet çileği güzelce yıkayın, büyük parçalar halinde doğrayın. Doğradığınız meyveleri erittiğiniz çikolatalara; ardından file badem, antep fıstığı ya da Hindistan cevizi gibi süslemelere batırın. Çikolata kaplamasının bozulmaması için tüm meyveleri yağlı kağıt serdiğiniz bir tabağa yerleştirin. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın!

11. Limonlu ve yaban mersinli cheesecake

Bir muffin kalıbının içerisine kağıt kek kalıpları yerleştirin. Ardından her kalıbın içerisine bir adet Oreo bisküvi ekleyin. Geniş bir kasenin içerisinde 200 gram labne peyniri, 3/4 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı limon suyunu, 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesini, 1 çay kaşığı vanilya aromasını ve bir çimdik tuzu güzelce çırpın. Hazırladığınız karışımları Oreolar’ın üzerine paylaştırın. Her bir cheesecake’in üzerini bir tatlı kaşığı yaban mersiniyle ya da yaban mersini reçeliyle süsleyin. En az 4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın!

12. Nutellalı ve muzlu puding

Geniş bir kasenin içerisinde 1 paket çikolatalı puding karışımını ve 2 su bardağı sütü güzelce karıştırın. Ayrı bir kasenin içerisine 2/3 su bardağı Nutella ilave edin ve 20-30 saniye kadar mikrodalgada ısıtarak yumuşatın. Yumuşayan Nutella’yı puding karışımına ilave edin ve buzdolabında dinlenmeye alın. Bu esnada geniş bir kasenin içerisinde 3 su bardağı çiğ kremayı ve 1 çay kaşığı vanilya aromasını iyice çırpın. Hazırladığınız kremanın 1/3 kadarını bir kenara ayırın ve geri kalanını puding karışımına ilave edin. Geniş bir sunum kasesinin içerisine bir tatlı kaşığı ham kakao serpin ve ardından Oreo bisküvileri kullanarak bir taban oluşturun. Hazırladığınız tabanın üzerine muz dilimlerini ve puding karışımını ilave edin. Bu şekilde kat kat devam ederek puding karışımını bitirin. Hazırladığınız tatlıyı en az 3 saat buzdolabında dinlendirin. Servis etmeden önce kenara ayırdığınız kremayla süslemeyi unutmayın, afiyet olsun!

13. Cheesecake lokmaları

Bir kasenin içerisine 350 gram sütlü damla çikolata ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin, 3 dakika kadar mikrodalgada ısıtın. Yumuşayan çikolatayı güzelce karıştırın ve bir buz kalıbının içerisine birer çay kaşığı olacak şekilde paylaştırın. Parmaklarınızı kullanarak çikolata karışımını buz kalıplarının çevresine yayın. Hazırladığınız çikolata kalıplarını 10 dakika kadar buzlukta bekletin. Bu esnada geniş bir kasenin içerisinde 200 gram labne peyniri ve 2 yemek kaşığı süzme yoğurdu güzelce karıştırın. 1/3 su bardağı pudra şekeri ve bir çimdik tuz eklediğiniz labne karışımını pofuduk bir karışım elde edinceye dek çırpın. Ardından her bir buz kalıbının içerisine 1 tatlı kaşığı labne karışımı ve 1 adet ahududu ilave edin. Tüm malzemelerin üzerini 1 çay kaşığı çikolatayla kaplayın ve 45 dakika kadar buzlukta bekletin. İşte bu kadar kolay!

14. Oreolu truffle

1 paket Oreo bisküviyi bir mutfak robotu yardımıyla parçalayın. 1 paket labne peynir ilave ettiğiniz bisküvi kırıntılarını bir çimdik tuzla çeşnilendirin ve güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar oluşturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir tabağın üzerine alın. Hazırladığınız topları bu şekilde buzdolabında bekletin. Yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında bekleyen bisküvi toplarını, benmari usulü erittiğiniz 150 gram çikolataya bulayın ve yine bir yağlı kağıdın üzerinde 15 dakika kadar bekletin. Dilerseniz bisküvi toplarını 15 dakika kadar buzlukta bekletebilir ve çikolata donmadan önce pasta süsü, kuruyemiş ya da bisküvi kırıntısı gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

15. Mozaik pasta

Bir kasenin içerisine 2 paket petibör bisküviyi iri parçalar halinde kırın. Bu esnada bir sos tenceresinin içerisine 4 yemek kaşığı tereyağını alın ve güzelce eritin. Eriyen tereyağına 3 yemek kaşığı kakao ekleyin ve karıştırın. Homojen bir karışım halini alan tereyağını ocaktan alın, üzerine 1 su bardağı süt ve 5 yemek kaşığı toz şeker ilave ederek karıştırmaya devam edin. Şeker eridiğinde sos tenceresini tekrardan ocağa alın ve koyu kıvamlı bir sos elde edene kadar pişirin. Yoğun kıvamlı bir sos halini alan karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı petibör bisküvilere ilave edin, ardından hazırladığınız karışımı bir streç filmin üzerine güzelce yayın ve silindir şekli verin. Silindir şeklini verdiğiniz mozaik pastayı buzluğa kaldırın ve birkaç saat boyunca dinlenmeye bırakın. Servis etmeden önce oda sıcaklığında dinlendirmeyi unutmayın. Afiyet olsun!

16. Banana split

Pişmeyen tatlılar arasında belki de en kolayı: Banana Split. 2 adet muzun kabuğunu soyun. Kabuğunu soyduğunuz bütün haldeki muzları uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Servis tabağına aldığınız iki parçadan oluşan muzun orta kısmına birer top olacak şekilde çikolatalı, çilekli ve vanilyalı dondurma yerleştirin. 2 adet kedi dili bisküvi eklediğiniz servis tabaklarının üzerine 2 yemek kaşığı çikolata sosunu hafifçe gezdirin. Dilediğiniz kadar çikolatalı pasta süsü ve file fındığı tatlının üzerine serpiştirip arzuya göre taze orman meyveleri eşliğinde soğuk olarak servis edin!